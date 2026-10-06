Η BMW έφτιαξε το εκατομμυριοστό M αυτοκίνητο

Η BMW M έφτασε το ορόσημο του 1.000.000ού αυτοκινήτου, με μια M3 σε Fire Orange III να γράφει ιστορία στο εργοστάσιο του Μονάχου.

Ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της BMW M καταγράφηκε στο εργοστάσιο του BMW Group στο Μόναχο, καθώς από τη γραμμή παραγωγής πέρασε το εκατομμυριοστό αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων της BMW M.

Και δύσκολα θα μπορούσε να επιλεγεί καταλληλότερο μοντέλο για τη συγκεκριμένη στιγμή. Το αυτοκίνητο με τον αριθμό 1.000.000 είναι μια BMW M3, βαμμένη στην ιδιαίτερη απόχρωση BMW Individual Fire Orange III, συνδέοντας ένα από τα πιο ιστορικά ονόματα του M Division με ένα ορόσημο που έρχεται περισσότερο από πέντε δεκαετίες μετά τη δημιουργία του.

Η συγκεκριμένη M3 έχει όμως και έναν ακόμη συμβολισμό. Το ίδιο εργοστάσιο που την κατασκεύασε προετοιμάζεται ήδη για την επόμενη μεγάλη αλλαγή, αφού από το 2027 θα παράγει και την πρώτη αμιγώς ηλεκτρική BMW M3. Η πρώτη BMW M3 κατασκευάστηκε επίσης στο Μόναχο, ενώ η παραγωγή της σημερινής γενιάς ξεκίνησε εκεί το 2020.

Πάνω από 50 χρόνια BMW M

Η BMW M δημιουργήθηκε το 1972 και μέσα στις επόμενες δεκαετίες εξελίχθηκε από αγωνιστικό τμήμα σε έναν από τους σημαντικότερους κατασκευαστές αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων στον κόσμο.

Το εκατομμυριοστό αυτοκίνητο αφορά τα BMW M High Performance μοντέλα, δηλαδή τις καθαρόαιμες εκδόσεις που αναπτύσσονται από την BMW M και όχι απλώς τις συμβατικές BMW με πακέτα αισθητικής M Sport.

Η M3 αποτελεί ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας, συνδυάζοντας επί δεκαετίες επιδόσεις που παραπέμπουν σε πίστα με τη δυνατότητα καθημερινής χρήσης.

Ακριβώς σε αυτό το στοιχείο στάθηκε και ο επικεφαλής της BMW M, Franciscus van Meel, επισημαίνοντας ότι η σύνδεση ανάμεσα σε δρόμο, πίστα και πρακτικότητα παραμένει βασικό κομμάτι της ταυτότητας της εταιρείας.

Η επόμενη BMW M3 θα είναι και ηλεκτρική

Το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου δεν κοιτάζει όμως μόνο προς το παρελθόν. Η BMW επιβεβαίωσε ότι το εργοστάσιο του Μονάχου θα κατασκευάζει την πρώτη αμιγώς ηλεκτρική BMW M3, η οποία θα αποτελέσει παράλληλα το πρώτο high-performance μοντέλο που θα χρησιμοποιεί τεχνολογία BMW M Neue Klasse.

Η παραγωγή της θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στο Μόναχο. Με αυτόν τον τρόπο, η BMW διατηρεί τη στενή σχέση ανάμεσα στην M3 και την ιστορική έδρα της εταιρείας, ακόμη κι αν η τεχνολογία κίνησης αλλάζει ριζικά.

Μετά την ηλεκτρική i3 θα έρθει η M3

Η μελλοντική ηλεκτρική M3 δεν θα είναι το πρώτο μοντέλο Neue Klasse που θα κατασκευάζεται στο συγκεκριμένο εργοστάσιο. Θα ακολουθήσει την αμιγώς ηλεκτρική BMW i3, η οποία αποτελεί ήδη ένα από τα σημαντικότερα νέα μοντέλα στην τεχνολογική μετάβαση της εταιρείας.

Η νέα M3 θα είναι το δεύτερο μοντέλο Neue Klasse που θα βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής του Μονάχου και το πρώτο που θα φέρει τη φιλοσοφία της νέας ηλεκτρικής πλατφόρμας στον κόσμο της BMW M.

Για τη γερμανική εταιρεία, αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο δεν θα παραμείνει απλώς ένας ιστορικός τόπος παραγωγής, αλλά θα αποκτήσει κεντρικό ρόλο και στην ηλεκτρική εποχή της M.

Από το 2027 μόνο ηλεκτρικά στο εργοστάσιο του Μονάχου

Η αλλαγή θα είναι πολύ μεγαλύτερη από την προσθήκη ενός ακόμη ηλεκτρικού μοντέλου. Από το 2027, το κεντρικό εργοστάσιο της BMW στο Μόναχο θα παράγει αποκλειστικά αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες μεταμορφώσεις στην ιστορία της συγκεκριμένης μονάδας, η οποία λειτουργεί εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Η BMW έχει επενδύσει περίπου 650 εκατ. ευρώ στην αναβάθμιση του εργοστασίου, ενώ οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν χωρίς να σταματήσει η υφιστάμενη παραγωγή.

Περίπου το ένα τρίτο της συνολικής επιφάνειας του εργοστασίου έχει επανασχεδιαστεί, με νέο αμαξοποιείο, νέες εγκαταστάσεις συναρμολόγησης και νέους χώρους logistics. Παράλληλα, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιοποίηση της παραγωγής και στη στενότερη συνεργασία μεταξύ των ομάδων εξέλιξης, παραγωγής και προμηθευτών.

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