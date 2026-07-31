Η BMW που πουλά περισσότερο από κάθε άλλη – Δεν είναι η Σειρά 3

Η BMW που ξεκινά από 42.270 ευρώ στην Ελλάδα είναι το best seller της γερμανικής μάρκας για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Για δεκαετίες, η Σειρά 3 αποτελούσε το μοντέλο που συνδεόταν περισσότερο από κάθε άλλο με την εμπορική επιτυχία της BMW. Τα δεδομένα του πρώτου εξαμήνου του 2026 δείχνουν, όμως, ότι το κέντρο βάρους έχει μεταφερθεί στα SUV.

Η BMW X1 ήταν το μοντέλο με τις περισσότερες παραδόσεις παγκοσμίως για τη γερμανική μάρκα, επιβεβαιώνοντας ότι το compact premium SUV έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα των πωλήσεών της.

Η X1 βρίσκεται στην κορυφή

Στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση, η BMW αναφέρει ξεκάθαρα ότι η X1 ήταν ξανά το μοντέλο με τον υψηλότερο όγκο πωλήσεων.

Η εταιρεία δεν δημοσιεύει ξεχωριστό αριθμό παραδόσεων μόνο για την X1, καθώς στον σχετικό πίνακα τη συνυπολογίζει μαζί με την X2. Η οικογένεια BMW X1/X2 έφτασε τις 210.813 μονάδες από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο του 2026.

Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση μεταξύ όλων των οικογενειών μοντέλων της BMW.

Οικογένεια μοντέλων Πωλήσεις εξαμήνου 2026 Μεταβολή BMW X1/X2 210.813 -4,9% BMW Σειρά 3/Σειρά 4 209.738 -14,5% BMW X3/X4 169.563 +16,4% BMW Σειρά 5/Σειρά 6 125.392 -17,0% BMW X5/X6 123.660 +1,9% BMW Σειρά 1/Σειρά 2 98.406 -6,5%

Η διαφορά ανάμεσα στις οικογένειες X1/X2 και Σειράς 3/Σειράς 4 είναι μικρή, μόλις 1.075 αυτοκίνητα. Η επίσημη αναφορά της BMW, πάντως, κατονομάζει την X1 ως το μεμονωμένο μοντέλο με τον μεγαλύτερο όγκο.

Γιατί δεν είναι πρώτη η Σειρά 3

Η Σειρά 3 εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των αγοραστών, ειδικά αν συνυπολογιστεί με τη συγγενική Σειρά 4. Η συγκεκριμένη οικογένεια σημείωσε 209.738 παραδόσεις στο πρώτο εξάμηνο.

Η διαφορά βρίσκεται στην πορεία των πωλήσεων. Οι Σειρές 3 και 4 είχαν πουλήσει μαζί 245.252 αυτοκίνητα κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Μέσα σε έναν χρόνο έχασαν περισσότερες από 35.500 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 14,5%.

Αντίθετα, οι X1 και X2 υποχώρησαν κατά 4,9%, από 221.699 σε 210.813 μονάδες. Παρότι δεν απέφυγαν την πτώση, αποδείχθηκαν σαφώς πιο ανθεκτικές.

Τα SUV αλλάζουν τις ισορροπίες στην BMW

Η επιτυχία της X1 δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο. Τα μοντέλα της οικογένειας X παραμένουν από τα δημοφιλέστερα της μάρκας, με τις X3 και X4 να καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο στο εξάμηνο.

Οι παραδόσεις τους αυξήθηκαν κατά 16,4%, φτάνοντας τις 169.563 μονάδες. Η BMW αναφέρει, μάλιστα, ότι περισσότερες από τις μισές παραγγελίες της νέας X3 αφορούν την αμιγώς ηλεκτρική iX3.

Θετική ήταν και η πορεία των X5 και X6, οι οποίες σημείωσαν άνοδο 1,9% με 123.660 παραδόσεις. Δεν κινήθηκαν όλα τα SUV ανοδικά, καθώς η X7 υποχώρησε κατά 12,8%, όμως η συνολική εικόνα δείχνει πόσο σημαντικά έχουν γίνει τα μοντέλα X για την BMW.

Πάνω από ένα εκατομμύριο BMW σε έξι μήνες

Η BMW παρέδωσε συνολικά 1.004.669 αυτοκίνητα παγκοσμίως κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το αποτέλεσμα είναι μειωμένο κατά 6,2% σε σχέση με τις 1.070.960 μονάδες του προηγούμενου έτους.

Η εικόνα διέφερε σημαντικά ανά περιοχή. Οι πωλήσεις του BMW Group αυξήθηκαν κατά 5,4% στην Ευρώπη και κατά 3,9% στις ΗΠΑ, αλλά μειώθηκαν κατά 20,4% στην Κίνα. Η μεγάλη πτώση στη μεγαλύτερη ασιατική αγορά επηρέασε το παγκόσμιο αποτέλεσμα, παρά τη θετική πορεία στις δυτικές αγορές.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η X1 κατάφερε να διατηρήσει την πρώτη θέση στην γκάμα, δείχνοντας ότι τα compact SUV έχουν πλέον τον ρόλο που κάποτε κατείχαν σχεδόν αποκλειστικά οι παραδοσιακές σεντάν προτάσεις.

Τι κρατάμε;