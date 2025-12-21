quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η BYD έφτασε τα 15 εκατ. αυτοκίνητα Νέας Ενέργειας

ΚΥΡΙΑΚΗ | 21.12.2025
Autotypos Team
i-byd-eftase-ta-15-ekat-aftokinita-neas-energeias-787353

Η BYD γιορτάζει το ορόσημο παραγωγής των 15 εκατομμυρίων οχημάτων Νέας Ενέργειας (NEV), επιβεβαιώνοντας την δέσμευσή της στη βιώσιμη κινητικότητα

Στην κατηγορία των NEV εντάσσονται τόσο τα αμιγώς ηλεκτρικά, όσο και τα εξηλεκτρισμένα μοντέλα Super Hybrid. Στο πλαίσιο του οράματός της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της δέσμευσής της για βιώσιμη κινητικότητα, η BYD εστιάζει στην ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων καταναλωτών σχετικά με τις επιδόσεις και τα οφέλη που απολαμβάνουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων Νέας Ενέργειας.

Ένα σημαντικό ορόσημο

Οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της κινέζικης μάρκας στην πόλη Jinan της Κίνας γιόρτασαν αυτό το σημαντικό επίτευγμα με μια ειδική τελετή, με το νούμερο 15 εκατ. όχημα που βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής να είναι επίσης το νούμερο 15.000 κομμάτι του N8L, ενός εξαθέσιου SUV του premium τμήματος της BYD, DENZA. Το εν λόγω μοντέλο βασίζεται στην ίδια τεχνολογία Super Hybrid και στην πλατφόρμα e3 («e-cube») με το Z9GT, το εντυπωσιακό shooting brake που θα ηγηθεί της εισόδου της DENZA στην ευρωπαϊκή αγορά το 2026.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η BYD κατασκεύασε το πρώτο της όχημα Νέας Ενέργειας, το F3DM, το 2008, το οποίο ήταν και το πρώτο plug-in υβριδικό όχημα μαζικής παραγωγής στον κόσμο. Χρειάστηκαν 13 χρόνια για να παραχθούν ένα εκατομμύριο οχήματα Νέας Ενέργειας, αλλά η δημοφιλία των προϊόντων της επέτρεψαν το άλμα από τα 10 στα 15 εκατομμύρια να επιτευχθεί μέσα σε μόλις 13 μήνες. Το 14 εκατομμυριοστό NEV βγήκε από τη γραμμή παραγωγής μόλις στις 9 Οκτωβρίου 2025.

Το τελευταίο αυτό επίτευγμα ολοκληρώνει μια εντυπωσιακή χρονιά ανάπτυξης για τη BYD, με τη συνολική παραγωγή για τους πρώτους 11 μήνες του 2025 να φτάνει τα 4,182 εκατομμύρια οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 11,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι εξαγωγές στο εξωτερικό κατά την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 917.000 μονάδες, ξεπερνώντας το σύνολο ολόκληρου του 2024, ενώ η παγκόσμια παρουσία της BYD εκτείνεται πλέον σε περισσότερες από 110 χώρες.

Τι κρατάμε:

  • Η BYD γιορτάζει το πιο πρόσφατο επίτευγμά της με μια τελετή στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Jinan
  • Η εταιρεία γιορτάζει το ορόσημο παραγωγής των 15 εκατομμυρίων οχημάτων Νέας Ενέργειας (NEV)
  • Το άλμα στην παραγωγή από τα 10 στα 15 εκατομμύρια οχήματα Νέας Ενέργειας επιτεύχθηκε μέσα σε μόλις 13 μήνες
  • Το νούμερο 15 εκατ. NEV είναι επίσης το νούμερο 15.000 κομμάτι του premium SUV, DENZA N8L

Tags
#BYD
