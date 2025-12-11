Η Chery με το όνομα της ως Χρυσός Χορηγός σε ελληνική ομάδα μπάσκετ

Χορηγία και υποστήριξη από την Chery για μια πασίγνωστη ομάδα μπασκετ της Α1 κατηγορίας

Η Chery Greece και ο Spanos Group ανακοίνωσαν τη σύναψη μίας νέας στρατηγικής συνεργασίας με την ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ, έναν από τους εμβληματικούς συλλόγους του ελληνικού μπάσκετ. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Chery γίνεται Ονομαστικός Χορηγός και Χρυσός Υποστηρικτής για τη σεζόν 2025–2026, με την ομάδα να αγωνίζεται επίσημα ως ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY.

Σημασία της συνεργασίας για την εταιρεία

Η συμφωνία αποτελεί σημείο-σταθμό για τη Chery, καθώς ευθυγραμμίζεται με τη ραγδαία ανάπτυξή της στην ελληνική αγορά και παράλληλα συνδέεται με έναν οργανισμό που εκφράζει αξίες, όραμα και προοπτική ανάλογες με τη φιλοσοφία της εταιρείας.

Κύριοι άξονες της στρατηγικής συμμαχίας

Ενίσχυση της παρουσίας της Chery στον ελληνικό αθλητικό και στο κοινωνικό περιβάλλον

Υποστήριξη ενός συλλόγου με υψηλές προσδοκίες και μακροχρόνια αναπτυξιακή δυναμική

Δημιουργία ουσιαστικού οφέλους για την τοπική κοινωνία, τους φιλάθλους και τους συνεργάτες

Προώθηση των αξιών καινοτομίας, αξιοπιστίας και υπευθυνότητας μέσω του αθλητισμού

Δήλωση Γεώργιου Σπανού – Managing Director, Spanos Group

Ο κ. Σπανός τόνισε πως η συνεργασία με την ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ ενισχύει την παρουσία της Chery στην Ελλάδα, ευθυγραμμισμένη με τους βασικούς πυλώνες της εταιρείας: καινοτομία, αξιοπιστία και κοινωνική ευθύνη.

Αναφέρθηκε στο 22ετές ταξίδι της Chery στην ανάπτυξη τεχνολογιών και οχημάτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των οδηγών, καθώς και στον σταθερό ρόλο του Spanos Group στην υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Τόνισε ότι ο αθλητισμός, με αξίες όπως συνεργασία, συνέπεια και αφοσίωση, αποτελεί βασικό στοιχείο της εταιρικής κουλτούρας. Η επιλογή της ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ αντικατοπτρίζει έναν οργανισμό που ενσωματώνει τις αρχές, τη δυναμική και το όραμα που θέλει να προάγει η εταιρεία.

Καταλήγοντας, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η νέα εποχή ως ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY θα φέρει αμοιβαία οφέλη, ενισχύοντας την κοινότητα, το κοινό και το ελληνικό αθλητικό οικοσύστημα.

Δήλωση Θεοφάνη Ταρνατώρου – CEO της ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ

Ο κ. Ταρνατώρος χαρακτήρισε τη συνεργασία με τη Chery ως καθοριστική για την επόμενη ημέρα του συλλόγου. Ως Ονομαστικός και Χρυσός Χορηγός, η Chery συμβάλλει ουσιαστικά στο νέο στρατηγικό πλάνο για σταθερότητα, ενδυνάμωση και μακροχρόνια ανάπτυξη.

Τόνισε ότι η ισχυρή παρουσία της Chery στην ελληνική αγορά δημιουργεί νέο πλαίσιο στο χώρο της αυτοκίνησης, ενώ η επιλογή της ομάδος του ΑμαρουσίουΙ ως στρατηγικού εταίρου υπογραμμίζει τη θεσμική ωριμότητα και τη δυναμική του οργανισμού.

Η νέα ονομασία ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY αποτελεί, όπως ανέφερε, σύμβολο κοινής φιλοδοξίας για πρόοδο, ενίσχυση της παρουσίας στον αθλητισμό και δημιουργία νέας αξίας για φιλάθλους, τοπική κοινωνία και ελληνική αγορά.

Τέλος εξέφρασε την πίστη ότι η συνεργασία θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και θα προσφέρει σημαντικά οφέλη και στις δύο πλευρές.

Τι κρατάμε

Η Chery γίνεται Ονομαστικός & Χρυσός Χορηγός του ΜΑΡΟΥΣΙ για το 2025–26. Η ομάδα θα αγωνίζεται με τη νέα ονομασία ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY . Η συνεργασία συνδέει την ανάπτυξη της Chery με έναν ιστορικό σύλλογο. Στόχος: ενίσχυση κοινωνικής παρουσίας, αξιών και τοπικής απήχησης. Οι δύο πλευρές μιλούν για στρατηγική συμμαχία με μακροχρόνια προοπτική



