EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η BMW έβγαλε καινούργιο σήμα και κανείς δεν το κατάλαβε – Δες το

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12.09.2025
Autotypos Team
i-bmw-evgale-kainourgio-sima-kai-kaneis-den-to-katalave-des-to-774924

Μαζί με την ηλεκτρική iX3, ντεμπούτο έκανε και το καινούργιο σήμα της BMW, αλλά μάλλον πέρασε απαρατήρητο.

  • Η βαυαρική μάρκα παρουσίασε τη νέα iX3 στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου
  • Μαζί με το νέο ηλεκτρικό μοντέλο έκανε ντεμπούτο και το καινούργιο σήμα της BMW
  • Με μια πρώτη ματιά η διαφορά ίσα που φαίνεται, ωστόσο, η ανανέωση γίνεται εμφανής όταν κοιτάξουμε καλύτερα

H BMW περνά στη νέα της εποχή, με τη iX3 να μας δίνει μια πρώτη γεύση από τη νέα της σχεδιαστική γλώσσα, Neue Klasse. Αν και τα βλέμματα συγκεντρώθηκαν κυρίως στην επανασχεδιασμένη μάσκα και τα νέα μπροστά φώτα — στοιχεία που αποτίουν φόρο τιμής σε μοντέλα των δεκαετιών του ’60 και του ’80 — υπήρξε και μια πιο διακριτική λεπτομέρεια που λίγοι παρατήρησαν: το ανανεωμένο σήμα.

Το σήμα της BMW γίνεται πιο σύγχρονο

Ο λόγος για το διάσημο άσπρο-μπλε σήμα, το οποίο βρίσκουμε στο εμπρός και στο πίσω μέρος κάθε BMW, αλλά και το τιμόνι και τα καπάκια των τροχών. Οι σχεδιαστές της βαυαρικής μάρκας δεν προχώρησαν σε κάποια ριζική αλλαγή, αλλά προτίμησαν μια πιο διακριτική ανανέωση. Το κλασικό σήμα εκσυγχρονίστηκε διατηρώντας τον χαρακτήρα και την αναγνωρισιμότητά του, ενώ πλέον ταιριάζει καλύτερα με τις καθαρές γραμμές και τον σύγχρονο χαρακτήρα της ηλεκτρικής SUV iX3.

Πιο σύγχρονο αλλά το ίδιο αναγνωρίσιμο

Το καινούργιο σήμα της BMW φυσικά διαθέτει την εμβληματική λευκή προπέλα – ένα στοιχείο που παραπέμπει στις ρίζες της μάρκας από την εποχή που κατασκεύαζε αεροπλάνα – με την εν λόγω προπέλα να περιβάλλεται από τον γνωστό μαύρο κύκλο με τα αρχικά της εταιρείας στο πάνω μέρος. Η διαφορά είναι στη χρήση χρωμίου, με το καινούργιο σήμα της BMW να διαθέτει μόνο το εξωτερικό ασημί περίβλημα. Το χρώμιο έχει αφαιρεθεί από την προπέλα, αλλά και από το περίβλημα που την χώριζε από το εξωτερικό μαύρο κύκλο.

Αλλαγές και στην γραμματοσειρά

Ακόμα πιο διακριτική είναι η αλλαγή στη γραμματοσειρά, με το καινούργιο σήμα της BMW να διαθέτει ελαφρώς πιο λεπτά γράμματα στην επιγραφή, ενώ το μαύρο φόντο έχει πια σατινέ ή ματ υφή αντί για την γυαλιστερή που είχαμε συνηθίσει. Οι εν λόγω αλλαγές δείχνει πως οι σχεδιαστές της BMW κινήθηκαν στα ίδια μήκη κύματος με τους αντίστοιχους άλλων γερμανικών εταιρειών όπως Volkswagen και Porsche, όσον αφορά την ανανέωση του σήματος.

Διαβάστε επίσης: Το σημαντικότερο SUV της BMW ήρθε στην Ελλάδα: Δες τιμές και εξοπλισμό

Αυτή στην πραγματικότητα δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε το νέο σήμα της BMW, αφού αυτό είχε παρουσιαστεί πριν περίπου 5 χρόνια. Ωστόσο, η εταιρεία εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί το κλασσικό σήμα με έντονη χρήση χρωμίου μέχρι σήμερα.

Τι κρατάμε: 

  • Η νέα iX3 έκανε το ντεμπούτο της και μαζί της και το νέο σήμα της BMW
  • Όλα αυτά στο φετινό Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου, όπου πήραμε μια πρώτη γεύση από τη νέα σχεδιαστική γλώσσα, Neue Klasse
  • Το καινούργιο σήμα της BMW διαθέτει λιγότερο χρώμιο, πιο λεπτά γράμματα και ένα λιγότερο γυαλιστερό μαύρο φόντο
  • Το σήμα της BMW γίνεται πιο σύγχρονο, χωρίς όμως να χάνει την αναγνωρισιμότητά του 

Στην Ελλάδα το Chery Tiggo 4 – Υβριδικό με 204 ίππους και τιμή 22.990 ευρώ

Το νέο best-seller SUV της Audi που κάνει 119 km με 0 ευρώ βενζίνη – Τιμή στην Ελλάδα

Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί γύρω από τα σχολεία – Οδηγίες για ασφαλή μετακίνηση

