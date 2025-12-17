quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η χώρα που μόλις το 7% των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων είναι κάτω από τις 26.000 ευρώ

ΤΕΤΑΡΤΗ | 17.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
i-chora-pou-molis-to-7-ton-poliseon-neon-aftokiniton-einai-kato-apo-tis-26-000-evro-784288

Με μέσο όρο τα 42.000 ευρώ η τεράστια αυτή αγορά επιδεικνύει μεγάλη δυναμική  παρά το ότι όλα συντείνουν προς το αντίθετο

Το ότι η οικονομία παρουσιάζει αστάθεια και τα μηνύματα δεν είναι ενθαρρυντικά, δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. Άλλωστε, εμείς το έχουμε πλέον συνηθίσει και αποτελεί πλέον την παγιωμένη πραγματικότητα μας.

Μιλάμε γενικότερα. Ο πλανήτης έχει εισέλθει σε μια εποχή ανακατατάξεων και μετατόπισης των κέντρων ισχύος. Η αγορά αυτοκινήτου δεν θα μπορούσε φυσικά να μείνει ανεπηρέαστη, πόσο μάλλον όταν η εξωστρέφεια της Κίνας και η στρατηγική της για διείσδυση στις παγκόσμιες αγορές, έχει φέρει τα πάνω κάτω.

Παράλληλα, η μετάβαση προς τον ηλεκτρισμό, ρίχνει νερό σε αυτό τον μύλο της αβεβαιότητας. Οι τιμές των αυτοκινήτων έχουν εκτοξευθεί και δεδομένης και της γενικότερης περιρρέουσας ατμόσφαιρας που περιγράφηκε πιο πάνω, πολλοί είναι οι αγοραστές που εμφανίζονται διστακτικοί στο να προχωρήσουν στην αγορά ενός νέου αυτοκινήτου.

Κατά πως φαίνεται… όχι όλοι

Αν περίμενε κανείς ότι όλα αυτά θα είχαν ένα γενικευμένο αντίκτυπο, οι αναλυτές της αγοράς στις ΗΠΑ αναδεικνύουν μια διαφορετική πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Kelley Blue Book, η μέση τιμή αγοράς ενός νέου οχήματος στις ΗΠΑ έφτασε τα 49.814 δολάρια τον Νοέμβριο, χωρίς καμία ουσιαστική ένδειξη πτώσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 1,3% σε ετήσια βάση και πρακτικά αμετάβλητο σε σχέση με τον Οκτώβριο, κάτι που δείχνει ότι η αγορά έχει σταθεροποιηθεί σε ένα νέο «φυσιολογικό» όριο, όπου οι 50.000 δολάρια θεωρούνται πλέον συνηθισμένο ποσό.

Η Cox Automotive σημειώνει ότι οι τιμές συνήθως κορυφώνονται τον Δεκέμβριο, πράγμα που σημαίνει ότι η εορταστική περίοδος μπορεί να τις ωθήσει ακόμη υψηλότερα, καθώς οι αγοραστές στρέφονται σε πλούσια εξοπλισμένα pick-up, πολυτελή SUV και γενικά οχήματα που απαιτούν εξαψήφιο εισόδημα και ελάχιστο άγχος για τα οικονομικά.

Εξαφανίζονται τα προσιτά;

Τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι τα φθηνά αυτοκίνητα εξαφανίζονται από το πεδίο των πωλήσεων. Οχήματα με προτεινόμενη τιμή κάτω από 30.000 δολάρια αντιπροσώπευαν μόλις 7,5% των πωλήσεων τον Νοέμβριο, από 10,3% έναν χρόνο νωρίτερα.

Την ίδια στιγμή, πάνω από ένα στα δέκα αυτοκίνητα που πωλήθηκαν κόστιζε περισσότερα από 75.000 δολάρια.

Τα Pick-Up και τα EV ανεβάζουν τον μέσο όρο

Η αγαπημένη κατηγορία των αμερικανών, αποτελεί  βασικό παράγοντα ανόδου των τιμών. Τα full-size και καλώς εξοπλισμένα pick-up ξεπερνούν εύκολα τα 70.000 δολάρια κατά μέσο όρο και αντιπροσωπεύουν πάνω από 14% των συνολικών πωλήσεων τον Νοέμβριο, με σχεδόν 183.000 μονάδες.

Αυτό εξηγεί γιατί ο συνολικός μέσος όρος της αγοράς συνεχίζει να ανεβαίνει, ακόμη κι αν οι κατηγορίες των μικρών και μεσαίων αυτοκινήτων παραμένουν σχετικά σταθερές.

Τα ηλεκτρικά οχήματα προσθέτουν μια ακόμη διάσταση. Η μέση τιμή συναλλαγής ενός EV μειώθηκε ελαφρώς σε μηνιαία βάση στα 58.638 δολάρια, αλλά παραμένει αυξημένη κατά 3,7% σε ετήσια βάση.

Ποιος φταίει τελικά;

Σύμφωνα με την αναλύτρια της Cox Automotive, Erin Keating, οι σημερινές τιμές δεν είναι απλώς αποτέλεσμα του πληθωρισμού ή των προβλημάτων εφοδιασμού των προηγούμενων ετών, αλλά αντικατοπτρίζουν κυρίως τις επιλογές των ίδιων των καταναλωτών.

«Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η μέση τιμή συναλλαγής αντικατοπτρίζει αυτό που επιλέγουν να αγοράσουν οι καταναλωτές, όχι απλώς το τι είναι διαθέσιμο», εξηγεί.

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Αγορά#αγορά αυτοκινήτου#ΗΠΑ
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

o-neos-polemos-ton-tsip-kai-i-krisi-pou-chtypa-xana-tin-aftokinitoviomichania-784653

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.11.2025

Ο νέος «πόλεμος των τσιπ» και η κρίση που χτυπά ξανά την αυτοκινητοβιομηχανία
o-omilos-pou-poulise-pano-apo-13-ekatommyria-aftokinita-se-6-mines-poia-montela-einai-best-sellers-769019

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.08.2025

Ο Όμιλος που πούλησε πάνω από 1,3 εκατομμύρια αυτοκίνητα σε 6 μήνες – Ποια μοντέλα είναι best-sellers;
i-bolt-tora-epitrepei-na-roufianeveis-ton-odigo-sou-an-trechei-785942

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.12.2025

Η Bolt τώρα επιτρέπει να “ρουφιανεύεις” τον οδηγό σου αν τρέχει
skoda-fabia-vrs-ena-comeback-pou-exetazetai-sovara-786866

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.12.2025

Skoda Fabia vRS: Ένα comeback που εξετάζεται σοβαρά!
vinteo-ntokoumento-entasi-kai-yvreis-sti-syllipsi-tou-16chronou-giou-tou-voulefti-786913

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.12.2025

Βίντεο-Ντοκουμέντο: Ένταση και ύβρεις στη σύλληψη του 16χρονου γιου του βουλευτή
neo-dacia-sandero-protes-times-gia-to-best-seller-tis-evropis-777999

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.12.2025

Νέο Dacia Sandero: Πρώτες τιμές για το best-seller της Ευρώπης

Πρόσφατες Ειδήσεις