Η BYD δημιούργησε ένα hypercar 3.019 ίππων – Έχει κόφτη στα 350 km/h

Ποιος είπε πως τα ακραία hypercar είναι μόνο για τη Bugatti και την Koenigsegg; Η BYD έχει άλλη άποψη!

To BYD YangWang U9 Track Edition

γελάει… σατανικά μπροστά στον ανταγωνισμό «Ελαφρώς» αυξημένη ισχύ σε σχέση με το… απλό YangWang U9 των 1.287 ίππων

των Τέσσερις ηλεκτροκινητήρες με συνολική απόδοση 3.000+ ίππων και κόφτης στα 350 χλμ./ώρα

Δύο δεκαετίες πέρασαν απ’ όταν πρωτοείδαμε την Bugatti Veyron, ένα αυτοκίνητο που ξαναέγραψε το βιβλίο των hypercars, καθώς έβγαινε από το εργοστάσιο με τετραψήφια ιπποδύναμη, κάτι ανήκουστο για την εποχή. Fast-forward 20 χρόνια και η BYD έχει στις τάξεις της ένα ηλεκτρικό hypercar που έχει την… τριπλάσια δύναμη! Πως αλλάξαν οι καιροί…

Σαν από video game

Η νέα έκδοση του BYD YangWang U9, Track Edition, αποκαλύφθηκε από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών (MIIT) της Κίνας και οι αριθμοί του μοιάζουν να έχουν βγει από κάποιο video game. Οι τέσσερις ηλεκτροκινητήρες του αποδίδουν περίπου 750 ίππους έκαστος, με τη συνολική ισχύ να ξεπερνά τους 3.000 ίππους!

Υπενθυμίζουμε πως, α) το «απλό» YangWang U9 έχει ισχύ περίπου 1.300 ίππων και, β) και τα 2 αυτοκίνητα μπορούν να οδηγηθούν κανονικά σε δημόσιους δρόμους…

Μικρές αλλαγές για καλύτερη αεροδυναμική

Εξωτερικά, η νέα έκδοση του hypercar της BYD δε διαφέρει πολύ από το YangWang U9. Οι αλλαγές περιορίζονται στα νέα αεροδυναμικά εξαρτήματα, όπως το νέο splitter του μπροστά προφυλακτήρα και το νέο diffuser στον πίσω, ενώ το U9 Track Edition διαθέτει και μια ακόμα μεγαλύτερη αεροτομή. Η οροφή είναι κατασκευασμένη από ανθρακονήματα, ενώ οι νέοι τροχοί 20 ιντσών είναι τυλιγμένοι με ελαστικά πλάτους 325 χλστ.

Διαβάστε επίσης: Θαύμα: Νέο supercar με V12 κινητηρά και χειροκίνητο κιβώτιο – Ποιος το φτιάχνει;

Για τις επιδόσεις του στον δρόμο θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα, αλλά γνωρίζουμε ήδη πως η τελική του ταχύτητα θα είναι ηλεκτρονικά περιορισμένη στα 350 χλμ./ώρα. Αυτά ακούγονται κυριολεκτικά σαν… ψίχουλα, αφού το YangWang U9 των «μόνο» 1.300 ίππων έχει ήδη καταφέρει να πιάσει σχεδόν 392 χλμ./ώρα (391,91).

Φανταστείτε δηλαδή τι έχει να γίνει άμα απελευθερωθούν και οι 3.000 ίπποι του. Αναμένουμε να το δούμε να σπάει πολλά ρεκόρ!

Τι κρατάμε:

Από 1.300 στην «απλή» του έκδοση σε… 3.000 στην Track : Το ακραίο, του ακραίου, ω ακραίω…

στην «απλή» του έκδοση σε… στην : Το ακραίο, του ακραίου, Η BYD μας έκανε να θυμηθούμε τα αρχαία, σε λίγο θα μάθουμε και… κινέζικα

