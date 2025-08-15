quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η BMW ετοιμάζει τον ανταγωνιστή της G-Class

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 15.08.2025
Autotypos Team
i-bmw-etoimazei-ton-antagonisti-tis-g-class-771386

Έτοιμη να τα βάλει με ένα ιερό τέρας της κατηγορίας είναι η BMW, με το νέο της SUV να υπόσχεται πολυτέλεια και υψηλές επιδόσεις.

  • Σύμφωνα με πληροφορίες, η BMW ετοιμάζεται να τα βάλει με τη Mercedes G-Class 
  • Πρόκειται για ένα νέο SUV που θα μπορούσε να αντικαταστήσει την XM στην κορυφή της γκάμας
  • Η παραγωγή του πιθανότατα θα αρχίσει το δεύτερο μισό του 2029 στη Νότια Καρολίνα

Ολοκληρωμένες προτάσεις για όλες της κατηγορίες έχει στο χαρτοφυλάκιό της η BMW, με ίσως τη μοναδική «τρύπα» να εντοπίζεται στην κατηγορία πραγματικών off-road οχημάτων. Αυτό το κενό φαίνεται πως στοχεύουν να καλύψουν και μάλιστα με επιβλητικό τρόπο στις τάξεις της Βαυαρικής μάρκας, με ένα νέο πολυτελές SUV υψηλών επιδόσεων που θα αντικαταστήσει πιθανότατα την XM και θα κοιτάξει ανταγωνιστές όπως, Mercedes G-Class και Range Rover «στα μάτια».

BMW

Πραγματικός στόχος το off-road

Κι ενώ η Mercedes τα έχει βρει σκούρα με τις πωλήσεις της νέα ηλεκτρική G-Class, η BMW φαίνεται πως δεν θα υποπέσει στο ίδιο λάθος, προσφέροντας το νέο της SUV με έναν θερμικό (πιθανότατα V8) κινητήρα σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Το νέο off-road SUV θα βασίζεται στην πλατφόρμα unibody της X5 νέας γενιάς, με στόχο τις κορυφαίες επιδόσεις σε ανώμαλα εδάφη, σύμφωνα με τις πηγές του Autonews.

Διαβάστε επίσης: Το αυτοκίνητο που κανείς δεν θέλει να γίνει crossover – Αλλά μάλλον θα γίνει

Το νέο SUV της BMW που έρχεται να ανταγωνιστεί την G-Class λέγεται πως θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της εταιρείας στη Νότια Καρολίνα, δίπλα στα X3, X4, X5, X6, X7 και XM.

Αυτό θα έχει μια εντελώς διαφορετική αποστολή σε σχέση με την BMW XM, η οποία προορίζεται κυρίως για οδήγηση στον δρόμο. Σύμφωνα με το AutoForecast Solutions, η XM αναμένεται να μας αποχαιρετήσει τον Νοέμβριο του 2028, μόλις 5 χρόνια μετά την κυκλοφορία της. Η BMW πιστεύει πως ένα SUV που εστιάζει περισσότερο στο off-road θα έχει μεγαλύτερη απήχηση στο αγοραστικό κοινό, έτσι σχεδιάζει να του δώσει τη θέση της XM στην κορυφή της γκάμας της.

Τι κρατάμε:

  • Η BMW λέγεται πως θα αντικαταστήσει την XM με ένα νέο SUV που θα εστιάζει στο off-road
  • Η παραγωγή της XM θα μπορούσε να σταματήσει το 2028, σύμφωνα με πληροφορίες
  • Το νέο SUV θα μπορούσε να κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της BMW στη Νότια Καρολίνα, από το 2029

Πηγή: Carscoops.com

Tags
#BMW#BMW X5#BMW XM#Mercedes G-Class#Off-Road#Range Rover#SUV
