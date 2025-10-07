Η Changan ήρθε στην Ελλάδα: Αναλυτικά όλα τα μοντέλα και τιμές

Η Changan δεν είναι μία ακόμη νεοφερμένη κινεζική φίρμα. Πρόκειται για έναν από τους παλαιότερους και μεγαλύτερους αυτοκινητοκατασκευαστές της Κίνας, με 41 χρόνια ιστορίας και παρουσία σε πάνω από 60 χώρες.

Η είσοδός της στην Ευρώπη έχει στρατηγικό βάθος, καθώς η εταιρεία έχει ήδη επενδύσει σε κέντρα R&D και σχεδίασης σε Ιταλία, Γερμανία και Μεγάλη Βρετανία.

Αυτή η πολυετής παρουσία στην ήπειρο, σε συνδυασμό με συνεργασίες όπως εκείνες με Mazda, Ford και Huawei, δημιούργησε τις βάσεις για την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς οχημάτων. Και τώρα, η Ελλάδα γίνεται η πρώτη αγορά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που υποδέχεται τη Changan με πλήρη επίσημη αντιπροσωπεία.

Η ελληνική υπογραφή στον σχεδιασμό

Στην καρδιά του ευρωπαϊκού design center της Changan βρίσκεται ένας Έλληνας δημιουργός. Ο Γιώργος Κούκος, επικεφαλής σχεδίασης στην Ευρώπη, ηγείται μιας ομάδας που συνδυάζει ανατολική φιλοσοφία με ευρωπαϊκή αισθητική.

Η φιλοσοφία του Kούκου είναι απλή: τεχνολογία με ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Τα μοντέλα της Changan έχουν καθαρές γραμμές, επιβλητική στάση και μινιμαλιστικά εσωτερικά, δίνοντας έμφαση στην ηρεμία και στη ροή των επιφανειών.

Το αποτέλεσμα είναι εμφανές στα πρώτα δύο μοντέλα που φτάνουν στη χώρα μας – τα Deepal S05 και Deepal S07.

Deepal S05: Κομψό, αθόρυβο και εντυπωσιακά προσιτό

Το Deepal S05 είναι ένα μεσαίο ηλεκτρικό SUV που φιλοδοξεί να χτυπήσει τον σκληρό πυρήνα της κατηγορίας. Οι διαστάσεις του το τοποθετούν απέναντι σε μοντέλα όπως τα Hyundai Kona Electric και MG ZS EV, όμως το στυλ του το διαφοροποιεί.

Η πισωκίνητη έκδοση (RWD) αποδίδει 272 ίππους, ενώ η τετρακίνητη (AWD) ανεβαίνει στους 435 ίππους, εξασφαλίζοντας εντυπωσιακές επιδόσεις και άμεση απόκριση στο γκάζι.

Το εσωτερικό είναι μοντέρνο και καθαρό, με δύο μεγάλες οθόνες, προσεγμένα υλικά και πλούσιο εξοπλισμό από τη βασική κιόλας έκδοση.

Τιμές Changan Deepal S05 στην Ελλάδα:

S05 RWD Max: Από 37.990 € (Με EV Bonus -2.000 €, Κρατική επιδότηση -3.000 €) ➜ Τελική τιμή: 32.990 €

Από 37.990 € (Με EV Bonus -2.000 €, Κρατική επιδότηση -3.000 €) S05 RWD Ultra: 41.590 € (Με EV Bonus -3.000 €, Κρατική επιδότηση -3.000 €)

➜ Τελική τιμή: 35.590 €

41.590 € (Με EV Bonus -3.000 €, Κρατική επιδότηση -3.000 €) S05 AWD Ultra: 44.990 € (Με EV Bonus -3.000 €, Κρατική επιδότηση -3.000 €)

➜ Τελική τιμή: 38.990 €

Η αυτονομία φτάνει τα 485 km WLTP, ενώ η τετρακίνηση υπόσχεται σταθερότητα και άνεση, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες.

Deepal S07: Coupe SUV με ευρωπαϊκή ψυχή

Αν το S05 εκφράζει τη λογική, το Deepal S07 αντιπροσωπεύει το συναίσθημα. Πρόκειται για ένα μεγαλύτερο coupe SUV, το οποίο η Changan σχεδίασε μέσα σε μόλις 6 μήνες, χάρη σε μια μικρή αλλά εξαιρετικά αποδοτική ομάδα του ευρωπαϊκού της στούντιο.

Η σχεδίαση είναι δυναμική και ρευστή, με χαμηλή οροφή, ενιαία φωτιστικά σώματα και λεπτομέρειες που θυμίζουν premium κατασκευές.

Η έκδοση S07 RWD Ultra διατίθεται στα 44.990 ευρώ, αποδίδοντας 217 ίππους και 320ΝΜ ροπής στον πίσω άξονα, με αυτονομία 475 χιλιομέτρων. Με το EV Bonus των 3.400 € και την κρατική επιδότηση των 3.000 €, η τελική τιμή διαμορφώνεται στα 38.590 ευρώ.

Το S07 συνδυάζει πολυτελές εσωτερικό, ηλεκτρικά καθίσματα, head-up display, ενσωματωμένα συστήματα υποβοήθησης (ADAS). Είναι ένα SUV που δείχνει πως η Changan δεν κυνηγά απλώς χαμηλές τιμές, αλλά ουσιαστική τεχνολογική και σχεδιαστική πρόταση.

7 χρόνια εγγύηση – 8 νέα μοντέλα στον ορίζοντα

Η Changan προσφέρει για όλα τα αυτοκίνητά της 7ετή εργοστασιακή εγγύηση, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία και τη διάρκεια ζωής των προϊόντων της.

Μέσα στην επόμενη τριετία, η εταιρεία σχεδιάζει να λανσάρει 8 νέα μοντέλα – όχι όλα ηλεκτρικά. Θα περιλαμβάνουν plug-in hybrid, mild hybrid και θερμικές εκδόσεις, στοχεύοντας σε πλήρη κάλυψη της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η φιλοσοφία της Changan δεν περιορίζεται στην ηλεκτροκίνηση, αλλά εστιάζει στη διαφοροποίηση και την ποιότητα – δύο στοιχεία που μπορούν να την κάνουν σοβαρό παίκτη στην Ευρώπη.

Η άφιξη της Changan στην Ελλάδα είναι κάτι παραπάνω από εμπορικό γεγονός. Είναι η απόδειξη ότι οι κινέζοι κατασκευαστές περνούν στην “ώριμη φάση”, με προϊόντα που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τις καθιερωμένες μάρκες.

Η παρουσία ενός Έλληνα επικεφαλής design, η ανεξάρτητη ευρωπαϊκή ανάπτυξη, και η επιθετική τιμολογιακή πολιτική, δημιουργούν συνθήκες που μπορεί να αλλάξουν τους κανόνες της αγοράς.

Τι κρατάμε

Επίσημη άφιξη της Changan στην Ελλάδα με δύο ηλεκτρικά SUV , τα Deepal S05 και S07.

της Changan στην Ελλάδα με , τα Deepal S05 και S07. Ισχύ έως 435 ίππους και αυτονομία πάνω από 500 km .

και . Τιμές από 32.990 € μετά επιδοτήσεων.

μετά επιδοτήσεων. Εγγύηση 7 ετών και 8 νέα μοντέλα έως το 2028 .

και . Ευρωπαϊκή αισθητική με ελληνική υπογραφή σχεδίασης.

