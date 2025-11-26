Η Brabus έφτιαξε την πιο ακραία G-Class Cabrio στην ιστορία – Η αστρονομική τιμή

Brabus G-Class Cabrio με 800 ίππους και μέχρι και μισό μέτρο απόσταση από τον δρόμο; – Από εμάς είναι ναι!

Μπορεί η νέα Mercedes-Benz G-Class Cabrio να μην έχει κυκλοφορήσει ακόμα, αλλά ευτυχώς για τους ανυπόμονους υπάρχει η Brabus. Ο οίκος – γνωστός για τις ακραίες του δημιουργίες – αποκάλυψε τις νέες Brabus 800 Cabrio και XL Cabrio, διαθέτουν στοιχεία που τις κάνουν πραγματικά να ξεχωρίζουν, με τη Brabus να ξεπερνά για άλλη μια φορά τον εαυτό της και να δημιουργεί την πιο ακραία G-Class Cabrio που έχουμε δει μέχρι σήμερα.

Όχι ένα απλό soft-top

Οι νέες Brabus 800 Cabrio και XL Cabrio διαθέτουν πιθανότατα την πιο περίπλοκη soft-top οροφή στην ιστορία, η οποία αποτελείται από… 500 ειδικά κατασκευασμένα εξαρτήματα. Το αποτέλεσμα είναι μια οροφή που μπορεί να ανοίξει και να κλείσει αυτόματα με το πάτημα ενός κουμπιού, ενώ η μετατροπή ήταν επίσης ένας μικρός άθλος.

Τα νέα μοντέλα της Brabus διαθέτουν ενισχυμένο πλαίσιο παρμπρίζ από ανθρακονήματα, επιτρέποντας έτσι στην οροφή να «παραμένει αμετάβλητη ακόμα και σε υψηλές ταχύτητες».

Παρουσιαστικό που τρομάζει

Η νέες G-Class 800 Cabrio και XL Cabrio δεν θα μπορούσαν να κουβαλάνε το σήμα Brabus άμα η όψη τους δεν σε έκανε να… τρέμεις. Εκτός από το χαρακτηριστικό «μαύρο κι άραχνο» χρώμα – χαρακτηριστικό των μοντέλων Brabus – τα επιβλητικά off-roaders διαθέτουν ένα bodykit Widestar και τροχούς Monolock ZM 24 ιντσών τυλιγμένους με ελαστικά υψηλών επιδόσεων Hankook Ventus S1 Evo ZX, ενώ τα σπορ ελατήρια της ανάρτησης μπορούν να αυξομειώσουν την απόσταση από τον δρόμο κατά 20-40 εκατοστά.

Διαβάστε επίσης: Το νέο σκληροτράχηλο SUV της Hyundai θα σε αφήσει με το στόμα ανοιχτό

Το εσωτερικό είναι ανάλογα εντυπωσιακό χάρη στο υψηλής ποιότητας δέρμα και την εκτεταμένη χρήση ανθρακονήματος, ενώ δεν λείπουν τα αρκετά λογότυπα της Brabus. Φυσικά, όπως συνήθως ισχύει για τα αυτοκίνητα του οίκου, οι επιλογές εξατομίκευσης είναι ατελείωτες.

Δύναμη επιπέδου… Brabus

Άλλος ένας τομέας που η Brabus δεν θα μπορούσε να μην βάλει το «χεράκι» της είναι αυτός της ιπποδύναμης, με τις G-Class Cabrio να τροφοδοτούνται από έναν twin-turbo V8 κινητήρα 4,0 λίτρων που αποδίδει 800 ίππους και 1.000 Nm ροπής. Ο θηριώδης κινητήρας συνδέεται με ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 9 σχέσεων που στέλνει τη δύναμη και στους τέσσερις τροχούς, επιτρέποντας στο επιβλητικό SUV να κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 4 δευτερόλεπτα.

Παράλληλα, η μεγαλύτερη έκδοση, Brabus G-Class XL Cabrio, προορίζεται περισσότερο για οδήγηση εκτός δρόμου, με το ειδικά σχεδιασμένο σύστημα ανάρτησης να του επιτρέπει να έχει μέχρι και 480 χλστ. απόσταση από το έδαφος, ενώ φορά και ελαφρώς μικρότερους τροχούς (22 ιντσών) με ελαστικά παντός εδάφους για να μπορεί να «καταπίνει» ακόμα πιο εύκολα τα εμπόδια στο offroad.

Παρ΄ όλα αυτά, οι επιδόσεις της XL Cabrio παραμένουν εντυπωσιακές, με το 0-100 χλμ./ώρα να έρχεται σε περίπου 4,6 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 210 χλμ./ώρα (από τα 240 χλμ./ώρα της «απλής»).

Η παραγωγή για τις νέες Brabus 800 Cabrio και XL Cabrio θα περιοριστεί στα μόλις 50 κομμάτια για κάθε έκδοση, ενώ η τιμή είναι ανάλογα… «πρησμένη» με το επιβλητικό τους bodykit: 761.000 ευρώ για την Cabrio και 887.600 για την XL Cabrio ζητά η Brabus, με τις εν λόγω τιμές να «φουσκώνουν» κι άλλο ανάλογα με τον εξοπλισμό.

Τι κρατάμε:

Η Brabus έφτιαξε την πιο ακραία G-Class Cabrio στην ιστορία

Δύο εκδόσεις για δρόμο και off-road και look που φωνάζουν Brabus

Ατελείωτη δύναμη και τιμές που ζαλίζουν

Μόλις 50 κομμάτια για όσους προλάβουν και… αντέχουν την τιμή

Το μοντέλο που ανάγκασε τους ανθρώπους της Porsche να βγάλουν το καπέλο στη Hyundai

Το αυθεντικό υβριδικό SUV που έχει 10 χρόνια εγγύηση και τιμή 20.580 ευρώ

Η χρυσή παράβαση που κόστισε 365.770 ευρώ σε πρόστιμα σε μία μόλις εβδομάδα