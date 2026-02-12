Η BMW άλλαξε σήμα στο νέο της brand

Το ανασχεδιασμένο σήμα θα εμφανίζεται σε μελλοντικά premium μοντέλα της μάρκας

H BMW αποκάλυψε το ανασχεδιασμένο σήμα που θα εμφανίζεται στα μελλοντικά μοντέλα υψηλής ποιότητας της Alpina. Αυτό διατηρεί τα παραδοσιακά μοτίβα πεταλούδας γκαζιού και στροφαλοφόρου άξονα, τα οποία ωστόσο αποδίδονται πια με πιο ακριβή τρόπο και διαφανές φινίρισμα. Παράλληλα, το εσωτερικό περιβάλλεται από το νέο λεκτικό σήμα που αποκάλυψε πρόσφατα η BMW, το οποίο αποτελεί και αυτό μια βελτίωση της ασύμμετρης γραμματοσειράς της Alpina της δεκαετίας του 1970.

Στην κορυφή της γκάμας

Το ανασχεδιασμένο σήμα αποκαλύπτει το πως η BMW σκοπεύει να τοποθετήσει την Alpina στην ιεραρχία της, μετά τη μετάβαση των δικαιωμάτων και του εμπορικού σήματος στη βαυαρική μάρκα την 1η Ιανουαρίου του 2026. Η εικόνα με τη χιονισμένη βουνοκορφή παρομοιάζεται με την κορυφή της γκάμας της BMW, εκεί ακριβώς που αναμένεται να βρίσκονται τα νέα μοντέλα της Alpina.

Η BMW επιβεβαίωσε προηγουμένως ότι η BMW Alpina θα λειτουργεί ως αυτόνομη οντότητα στο πλαίσιο του «Luxury Layer», τοποθετημένη πάνω από την BMW αλλά κάτω από την Rolls-Royce.

Το βάρος της παραγωγής στην BMW

Αξίζει να αναφερθεί πως η παραγωγή των νέων μοντέλων της Alpina θα μεταφερθεί εξ ολοκλήρου στα εργοστάσια της BMW, βάζοντας έτσι τέλος σε μια συμφωνία έξι δεκαετιών. Βάση αυτής, τα μοντέλα Alpina συναρμολογούνταν εν μέρει από την BMW πριν μεταφερθούν στις ιστορικές εγκαταστάσεις της Alpina στο Buchloe της Γερμανίας για την τελική φάση.

Το Buchloe θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κόμβος για εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

Η εξατομίκευση ως βασικό χαρακτηριστικό

Η BMW προωθεί την εξατομίκευση ως βασικό χαρακτηριστικό της BMW Alpina, αναφέροντας πως θα προσφέρει μια «εξαιρετική γκάμα» εξατομικευμένων επιλογών, επιτρέποντας στους πελάτες να δημιουργούν «προσωπικά και ξεχωριστά αυτοκίνητα». Οι πελάτες θα μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε μια πλούσια γκάμα νέων χρωμάτων, ενώ το παραδοσιακό μπλε και πράσινο της Alpina διατηρούνται, όπως και μια ανανεωμένη έκδοση των κλασικών πολυάκτινων τροχών της μάρκας.

Η BMW Alpina αναφέρει ότι θα συνεχίσει να προσφέρει «εξαιρετικές επιδόσεις υψηλής ταχύτητας με εξαιρετικά επίπεδα άνεσης», με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, κάτι που θα βοηθήσει στη διαφοροποίηση των μοντέλων της από αυτά της BMW M.

Το πρώτο μοντέλο της νέας εποχής της BMW Alpina αναμένεται να παρουσιαστεί αργότερα φέτος.

Τι κρατάμε: