Η BYD έφτιαξε τη μεγαλύτερη “παιδική χαρά” για αυτοκίνητα

Η BYD εγκαινιάζει στο Zhengzhou την πρώτη στην Κίνα εμπειρία πίστας παντός εδάφους αποκλειστικά για οχήματα NEV

Η BYD εγκαινίασε τη νέα πίστα παντός εδάφους στο Zhengzhou της Κίνας. Πρόκειται για μια από τις πρώτες πίστες του είδους, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για οχήματα νέας ενέργειας (NEV). Οι εγκαταστάσεις ενσαρκώνουν τη φιλοσοφία «Τεχνολογία για όλους» της BYD και θα λειτουργούν ως χώρος για αγώνες, εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών και ποικίλες εμπειρίες.

Η πίστα περιλαμβάνει οκτώ ζώνες με τις εξής ονομασίες: Indoor Sand Dune, Low-Friction Ring, Kick-Plate, Wading Pool, Dynamic Paddock Race Track, Off-Road Park και Camping Area.

Mια πολυδιάστατη εμπειρία οδήγησης

Σε αντίθεση με πιο συμβατικές, η πίστα παντός εδάφους της BYD στο Zhengzhou προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία, που συνδυάζει – μεταξύ άλλων – διέλευση μέσα από πισίνα, αναρρίχηση σε αμμόλοφο και οδήγηση εκτός δρόμου, επιτρέποντας στους επισκέπτες να δοκιμάσουν ποικίλα σενάρια στις ίδιες εγκαταστάσεις.

Με ύψος 29,6 μέτρα και κλίση 28 μοιρών, ο αμμόλοφος στο Zhengzhou έχει πιστοποιηθεί από το Guinness World Records ως o υψηλότερoς και μεγαλύτερος του είδους της. Κατασκευασμένος με 6.200 τόνους άμμου που παραπέμπει στους αντίστοιχους της ερήμου Alxa και προσφέρει μια αυθεντική off-road εμπειρία οδήγησης.

Η πισίνα μήκους 70 μέτρων έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για το YANGWANG U8. Μέσω του υποβρύχιου παρατηρητηρίου από γυαλί, οι επισκέπτες μπορούν να δουν το όχημα να κινείται αβίαστα μπροστά, να στρίβει ή να κάνει όπισθεν μέσα στο νερό, χάρη στην πλατφόρμα e4, η οποία έχει επανακαθορίσει τα πρότυπα ασφάλειας σε ακραία σενάρια οδήγησης.

Πέρα από τις εξαιρετικές εμπειρίες οδήγησης που προσφέρει, η πίστα αποτελεί ιδανικό χώρο για την επίδειξη των τεχνολογιών ασφάλειας στα NEV. Το Kick Plate προσομοιώνει το παγωμένο οδόστρωμα με μια υγρή, γυαλισμένη τσιμεντένια επιφάνεια. Μέσω κινητών πλακών που προκαλούν προσωρινή απώλεια ελέγχου, οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε ένα πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον.

Το Low Friction Circle, η πρώτη κυκλική πίστα διαμέτρου 44 μέτρων στην Κίνα, αποτελείται από 30.000 λεία τούβλα βασάλτη, καλυμμένα με ένα στρώμα νερού 3 mm. Αυτός ο συνδυασμός εξασφαλίζει σταθερό συντελεστή τριβής, ανάμεσα σε εκείνον του πάγου και του χιονιού. Στο Low Friction Circle, οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν εύκολα συνεχές και ελεγχόμενο drift, απολαμβάνοντας τη χαρά της πλαγιολίσθησης, χάρη στην άμεση απόκριση των ηλεκτρονικών της BYD σε επίπεδο χιλιοστού του δευτερολέπτου και στα έξυπνα συστήματα ελέγχου του αμαξώματος.

