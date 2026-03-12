Το μυστικό που κρατά την BMW επιτυχημένη παρά την οποιαδήποτε δυσκολία

Ο γερμανικός όμιλος αντιμετώπισε ένα δύσκολο περιβάλλον με εμπορικούς φραγμούς, δασμούς και αυξημένο ανταγωνισμό από την Κίνα, όμως η στρατηγική του απέδωσε

Η BMW κατάφερε να περιορίσει τις απώλειες σε μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις για την αυτοκινητοβιομηχανία. Παρά τη μείωση της κερδοφορίας, η εταιρεία διατηρεί ισχυρά οικονομικά μεγέθη χάρη στη στρατηγική «multi-energy», δηλαδή την ταυτόχρονη ανάπτυξη διαφορετικών τεχνολογιών κίνησης αντί της αποκλειστικής στροφής προς την ηλεκτροκίνηση.

Η επιλογή αυτή επιτρέπει στον όμιλο να παραμένει ευέλικτος και να προσαρμόζεται γρήγορα, απέναντι σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται συνεχείς αλλαγές, δασμούς, γεωπολιτικές εντάσεις και μεγάλες διαφοροποιήσεις στη ζήτηση ανά αγορά.

Πτώση κερδών αλλά ισχυρή βάση

Τα οικονομικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η BMW εξακολουθεί να παράγει σημαντικά κέρδη, αν και χαμηλότερα σε σχέση με το παρελθόν. Το λειτουργικό αποτέλεσμα ξεπέρασε τα 10 δισ. ευρώ, ωστόσο σημείωσε πτώση περίπου 11,5%, φτάνοντας τα 10,2 δισ. ευρώ.

Στο σύνολο του ομίλου, το λειτουργικό περιθώριο παρέμεινε στο 7,7%, ενώ ο τομέας των αυτοκινήτων επηρεάστηκε περισσότερο: τα κέρδη του κλάδου μειώθηκαν πάνω από 20%, στα 5,95 δισ. ευρώ, με το περιθώριο να πέφτει από 6,3% στο 5,3%.

Η εταιρεία κατάφερε να συγκρατήσει την πτώση περιορίζοντας τις δαπάνες, με μειώσεις τόσο στην έρευνα και ανάπτυξη όσο και στα διοικητικά έξοδα.

Η λογική της «multi-energy»

Η στρατηγική της BMW βασίζεται στη συνύπαρξη πολλών τεχνολογιών αντί για ένα μοναδικό τεχνολογικό δρόμο. Στη γκάμα της περιλαμβάνονται κινητήρες εσωτερικής καύσης, plug-in υβριδικά, αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα και, από το 2028, οχήματα με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου.

Η διαφοροποίηση αυτή έχει ήδη απτά αποτελέσματα:

τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα αντιστοιχούν περίπου στο 18% των πωλήσεων,

τα plug-in υβριδικά ξεπερνούν το 25% παγκοσμίως και περίπου το 40% στην Ευρώπη.

Με αυτή την «φαρέτρα» τεχνολογιών, η BMW καταφέρνει να τηρεί τα ευρωπαϊκά όρια εκπομπών CO₂ – περίπου 90 g/km – χωρίς να χρειάζεται συνεργασίες pooling με άλλους κατασκευαστές.

Κριτική στις ευρωπαϊκές πολιτικές

Η διοίκηση της εταιρείας υποστηρίζει ότι η τεχνολογική ουδετερότητα είναι πιο αποτελεσματική από μια μονοδιάστατη πολιτική πλήρους εξηλεκτρισμού. Για τον CEO Oliver Zipse, η προστασία του κλίματος μπορεί να συμβαδίσει με διαφορετικές τεχνολογικές λύσεις.

Παράλληλα, ασκεί κριτική σε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες βιομηχανικής πολιτικής, τις οποίες θεωρεί υπερβολικά προστατευτικές. Σύμφωνα με τη BMW, η παγκόσμια συνεργασία στις αλυσίδες αξίας είναι απαραίτητη για την επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και την εξέλιξη των μπαταριών.

Το επόμενο βήμα: Neue Klasse

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τη BMW είναι η νέα πλατφόρμα Neue Klasse, που θα αποτελέσει τη βάση για τη νέα γενιά ηλεκτρικών μοντέλων. Μετά το λανσάρισμα της iX3, θα ακολουθήσει η νέα i3, ενώ συνολικά η εταιρεία σχεδιάζει πάνω από 40 νέες παρουσιάσεις ή ανανεώσεις μοντέλων έως το 2027.

Μέχρι το τέλος του έτους η γκάμα της BMW αναμένεται να περιλαμβάνει περίπου 20 ηλεκτρικά μοντέλα, ενώ θα συνεχιστεί η εξέλιξη και άλλων τεχνολογιών κίνησης.

Προοπτικές με πολλές αβεβαιότητες

Για το 2026 η εταιρεία προβλέπει παραδόσεις οχημάτων περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2025. Το μερίδιο των ηλεκτρικών αναμένεται να παραμείνει κοντά στο 18%, ενώ το λειτουργικό περιθώριο του τομέα αυτοκινήτων εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 4% και 6%.

Οι δασμοί, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, το κόστος των πρώτων υλών και ο έντονος ανταγωνισμός εξακολουθούν να δημιουργούν σημαντική αβεβαιότητα για τον κλάδο.

Τι κρατάμε