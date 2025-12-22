Η BYD φέρνει το πιο προσιτό plug-in hybrid της αγοράς στην Ευρώπη

Η BYD ανοίγει νέο κεφάλαιο στην Ευρώπη με plug-in hybrid μοντέλα χαμηλού κόστους κτήσης, τοποθετημένα κάτω από αντίστοιχες προτάσεις της κατηγορίας. Στον πυρήνα της στρατηγικής ξεχωρίζουν δύο αυτοκίνητα:

Στόχος; Να γίνει το πιο προσιτό PHEV της αγοράς, φέρνοντας μαζικά την τεχνολογία DM-i στη δημοφιλέστερη κατηγορία.

Dolphin G PHEV: νέο compact hatchback «κομμένο και ραμμένο» για την Ευρώπη

Η BYD επιβεβαιώνει ένα νέο plug-in hybrid hatchback 4,3 m, με πλάτος περίπου 1,8 m — διαστάσεις που το τοποθετούν στον πυρήνα των compact.

Κινητήρας : θερμικό σύνολο 1.5 λίτρων + εμπρός ηλεκτροκινητήρας , λειτουργία σειριακού/παράλληλου υβριδισμού.

Τεχνολογική βάση : κοινά μηχανικά με το ATTO 2 DM-i (όπου η συνολική ισχύς φθάνει έως 193 kW ), κατανάλωση 1,8 l/100 km και καθαρά ηλεκτρική αυτονομία 90 km (τιμές που αναμένονται αντίστοιχες και για το Dolphin G, όταν ανακοινωθούν επισήμως).

Λανσάρισμα: Ευρώπη πρώτα, πριν από την Κίνα, στο πνεύμα που είδαμε ήδη με το ATTO 2 DM-i.

Με αυτό το προϊόν, η BYD δηλώνει ευθέως ότι αναπτύσσει αυτοκίνητο για ευρωπαϊκές ανάγκες, όχι μια απλή προσαρμογή εγχώριου μοντέλου.

ATTO 2 DM-i: το PHEV B-SUV που «γεφυρώνει» πόλη και ταξίδι

Το ATTO 2 DM-i έρχεται να καλύψει το κενό ανάμεσα στα full hybrid της πόλης και στα BEV των μεγάλων αποστάσεων. Πρόκειται για μικρό crossover/SUV με την ώριμη τεχνολογία Super Hybrid DM της BYD:

Συνολική αυτονομία (πλήρης μπαταρία + ρεζερβουάρ): έως 1.020 km , τιμή που το φέρνει κοντά σε μεγαλύτερα «Super Hybrid» σύνολα.

Οδήγηση : σχεδόν αθόρυβη EV καθημερινότητα , με ομαλή εναλλαγή σε υβριδική λειτουργία στις υψηλότερες ταχύτητες.

Σχεδίαση: μικρές διαφορές από το BEV (μεγαλύτερη κεντρική εισαγωγή αέρα, πορτάκι ρεζερβουάρ, νέες 17’’ ζάντες, ειδική απόχρωση Midnight Blue), ενώ μέσα αναμένονται ενδείξεις/μενού υβριδικού και επιλογέας EV/Hybrid.

Τοποθέτηση BYD; Καθημερινό PHEV με κόστος κτήσης που «κατεβάζει τον πήχη», ώστε ο περισσότερος κόσμος να δοκιμάσει πραγματική EV χρήση τις εργάσιμες μέρες — και άνεση υβριδικού στο ΣΚ/ταξίδι.

Γιατί «πιο προσιτό»; Το βιομηχανικό πλάνο

Η BYD έχει ανακοινώσει ευρωπαϊκή παραγωγή στην Ουγγαρία. Το πλάνο προβλέπει τοπική συναρμολόγηση (Dolphin Surf, ATTO 2 και στη συνέχεια Dolphin G), που:

Μειώνει κόστος logistics/δασμών .

Σταθεροποιεί χρόνους παράδοσης .

Διευκολύνει διαμόρφωση τιμών σε επίπεδα που δύσκολα συναντάς σήμερα σε PHEV των κατηγοριών C/B-SUV.

Χρονοδιάγραμμα και ανταγωνισμός

Dolphin G PHEV : επίσημο ντεμπούτο εντός 2026 .

ATTO 2 DM-i: ήδη παρουσιάστηκε σε ευρωπαϊκά events, με εμπορική εκκίνηση στον ορίζοντα 2026 (πρώτες παραδόσεις αναμενόμενες στο 1ο τρίμηνο 2026, ανά αγορά).

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Με τις τιμές PHEV να μένουν υψηλά στην B/C κατηγορία, ένα BYD PHEV με «λογικό» κόστος κτήσης μπορεί να αλλάξει τους όρους παιχνιδιού: ηλεκτρική καθημερινότητα χωρίς δημόσιους φορτιστές και ταξίδι χωρίς άγχος. Η αγορά εταιρικών στόλων (που συχνά ζητά PHEV) είναι επιπλέον «κανάλι» που μπορεί να στηρίξει όγκους.

Τι κρατάμε;