Από την πίστα αγώνων στην απόλαυση εκτός δρόμου

Η πίστα αγώνων, μήκους 1.758 μέτρων, περιλαμβάνει εννέα στροφές και μια ευθεία 550 μέτρων, ιδανική για δυνατές επιταχύνσεις. Οι οδηγοί μπορούν να ζήσουν τη συναρπαστική επιτάχυνση στην ευθεία ή να δοκιμάσουν την ακρίβεια του συστήματος διεύθυνσης των οχημάτων σε στροφές.

Ο χώρος με την ονομασία Dynamic Paddock, έκτασης 15.300 τ.μ., περιλαμβάνει πάνω από δώδεκα σενάρια δοκιμών, όπως τυπικό σλάλομ, δοκιμές αποφυγής εμποδίου και αυτοματοποιημένη στάθμευση, αναδεικνύοντας το πλήρες φάσμα των έξυπνων τεχνολογιών της BYD. Συνολικά, 27 σενάρια off-road οδήγησης – για αρχάριους έως προχωρημένους – κάνουν τη διασκέδαση της εκτός δρόμου οδήγησης προσβάσιμη σε ευρύτερο κοινό. Ακόμη και ένα αστικό SUV μπορεί να κινηθεί με σιγουριά στις βασικές διαδρομές, χάρη στο έξυπνο σύστημα τετρακίνησης.

Διαβάστε επίσης: Έσπασαν τα κοντέρ: Το BYD Yangwang U9 Xtreme είναι το ταχύτερο αυτοκίνητο στον κόσμο*

Δύο ακόμη εγκαταστάσεις θα ακολουθήσουν

Εκτός από την πίστα στο Zhengzhou, η BYD θα εγκαινιάσει σύντομα εγκαταστάσεις στο Hefei και στο Shaoxing. Σημειώνεται ότι η off road περιοχή στο Shaoxing εκτείνεται σε 2.000 στρέμματα, σε υψόμετρο 500 μέτρων. Η BYD και η Ομοσπονδία Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας της Κίνας (CAMF) ανακοίνωσαν επίσημα το «New Track Scheme», με στόχο να φέρουν την κουλτούρα των αγώνων σε ένα ευρύτερο κοινό, προσελκύοντας 1 εκατομμύριο χρήστες και εκπαιδεύοντας 100 επαγγελματίες οδηγούς αγώνων.

«Οι πίστες της BYD θα επιταχύνουν την επαγγελματική ανάπτυξη των αγώνων NEV στην Κίνα και θα αναδιαμορφώσουν την αυτοκινητιστική κουλτούρα της χώρας», δήλωσε ο Guojun Zhan, πρόεδρος της CAMF.

Οι πίστες παντός εδάφους της BYD δεν αποτελούν απλώς ένα σύνολο εγκαταστάσεων. Επαναπροσδιορίζουν πλήρως την εμπειρία οδήγησης με οχήματα νέας ενέργειας (NEV)! Φέρνοντας τις πρωτοποριακές τεχνολογίες και τις επαγγελματικές υποδομές στη διάθεση του κοινού και προσομοιώνοντας ακραία σενάρια οδήγησης, οι πίστες στοχεύουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως βιτρίνα καινοτομιών και γέφυρα για τη διάδοση της κουλτούρας των οχημάτων νέας ενέργειας.

Τι κρατάμε:

Πρόκειται για μια πίστα από τις πρώτες του είδους

Έχει σχεδιαστεί ειδικά για οχήματα νέας ενέργειας (NEV)

Οι εγκαταστάσεις θα λειτουργούν ως χώρος για αγώνες και εκπαίδευση επαγγελματιών, μεταξύ άλλων

Το φθηνότερο 5-θυρο MINI έχει 156 ίππους και τιμή 26.950 ευρώ – Δες τον εξοπλισμό

Πώς να ελέγξεις ένα μεταχειρισμένο πριν το αγοράσεις – Checklist για υποψήφιους αγοραστές

Πωλήσεις αυτοκινήτων Ευρώπης: Το καύσιμο που κυριαρχεί με 34,7%