Η Bugatti Tourbillon συνεχίζει τις δοκιμές στους -22 βαθμούς Κελσίου

Η Bugatti συνεχίζει την εξέλιξη της Tourbillon σε ακραίο ψύχος, με τρία πρωτότυπα να δοκιμάζονται στη Σουηδία κοντά στον Αρκτικό Κύκλο.

Η εξέλιξη μιας Bugatti δεν γίνεται μόνο σε ιδανικές συνθήκες, σε στεγνή άσφαλτο και ελεγχόμενο περιβάλλον. Η νέα Tourbillon συνεχίζει το απαιτητικό πρόγραμμα δοκιμών της στη Σουηδία, κοντά στον Αρκτικό Κύκλο, εκεί όπου οι θερμοκρασίες έφτασαν μέχρι και τους -22 βαθμούς Κελσίου. Το νέο υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα η μάρκα δείχνει ότι το hypercar με τον ατμοσφαιρικό V16 περνά από πολύ σκληρό τεστ πριν φτάσει στα χέρια των πελατών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν, τρία πρωτότυπα έχουν ήδη καλύψει περισσότερα από 8.000 km σε ακραίο ψύχος, με τη στήριξη ομάδας 28 ειδικών μηχανικών και τεχνικών. Ο στόχος δεν είναι εντυπωσιασμός για την κάμερα, αλλά λεπτομερής έλεγχος σε ένα περιβάλλον όπου η πρόσφυση είναι ελάχιστη και κάθε σύστημα του αυτοκινήτου δοκιμάζεται στα όριά του.

Γιατί η Bugatti πήγε την Tourbillon στον αρκτικό κύκλο

Οι χειμερινές δοκιμές δεν είναι απλώς ένα ακόμη στάδιο εξέλιξης. Σε τέτοιες συνθήκες, η Bugatti μπορεί να ελέγξει πώς λειτουργούν στην πράξη η χαρτογράφηση του γκαζιού, η ανάκτηση ενέργειας, η διαχείριση της ισχύος και συνολικά η συμπεριφορά του υβριδικού συστήματος σε επιφάνειες με εξαιρετικά χαμηλή πρόσφυση.

Το παγωμένο οδόστρωμα και οι συνεχείς εναλλαγές ανάμεσα σε γλίστρημα και πρόσφυση επιτρέπουν στους μηχανικούς να δουν πράγματα που δύσκολα αποτυπώνονται σε ένα εργαστήριο ή σε μια συνηθισμένη πίστα. Η μετάβαση αυτή από την πρόσφυση στο γλίστρημα σε υψηλό ρυθμό είναι κρίσιμο κομμάτι της εξέλιξης, ειδικά όταν μιλάμε για ένα αυτοκίνητο με 1.800 ίππους.

Τι ελέγχουν οι μηχανικοί

Στις φωτογραφίες και στα πλάνα που έδωσε η Bugatti φαίνεται καθαρά ότι οι δοκιμές δεν αφορούν μόνο την απόδοση του κινητήριου συνόλου. Η μάρκα εξετάζει επίσης τη σταθερότητα του αυτοκινήτου, τη συμπεριφορά των αεροδυναμικών επιφανειών, τη διαχείριση θερμότητας και τον τρόπο που αντιδρά το σύνολο όταν το αυτοκίνητο αλλάζει συνεχώς κατάσταση.

Μέσα στο λευκό τοπίο της Σουηδίας, ξεχωρίζουν έντονα το εκτεθειμένο ανθρακονημάτινο αμάξωμα, ο πίσω διαχύτης και η πίσω πτέρυγα, στοιχεία που παρακολουθούνται στενά από τους μηχανικούς για να φανεί πώς επηρεάζεται η ροή του αέρα σε τόσο δύσκολες συνθήκες.

Χειμερινά ελαστικά για ένα hypercar 1.800 ίππων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το set-up των ελαστικών. Η Tourbillon χρησιμοποιεί ειδική χειμερινή διάταξη, με έντονο πέλμα, ώστε να εξασφαλίζεται όσο γίνεται καλύτερη πρόσφυση στο χιόνι και στον πάγο.

Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να γίνει σωστή βαθμονόμηση στην απόδοση της ισχύος από το υβριδικό σύστημα. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να περάσει η δύναμη στο δρόμο, αλλά να περάσει προοδευτικά και ελεγχόμενα, ακόμη και όταν η διαθέσιμη πρόσφυση είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

Το μηχανικό σύμπλεγμα οργάνων συνεχίζει να δουλεύει κανονικά

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία στο εσωτερικό της Tourbillon παραμένει το μηχανικό σύμπλεγμα οργάνων από το οποίο πήρε και το όνομά της. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά πολύπλοκο μηχανικό κομμάτι, κατασκευασμένο από περισσότερα από 600 εξαρτήματα σε υλικά όπως τιτάνιο, ζαφείρι και ρουμπίνι.

Παρότι το πρωτότυπο εσωτερικά μοιάζει ακόμη «ωμό», με εμφανείς καλωδιώσεις και εξοπλισμό συλλογής δεδομένων, η Bugatti τονίζει ότι αυτό το εντυπωσιακό μηχανικό σύστημα συνέχισε να λειτουργεί χωρίς πρόβλημα ακόμη και μετά από παρατεταμένη έκθεση στο ακραίο ψύχος.

Θυμίζουμε τι κρύβει από κάτω

Η Tourbillon αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα project στην ιστορία της Bugatti. Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός V16 8,3 λίτρων, εξελιγμένος μαζί με την Cosworth, ο οποίος συνεργάζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες. Οι δύο βρίσκονται στον εμπρός άξονα και ο τρίτος πίσω.

Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 1.800 ίππους, το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 2,0 sec, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 444 km/h. Πρόκειται για νούμερα που εξηγούν γιατί η Bugatti δεν αφήνει τίποτα στην τύχη στο κομμάτι της εξέλιξης.

Μόνο 250 αυτοκίνητα, όλα ήδη πουλημένα

Η παραγωγή της Tourbillon θα περιοριστεί σε μόλις 250 μονάδες, με τιμή που φτάνει περίπου τα 4 εκατ. δολάρια. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, όλα τα αυτοκίνητα έχουν ήδη βρει αγοραστή.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η εξέλιξη χαλαρώνει. Αντίθετα, η Bugatti δείχνει ότι ακόμη και σε αυτό το επίπεδο τιμής και αποκλειστικότητας, ένα hypercar πρέπει πρώτα να αποδείξει τι μπορεί να κάνει σε ακραίες συνθήκες, πριν πάρει το τελικό πράσινο φως για την παραγωγή.

