Η χώρα που μόλις το 7% των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων είναι κάτω από τις 26.000 ευρώ

Με μέσο όρο τα 42.000 ευρώ η τεράστια αυτή αγορά επιδεικνύει μεγάλη δυναμική παρά το ότι όλα συντείνουν προς το αντίθετο

Το ότι η οικονομία παρουσιάζει αστάθεια και τα μηνύματα δεν είναι ενθαρρυντικά, δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. Άλλωστε, εμείς το έχουμε πλέον συνηθίσει και αποτελεί πλέον την παγιωμένη πραγματικότητα μας.

Μιλάμε γενικότερα. Ο πλανήτης έχει εισέλθει σε μια εποχή ανακατατάξεων και μετατόπισης των κέντρων ισχύος. Η αγορά αυτοκινήτου δεν θα μπορούσε φυσικά να μείνει ανεπηρέαστη, πόσο μάλλον όταν η εξωστρέφεια της Κίνας και η στρατηγική της για διείσδυση στις παγκόσμιες αγορές, έχει φέρει τα πάνω κάτω.

Παράλληλα, η μετάβαση προς τον ηλεκτρισμό, ρίχνει νερό σε αυτό τον μύλο της αβεβαιότητας. Οι τιμές των αυτοκινήτων έχουν εκτοξευθεί και δεδομένης και της γενικότερης περιρρέουσας ατμόσφαιρας που περιγράφηκε πιο πάνω, πολλοί είναι οι αγοραστές που εμφανίζονται διστακτικοί στο να προχωρήσουν στην αγορά ενός νέου αυτοκινήτου.

Κατά πως φαίνεται… όχι όλοι

Αν περίμενε κανείς ότι όλα αυτά θα είχαν ένα γενικευμένο αντίκτυπο, οι αναλυτές της αγοράς στις ΗΠΑ αναδεικνύουν μια διαφορετική πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Kelley Blue Book, η μέση τιμή αγοράς ενός νέου οχήματος στις ΗΠΑ έφτασε τα 49.814 δολάρια τον Νοέμβριο, χωρίς καμία ουσιαστική ένδειξη πτώσης.

Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 1,3% σε ετήσια βάση και πρακτικά αμετάβλητο σε σχέση με τον Οκτώβριο, κάτι που δείχνει ότι η αγορά έχει σταθεροποιηθεί σε ένα νέο «φυσιολογικό» όριο, όπου οι 50.000 δολάρια θεωρούνται πλέον συνηθισμένο ποσό.

Η Cox Automotive σημειώνει ότι οι τιμές συνήθως κορυφώνονται τον Δεκέμβριο, πράγμα που σημαίνει ότι η εορταστική περίοδος μπορεί να τις ωθήσει ακόμη υψηλότερα, καθώς οι αγοραστές στρέφονται σε πλούσια εξοπλισμένα pick-up, πολυτελή SUV και γενικά οχήματα που απαιτούν εξαψήφιο εισόδημα και ελάχιστο άγχος για τα οικονομικά.

Εξαφανίζονται τα προσιτά;

Τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι τα φθηνά αυτοκίνητα εξαφανίζονται από το πεδίο των πωλήσεων. Οχήματα με προτεινόμενη τιμή κάτω από 30.000 δολάρια αντιπροσώπευαν μόλις 7,5% των πωλήσεων τον Νοέμβριο, από 10,3% έναν χρόνο νωρίτερα.

Την ίδια στιγμή, πάνω από ένα στα δέκα αυτοκίνητα που πωλήθηκαν κόστιζε περισσότερα από 75.000 δολάρια.

Τα Pick-Up και τα EV ανεβάζουν τον μέσο όρο

Η αγαπημένη κατηγορία των αμερικανών, αποτελεί βασικό παράγοντα ανόδου των τιμών. Τα full-size και καλώς εξοπλισμένα pick-up ξεπερνούν εύκολα τα 70.000 δολάρια κατά μέσο όρο και αντιπροσωπεύουν πάνω από 14% των συνολικών πωλήσεων τον Νοέμβριο, με σχεδόν 183.000 μονάδες.

Αυτό εξηγεί γιατί ο συνολικός μέσος όρος της αγοράς συνεχίζει να ανεβαίνει, ακόμη κι αν οι κατηγορίες των μικρών και μεσαίων αυτοκινήτων παραμένουν σχετικά σταθερές.

Τα ηλεκτρικά οχήματα προσθέτουν μια ακόμη διάσταση. Η μέση τιμή συναλλαγής ενός EV μειώθηκε ελαφρώς σε μηνιαία βάση στα 58.638 δολάρια, αλλά παραμένει αυξημένη κατά 3,7% σε ετήσια βάση.

Ποιος φταίει τελικά;

Σύμφωνα με την αναλύτρια της Cox Automotive, Erin Keating, οι σημερινές τιμές δεν είναι απλώς αποτέλεσμα του πληθωρισμού ή των προβλημάτων εφοδιασμού των προηγούμενων ετών, αλλά αντικατοπτρίζουν κυρίως τις επιλογές των ίδιων των καταναλωτών.

«Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η μέση τιμή συναλλαγής αντικατοπτρίζει αυτό που επιλέγουν να αγοράσουν οι καταναλωτές, όχι απλώς το τι είναι διαθέσιμο», εξηγεί.