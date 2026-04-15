Η best-seller έκδοση του SUV της Porsche… είναι και αυτή που θα σταματήσει να βγαίνει!

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση αφήνει προσωρινά την Porsche χωρίς την «φλέβα χρυσού της» και αυτό αντανακλά στα νούμερα των πωλήσεων

Η Porsche βρίσκεται σε μια από τις πιο δύσκολες μεταβατικές φάσεις της τελευταίας δεκαετίας, καθώς η στρατηγική μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση αρχίζει να δημιουργεί εμφανή «κενά» στη γκάμα της. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Macan, η οποία παραδοσιακά αποτελούσε έναν από τους βασικούς πυλώνες πωλήσεων της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν για το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι συνολικές παραδόσεις της Porsche μειώθηκαν κατά 15%, φτάνοντας τις 60.991 μονάδες, έναντι 71.470 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το πρόβλημα δεν είναι η ζήτηση, είναι η φύση του προϊόντος

Η πτώση δεν οφείλεται σε έλλειψη ενδιαφέροντος, αλλά σε ένα «κενό προϊόντος». Η Porsche είχε ήδη προετοιμαστεί για την παύση παραγωγής των θερμικών εκδόσεων των 718 μοντέλων (Cayman/Boxster) και τη σταδιακή μετάβαση της Macan σε αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο.

Ωστόσο, εδώ προκύπτει το κρίσιμο ζήτημα, καθώς το νέο ηλεκτρικό Macan δεν μπορεί ακόμη να αντικαταστήσει εμπορικά το προηγούμενο θερμικό. Περισσότερο από το 50% των πωλήσεων του Macan αφορούσε εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης, οι οποίες πλέον καταργούνται. Αυτό σημαίνει ότι η Porsche «χάνει» ένα μεγάλο μέρος του όγκου πωλήσεων της, χωρίς να έχει άμεσο αντικαταστάτη.

Η ηλεκτρική μετάβαση δεν είναι –ακόμα- ισοδύναμη

Παρά την αρχική δυναμική του νέου ηλεκτρικού Macan μετά το λανσάρισμά του, η ζήτηση έχει αρχίσει να σταθεροποιείται. Το αποτέλεσμα είναι ότι το EV δεν καταφέρνει να καλύψει το εμπορικό κενό που αφήνει η αποχώρηση των θερμικών εκδόσεων. Το φαινόμενο αυτό εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση όπου η αγορά των ηλεκτρικών δείχνει σημάδια επιβράδυνσης, ενώ πολλοί πελάτες εξακολουθούν να προτιμούν θερμικά ή υβριδικά μοντέλα, ειδικά σε premium κατηγορίες.

Το Macan ήταν «αιμοδότης» της Porsche

Η σημασία του Macan για την Porsche δεν είναι απλώς μεγάλη αλλά καθοριστική. Από το 2015 και μετά, αποτέλεσε το πιο εμπορικό μοντέλο της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο, ξεπερνώντας ακόμη και την Cayenne.

Με άλλα λόγια, δεν μιλάμε για ένα απλό SUV, αλλά για το αυτοκίνητο που έφερνε όγκο πωλήσεων, νέους πελάτες και σταθερά έσοδα. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι η –προσωρινή- απώλεια αυτής της έκδοσης με τον σημαίνοντα ρόλο είναι αρκετή για να επηρεάσει συνολικά τις επιδόσεις της εταιρείας.

Η 911 κρατάει τη σημαία ψηλά

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ένα μοντέλο συνεχίζει να πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα και αυτό δεν είναι άλλο από την Porsche 911. Οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά περίπου 22%, επιβεβαιώνοντας ότι η εμβληματική σπορ Porsche παραμένει το ισχυρότερο «χαρτί» της εταιρείας, τουλάχιστον σε θέματα prestige. Ωστόσο, όσο ισχυρή κι αν είναι η 911, δεν μπορεί να καλύψει τον όγκο πωλήσεων ενός SUV όπως η Macan.

Μια μεταβατική περίοδος με ρίσκο

Η Porsche φαίνεται να βρίσκεται σε μια δύσκολη ισορροπία, όπου λίγο – πολύ, όλοι οι κατασκευαστές έχουν κληθεί να την διαχειριστούν. Από τη μία πλευρά πιέζεται να προχωρήσει στην ηλεκτροκίνηση, από την άλλη όμως η αγορά δεν έχει μετακινηθεί πλήρως προς αυτή την κατεύθυνση.

Το αποτέλεσμα είναι μια «νεκρή ζώνη» στη γκάμα της, όπου τα θερμικά μοντέλα αποσύρονται και τα ηλεκτρικά δεν έχουν ακόμα την ίδια απήχηση. Αυτό ακριβώς είναι το «κενό» της διάδοχης e-κατάστασης, το οποίο και αποτυπώνεται στα νούμερα.

Τι κρατάμε

• Πτώση 15% στις πωλήσεις της Porsche για το πρώτο τετράμηνο του 2026

• Η ηλεκτρική Macan δεν αντικαθιστά ακόμη εμπορικά την θερμική σε πωλήσεις

• Πάνω από το 50% των πωλήσεων προερχόταν από τις θερμικές εκδόσεις

• Η Macan είναι ιστορικά το πιο εμπορικό μοντέλο της εταιρείας

• Η 911 ανεβαίνει, αλλά δεν μπορεί να καλύψει την «χασούρα»