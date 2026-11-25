Πρώτη εξαγορά υφιστάμενου ευρωπαϊκού εργοστασίου από κινεζικό όμιλο, το Παρίσι να χαιρετίζει τις επαφές – Ποιo θα είναι το μέλλον των Grenadier

Σε τροχιά περαιτέρω εδραίωσης επί ευρωπαϊκού εδάφους βρίσκεται η BYD, καθώς ο κινεζικός κολοσσός εισήλθε σε φάση αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με την Ineos Automotive για την απόκτηση της βιομηχανικής μονάδας στο Αμπάς (Hambach) της Γαλλίας. Εφόσον οι συνομιλίες ευοδωθούν, η εγκατάσταση στην περιοχή της Μοζέλ θα αποτελέσει το δεύτερο ευρωπαϊκό εργοστάσιο επιβατικών αυτοκινήτων της εταιρείας, πλαισιώνοντας τη μονάδα στο Σέγκεντ της Ουγγαρίας, ενώ παράλληλα θα καταγραφεί ως η πρώτη εξαγορά υφιστάμενης αυτοκινητοβιομηχανικής μονάδας στην Ευρώπη από κινεζικό όμιλο.

Απάντηση στους ευρωπαϊκούς δασμούς και τους κανόνες παραγωγής

Η στρατηγική επιλογή της BYD συνδέεται άμεσα με το νέο ρυθμιστικό περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τους δασμούς στα εισαγόμενα κινεζικά οχήματα και τις αυστηρότερες απαιτήσεις για τοπικό ποσοστό προστιθέμενης αξίας να πιέζουν το κόστος, η επιτόπια συναρμολόγηση καθίσταται μονόδρομος για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Άλλωστε, η ευρωπαϊκή αγορά εξελίχθηκε μέσα στο 2026 σε βασικό μοχλό ανάπτυξης για τη BYD, αντισταθμίζοντας τον έντονο ανταγωνισμό και την επιβράδυνση στην κινεζική αγορά.

Από το Smart και το Grenadier στην επόμενη μέρα

Η μονάδα του Αμπάς διαθέτει μακρά ιστορία στον κλάδο, καθώς κατασκευάστηκε αρχικά για την παραγωγή των μοντέλων Smart της Mercedes-Benz, προτού περάσει το 2020 στα χέρια της Ineos Automotive, η οποία ξεκίνησε εκεί την κατασκευή του εκτός δρόμου Grenadier το 2022.

Για την Ineos, η αποχώρηση από τη Γαλλία εντάσσεται στο σχέδιο μεταφοράς της γραμμής παραγωγής της στις Ηνωμένες Πολιτείες έως το 2028, με σκοπό την παράκαμψη των εμπορικών δασμών, καθώς η αμερικανική αγορά αντιπροσωπεύει περίπου το 70% των παγκόσμιων πωλήσεών της.

Στο εργοστάσιο απασχολούνται σήμερα περίπου 900 έως 1.000 εργαζόμενοι, με τα αρμόδια εργασιακά συμβούλια να καλούνται πλέον να γνωμοδοτήσουν επί της συμφωνίας, προτού οριστικοποιηθούν το οικονομικό σκέλος, τα μοντέλα που θα συναρμολογούνται και το χρονοδιάγραμμα μετάβασης.

Την εξέλιξη χαιρέτισε δημοσίως και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, προβάλλοντας τις διαπραγματεύσεις ως έμπρακτη επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής, η οποία στοχεύει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων και στη διατήρηση της παραγωγής εντός συνόρων.