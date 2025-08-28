Η χώρα που έχει 16,7 εκατομμύρια φορτιστές – Η μηνιαία κατανάλωση έσπασε ρεκόρ με 7,71 δισ. kWh

Οι φορτιστές συνεχίζουν να αυξάνονται με ρυθμούς ρεκόρ και μαζί τους και η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Παγκόσμια πρωτιά στους φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων για την Κίνα

16,7 εκατομμύρια φορτιστές έχουν γεμίσει κάθε μεριά της χώρας

Ετήσια αύξηση της τάξης του 53%, 10 φορές περισσότεροι φορτιστές από το 2020

Ρεκόρ και στην μηνιαία κατανάλωση με 7,71 δισ. kWh

Για άλλη μια φορά η Κίνα δείχνει τον δρόμο του εξηλεκτρισμού και πλέον διαθέτει περίπου δύο φορτιστές για κάθε πέντε αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους, σύμφωνα με τον Διευθυντή της Εθνικής Διοίκησης Ενέργειας, Wang Hongzhi.

Αριθμοί που ζαλίζουν

Σύνολο 16.696.000 φορτιστές έχουν γεμίσει κάθε γωνιά της χώρας, με την τελευταία καταμέτρηση να γίνεται στα τέλη Ιουλίου. Με λίγα λόγια, οι φορτιστές στους δρόμους της Κίνας έχουν δεκαπλασιαστεί από το 2020, ενώ 3.878.000 τέθηκαν σε λειτουργία μόνο μέσα στους πρώτους 7 μήνες του 2025. Από αυτούς, οι 623.000 ήταν δημόσιοι και 3.255.000 ήταν ιδιωτικοί, με έναν φορτιστή να αναλογεί σε περίπου 1,8 ηλεκτρικά οχήματα.

Οι υποδομές φόρτισης είχαν το δύσκολο έργο του να ακολουθήσουν τις πωλήσεις νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη χώρα, οι οποίες έφτασαν τα 6.913.000 μέσα στο 2025, ένας στόχος που επετεύχθη.

Όλη η χώρα στην πρίζα

Ένας ακόμα αριθμός που ζαλίζει είναι η μηνιαία κατανάλωση ρεύματος, η οποία έφτασε τα 7,71 δισ. kWh, έναν ασύλληπτο αριθμό που αποτελεί αύξηση της τάξης του 53,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και 14,9% από μήνα σε μήνα. Στον τεράστιο αυτόν αριθμό συμπεριλαμβάνονται επιβατικά οχήματα και λεωφορεία, αλλά και άλλα όπως οχήματα υγιεινής/υλικοτεχνικής υποστήριξης και ταξί.

Όσον αφορά τους δημόσιους φορτιστές, στην εν λόγω κατηγορία κυριάρχησαν 15 εταιρείες οι οποίες ήταν υπεύθυνες για το 84,1% των φορτιστών. Στις πρώτες τρεις θέσεις βρέθηκαν οι εταιρείες TELD (807.000), Star Charge (703.000) και η YKC με συνολικά 656.000 φορτιστέες.

Παράλληλα, οι εταιρείες αυτοκινήτων έθεσαν σε λειτουργία τους δικούς τους φορτιστές, με την Nio να εγκαινιάζει 28.681, τη Li Auto 15.655 και την Tesla πάνω από 14.000 νέους φορτιστές.

Πηγές: CarNewsChina.com, Yiche

Φωτογραφίες: Sina

