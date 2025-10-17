Η BYD λανσάρει τεχνολογία Super Hybrid με βιοκαύσιμα – Σε ποια χώρα θα ξεκινήσει άμεσα;

Η BYD λανσάρει αυτοκίνητο συμβατό με βιοκαύσιμα. Εμπειρία EV με DM-i, ειδική έκδοση COP30 και παραγωγή έως 600.000 οχημάτων/έτος.

Η BYD παρουσιάζει την πρώτη έκδοση του συστήματος Super Hybrid συμβατή με βιοκαύσιμα(αιθανόλη). Το αυτοκίνητο έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη Βραζιλία και μπορεί να λειτουργεί με οποιαδήποτε αναλογία βενζίνης και αιθανόλης, απαντώντας στο ενεργειακό προφίλ της χώρας όπου το bio-ethanol είναι καθημερινότητα.

Πρεμιέρα με ειδική έκδοση για την COP30

Το ντεμπούτο γίνεται με το SONG PRO COP30, μία περιορισμένη σειρά που θα διατεθεί για τις ανάγκες της επόμενης Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30) στη Βραζιλία. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ήταν και το 14.000.000ό «όχημα νέας ενέργειας» που βγήκε από τις γραμμές παραγωγής της BYD παγκοσμίως—ένα συμβολικό ορόσημο για τον κατασκευαστή.

Πώς δουλεύει: DM-i με «DNA» ηλεκτρικού, καύσιμο… βενζίνη ή αιθανόλη

Η αρχιτεκτονική DM-i (Dual Mode Intelligent) της BYD δίνει την αίσθηση οδήγησης ηλεκτρικού.

Ο θερμικός 1.5 λίτρων λειτουργεί κατά κύριο λόγο ως γεννήτρια για τη μπαταρία/ηλεκτροκινητήρα (ακόμη και σε υβριδικό πρόγραμμα), ενώ το αυτοκίνητο κινείται ηλεκτρικά στο μεγαλύτερο μέρος της χρήσης.

Η βραζιλιάνικη εξέλιξη προσθέτει flex-fuel συμβατότητα—δηλαδή λειτουργία με βενζίνη, αιθανόλη ή μίγμα των δύο—με στόχο χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα και σταθερό κόστος ανεφοδιασμού στην τοπική αγορά.

Τεχνικά «ξαδέρφια» αυτού του υβριδικού συστήματος έχουμε ήδη δει στην Ευρώπη (π.χ. SEAL U DM-i, SEAL 6 DM-i), εδώ όμως προσαρμόζεται στη βραζιλιάνικη πραγματικότητα των biofuels.

Γιατί ξεκινά από Βραζιλία

Η χώρα διαθέτει ώριμο οικοσύστημα αιθανόλης (παραγωγή, δίκτυο διανομής, στόλος flex-fuel) και αυτό κάνει την υβριδική λύση της BYD ιδιαίτερα αποτελεσματική. Η συνεργασία Κινέζων και Βραζιλιάνων μηχανικών είχε ακριβώς αυτόν τον στόχο: να «δέσει» την ηλεκτροποίηση με το εγχώριο βιοκαύσιμο για μεγαλύτερη αποδοτικότητα, χαμηλότερες εκπομπές και ανθεκτικότητα στο κόστος καυσίμου.

Παραγωγή: Νέο mega-hub στη Λατινική Αμερική

Η πρεμιέρα συνέπεσε με τα εγκαίνια της γραμμής τελικής συναρμολόγησης στο εργοστάσιο Camaçari της BYD, όπου κατασκευάζεται το SONG PRO.

Σήμερα: δυναμικότητα έως 150.000 οχήματα/έτος.

Επόμενη φάση: 300.000 οχήματα/έτος.

Επιβεβαιωμένη επένδυση: στόχος να φτάσει έως 600.000 οχήματα/έτος.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικών/εξηλεκτρισμένων στη Λατινική Αμερική και ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη εγκατάσταση της BYD εκτός Ασίας.

Τι σημαίνει αυτό για την αγορά

Η κίνηση της BYD «παντρεύει» ηλεκτροκίνηση με τοπικά διαθέσιμα βιοκαύσιμα, δείχνοντας έναν ρεαλιστικό δρόμο μετάβασης σε αγορές όπου το δίκτυο φόρτισης ωριμάζει και το bio-ethanol είναι ήδη φθηνό και άφθονο. Παράλληλα, η τοπική παραγωγή μειώνει χρόνους παράδοσης, δημιουργεί θέσεις εργασίας και σταθεροποιεί την εφοδιαστική αλυσίδα.

Τι κρατάμε;

Ξεκινά άμεσα στη Βραζιλία : Super Hybrid BYD συμβατό με βενζίνη/αιθανόλη.

: Super Hybrid BYD συμβατό με βενζίνη/αιθανόλη. Εμπειρία που θυμίζει ηλεκτρικό : ο 1.5 λίτρων λειτουργεί κυρίως ως γεννήτρια, η κίνηση γίνεται ηλεκτρικά στο μεγαλύτερο μέρος της.

: ο 1.5 λίτρων λειτουργεί κυρίως ως γεννήτρια, η κίνηση γίνεται ηλεκτρικά στο μεγαλύτερο μέρος της. Ειδική έκδοση COP30 : το SONG PRO COP30 σηματοδότησε και το 14.000.000ό NEV της BYD.

: το SONG PRO COP30 σηματοδότησε και το 14.000.000ό NEV της BYD. Βιομηχανική κλίμακα : εργοστάσιο Camaçari έως 600.000 οχήματα/έτος σε επόμενη φάση.

: εργοστάσιο Camaçari έως 600.000 οχήματα/έτος σε επόμενη φάση. Στρατηγική τοπικοποίησης: προσαρμογή της ηλεκτροκίνησης στο βραζιλιάνικο μίγμα ενέργειας με αιθανόλη.

