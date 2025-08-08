quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Bentley μόλις έβγαλε το πιο ξεχωριστό της αυτοκίνητο – Είναι το τελευταίο του είδους του

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 08.08.2025
Στέλιος Παππάς
i-bentley-molis-evgale-to-pio-xechoristo-tis-aftokinito-einai-to-teleftaio-tou-eidous-tou-770733

Η Bentley παρουσιάζει το τελευταίο της αυτοκίνητο με τον εμβληματικό W12: τη μοναδική Batur Convertible. Με 740 PS και one-off σχεδίαση, κλείνει έναν θρυλικό κύκλο.

  • Η Bentley αποχαιρετά τον θρυλικό W12 με ένα μοναδικό μοντέλο

  • Η Batur Convertible by Mulliner είναι one-off, ειδικά φτιαγμένη για έναν πελάτη

  • Αποδίδει 740 PS από τον 6.0 lt twin-turbo W12 κινητήρα

  • Εμφανίζεται στην Monterey Car Week ως η τελευταία Bentley με W12

Ένας 12κύλινδρος θρύλος φεύγει με στιλ

Μετά από πάνω από 100.000 αυτοκίνητα και 20 χρόνια ιστορίας, η Bentley αποχαιρετά τον W12 της, αλλά φροντίζει να το κάνει όπως του αξίζει: με ένα μοναδικό, συλλεκτικό αυτοκίνητο που δεν θα υπάρξει δεύτερο.

Η Batur Convertible by Mulliner είναι η τελευταία Bentley που φορά τον εμβληματικό 6.0 lt twin-turbo W12, και αποτελεί ένα one-off μοντέλο, σχεδιασμένο σε συνεργασία με έναν και μόνο πελάτη.

740 ίπποι σε ένα ανοιχτό έργο τέχνης

Παρά το γεγονός ότι αποτελεί αποχαιρετισμό, ο κινητήρας του Batur Convertible δεν κάνει καμία έκπτωση. Αποδίδει 740 PS, όσο και τα αντίστοιχα coupe και convertible της σειράς, με μια εξωτική παρουσία να τον περιβάλλει.

Η βαφή Opalite με λεπτομέρειες Beluga και Mandarin, μαζί με μια κεντρική λωρίδα, δίνουν ένα αισθητικό αποτέλεσμα που εντυπωσιάζει από όποια γωνία κι αν το δεις.

Εσωτερικό για δύο

Το εσωτερικό έχει διάταξη ‘one plus one’, με την πλευρά του οδηγού σε μαύρο δέρμα Beluga και Alcantara, και την πλευρά του συνοδηγού σε λευκό Linen και Alcantara.

και το σετ αποσκευών είναι φτιαγμένο ειδικά για αυτό το αυτοκίνητο, με τα ίδια χρώματα που συναντάμε στο σαλόνι: μία βαλίτσα για τον οδηγό, μία για τον συνοδηγό. Αποθηκεύονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο πίσω μέρος του οχήματος, με επένδυση σε μαύρο και πορτοκαλί Mandarin.

Το τελευταίο κεφάλαιο για τον W12

Η παγκόσμια πρεμιέρα της Batur Convertible θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στην Monterey Car Week στην Καλιφόρνια, στο πλαίσιο της καθιερωμένης παρουσίασης σπάνιων και ιστορικών μοντέλων.

Η Bentley δεν ανακοίνωσε τιμή, κάτι αναμενόμενο, αφού πρόκειται για ένα one-off «έργο τέχνης» που δεν θα επαναληφθεί ποτέ.

Πέρα όμως από τη σπανιότητα της, η Batur Convertible συμβολίζει κάτι μεγαλύτερο: το τέλος μιας εποχής για την Bentley, που περνά σταδιακά σε μια ηλεκτρική και υβριδική πραγματικότητα, αφήνοντας πίσω της έναν από τους πιο ξεχωριστούς κινητήρες της αυτοκίνησης.

Τι κρατάμε;

  • Η Batur Convertible είναι η τελευταία Bentley με W12 κινητήρα

  • Αποδίδει 740 PS και είναι μοναδική του είδους της

  • Φέρει custom σχεδίαση για έναν και μόνο πελάτη

  • Η Bentley αποχαιρετά τον θρυλικό W12 μετά από 100.000 μονάδες

  • Η παρουσίασή της θα γίνει στην Monterey Car Week ως συλλεκτικό κομμάτι ιστορίας

