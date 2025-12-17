Η Bolt τώρα επιτρέπει να “ρουφιανεύεις” τον οδηγό σου αν τρέχει

Η Bolt διευρύνει το Safety Toolkit της με τη δυνατότητα αναφοράς επικίνδυνης οδήγησης σε πραγματικό χρόνο

Χάρη στη νέα λειτουργία, οι επιβάτες πλέον μπορούν να αναφέρουν συμπεριφορές όπως, υπερβολική ταχύτητα, επικίνδυνη οδήγηση και χρήση κινητού εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη διακριτικότητα, την ώρα που η διαδρομή βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Με αυτή της την ενέργεια, η Bolt στοχεύει στην ενδυνάμωση του αισθήματος ασφάλειας των επιβατών σε κάθε διαδρομή, με απώτερο στόχο τη συνολική αναβάθμιση των οδηγικής συμπεριφοράς και στην καλλιέργεια μιας ευρύτερης κουλτούρας ασφαλούς κινητικότητας.

Απλή διαδικασία Για να αναφέρει επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές, ο χρήστης πρέπει να ανοίξει την εφαρμογή και να επιλέξει «Αναφορά επικίνδυνης οδήγησης» στο μενού ασφαλείας. Στη συνέχεια διαλέγει μία από τις τρεις διαθέσιμες επιλογές: υπερβολική ταχύτητα, χρήση κινητού κατά την οδήγηση ή επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά και πατώντας «Υποβολή», η αναφορά αποστέλλεται στην Ομάδα Ασφάλειας της Bolt.

Η Bolt ξεκινά τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα 30/01/2025 - 12:37 Ο Γιώργος Ξενοκράτης, EU Public Policy Senior Manager της Bolt, δήλωσε: «Στην Bolt πιστεύουμε ότι η έξυπνη κινητικότητα πρέπει να είναι όχι μόνο προσιτή και βιώσιμη, αλλά και ασφαλής. Γι’ αυτόν τον λόγο διευρύνουμε συνεχώς τις δυνατότητες που προσφέρουμε μέσα από την πλατφόρμα μας, ώστε τόσο οι οδηγοί, όσο και οι επιβάτες να αισθάνονται σιγουριά και ασφάλεια σε κάθε μετακίνηση. Η νέα λειτουργία αναφοράς μη ασφαλούς οδήγησης, που παρουσιάζουμε στην εφαρμογή μας, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη και στις 50 χώρες που δραστηριοποιούμαστε, επιτρέπει στους επιβάτες να μοιράζονται τις ανησυχίες τους σχετικά με την οδηγική συμπεριφορά των οδηγών κατά την διάρκεια της διαδρομής τους, εύκολα, άμεσα, με ασφάλεια και διακριτικότητα, βοηθώντας μας, έτσι, να αναβαθμίσουμε περαιτέρω την εμπειρία τους. Παράλληλα, μας δίνει την δυνατότητα να υποστηρίξουμε τους οδηγούς ώστε να μπορούν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μετακίνησης».

Ακόμα μια επένδυση στην ασφάλεια