Η BYD κάνει μηνύσεις σε influencers που κάνουν κακές κριτικές – Ένας κλήθηκε να πληρώσει 250.000 ευρώ αποζημίωση

Απ’ ότι φαίνεται καλύτερα να αγοράσεις αυτοκίνητο της BYD παρά να κάνεις κακές κριτικές. Πιο φθηνό θα σου βγει…

Η BYD κέρδισε δικαστική μάχη με blogger που έκανε κακές κριτικές και κατηγορούσε τα ηλεκτρικά της αυτοκίνητα. Το δικαστήριο έκρινε πως οι κατηγορίες του ήταν αβάσιμες και τον ανάγκασε να καταβάλει αποζημίωση-μαμούθ ύψους 2 εκατ. γουάν, δηλαδή περίπου 250.000 ευρώ (252,914.80).

Ο δημοφιλής blogger αναγκάστηκε επίσης να ζητήσει δημόσια συγνώμη, ενώ αυτή δεν είναι η μοναδική περίπτωση που κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία βγαίνει στο «κυνήγι» κακών κριτικών.

Το πλήρωσε ακριβά

Η BYD φαίνεται πως δεν σκοπεύει να αφήσει αναπάντητες δημόσιες κατηγορίες που αφορούν τα ηλεκτρικά της μοντέλα και κυρίως την αξιοπιστία τους. Στο στόχαστρο της κινέζικης μάρκας, η οποία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων στον κόσμο, βρέθηκε ο γνωστός blogger στην Κίνα, Long Ge Talks EVs.

O εν λόγω blogger δημοσίευσε αρκετά βίντεο μέσα στο 2025, στα οποία αναφερόταν σε περιστατικά επισκευών μοντέλων της BYD, αμφισβητώντας την αξιοπιστία τους. Συγκεκριμένα, ισχυριζόταν πως αυτά παρουσιάζουν συχνά προβλήματα στις μπαταρίες, τους ηλεκτροκινητήρες και τα ηλεκτρονικά τους συστήματα, ωστόσο, το δικαστήριο αποφάσισε πως αυτές δεν στηρίζονταν σε εξακριβωμένα στοιχεία.

Η BYD τον κατηγόρησε πως στις κριτικές του διέδιδε ψευδείς και κατασκευασμένες πληροφορίες που είχαν ως στόχο να πλήξουν τη φήμη της εταιρείας, με το δικαστήριο να του επιβάλει πρόστιμο και να τον αναγκάζει να ζητήσει δημόσια συγνώμη. Αυτό ακριβώς έκανε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε σε κινέζικη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης πριν μερικές μέρες, με τον blogger να λέει πως οι προηγούμενες τοποθετήσεις του ήταν «ακατάλληλες».

Στο κυνήγι των επικριτών

Αυτό δεν είναι το πρώτο περιστατικό που ένας influencer βρίσκεται αντιμέτωπος με αυτοκινητοβιομηχανία στην Κίνα. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος blogger είχε προηγουμένως «τρεχάματα», αφού είχε δεχθεί αγωγές από τις εταιρείες Seres και Aito με αφορμή τις κακές κριτικές του, με το δικαστήριο να τον αναγκάζει να πληρώσει αποζημίωση περίπου 160.000 γουάν (περίπου 20.000 ευρώ).

Οι κινέζικες εταιρείες φαίνεται πως διατηρούν μια αρκετά επιθετική στάση απέναντι σε όσους διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες που ζημιώνουν την εικόνα τoυς, με την BYD να έχει κινηθεί νομικά ενάντια σε αρκετούς δημιουργούς με αφορμή τις κακές κριτικές τους.

Όλα αυτά σε μια περίοδο που η BYD «καλπάζει» σε παγκόσμιο επίπεδο, με τις πωλήσεις του κινέζικου κολοσσού να φτάνουν τα 4,6 εκατ. αυτοκίνητα παγκοσμίως το 2025 και την εταιρεία να θεωρείται πια ο νούμερο 1 κατασκευαστής ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο, ξεπερνώντας ακόμα και την Tesla σε αρκετές αγορές.

