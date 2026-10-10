Η χώρα που το 98,8% όλων των νέων αυτοκινήτων τον Σεπτέμβριο ήταν ηλεκτρικά

Σε μία ευρωπαϊκή χώρα σχεδόν κάθε νέο αυτοκίνητο που ταξινομήθηκε τον Σεπτέμβριο ήταν ηλεκτρικό, με το ποσοστό να φτάνει το 98,8%.

Η συζήτηση γύρω από το πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση συνεχίζεται στην Ευρώπη. Υπάρχει όμως μία χώρα στην οποία, τουλάχιστον όσον αφορά τις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων, η μετάβαση έχει ουσιαστικά ήδη ολοκληρωθεί. Στη Νορβηγία, το 98,8% των νέων επιβατικών αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2026 ήταν αμιγώς ηλεκτρικά, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ.

Σε πραγματικούς αριθμούς, από τα συνολικά 18.733 νέα αυτοκίνητα, τα 18.511 ήταν ηλεκτρικά. Αυτό σημαίνει ότι σε ολόκληρη τη χώρα ταξινομήθηκαν μέσα σε έναν μήνα μόλις 222 καινούργια αυτοκίνητα με οποιαδήποτε άλλη μορφή κινητήρα.

Σχεδόν εξαφανίστηκαν βενζίνη και diesel από τις νέες πωλήσεις

Τα αναλυτικά στοιχεία της νορβηγικής αγοράς δείχνουν πόσο ακραία έχει γίνει πλέον η διαφορά ανάμεσα στα ηλεκτρικά και στις υπόλοιπες τεχνολογίες.

Τον Σεπτέμβριο ταξινομήθηκαν:

18.511 αμιγώς ηλεκτρικά , με μερίδιο 98,81%

, με μερίδιο 98,81% 99 υβριδικά βενζίνης , με μερίδιο 0,53%

, με μερίδιο 0,53% 77 diesel , με μερίδιο 0,41%

, με μερίδιο 0,41% 29 plug-in hybrid βενζίνης , με μερίδιο 0,15%

, με μερίδιο 0,15% μόλις 14 αμιγώς βενζινοκίνητα , με μερίδιο 0,07%

, με μερίδιο 0,07% 3 diesel plug-in hybrid

Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί ακόμη και για τα δεδομένα της Νορβηγίας, μιας χώρας που εδώ και χρόνια βρίσκεται πολύ μπροστά από την υπόλοιπη Ευρώπη στην ηλεκτροκίνηση. Μάλιστα, το 98,8% δεν αποτελεί απλώς αποτέλεσμα ενός ιδιαίτερα δυνατού μήνα. Στο σύνολο των πρώτων εννέα μηνών του 2026, το 97,9% όλων των νέων επιβατικών αυτοκινήτων στη Νορβηγία ήταν ηλεκτρικά.

Από τις 115.196 συνολικές ταξινομήσεις της περιόδου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, οι 112.825 αφορούσαν αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η Tesla πρώτη, αλλά πλέον υπάρχει πολύ μεγαλύτερος ανταγωνισμός

Η Tesla επέστρεψε τον Σεπτέμβριο στην πρώτη θέση μεταξύ των κατασκευαστών στη Νορβηγία, καταγράφοντας 4.935 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 26,3%. Πρώτο μοντέλο ήταν με μεγάλη διαφορά το Tesla Model Y, με 4.810 αυτοκίνητα και μερίδιο σχεδόν 25,7% ολόκληρης της νορβηγικής αγοράς νέων αυτοκινήτων.

Η εικόνα όμως έχει αλλάξει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η ηλεκτρική αγορά της Νορβηγίας δεν εξαρτάται πλέον από μία ή δύο μάρκες. Στη δεύτερη θέση των κατασκευαστών βρέθηκε η Toyota και ακολούθησαν Volkswagen, Volvo, Mercedes-Benz, BMW, Kia, BYD, Skoda και XPeng.

Αντίστοιχα, ανάμεσα στα δημοφιλέστερα μοντέλα του μήνα βρέθηκαν τα Volvo EX30, Toyota bZ4X, Volkswagen ID.4, Audi Q4 e-tron, BMW iX3, Kia EV5 και Toyota Urban Cruiser.

Αυτό είναι ίσως ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της σημερινής νορβηγικής αγοράς. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν αποτελεί πλέον μία ξεχωριστή κατηγορία για συγκεκριμένο κοινό, αλλά πρακτικά την κανονική επιλογή αγοράς νέου αυτοκινήτου.

Πάνω από ένα εκατομμύριο ηλεκτρικά κυκλοφορούν ήδη στη Νορβηγία

Η κυριαρχία των EV στις νέες ταξινομήσεις αρχίζει πλέον να αποτυπώνεται έντονα και στον συνολικό στόλο αυτοκινήτων της χώρας. Στα τέλη Σεπτεμβρίου κυκλοφορούσαν στη Νορβηγία 1.043.983 αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα.

Τα EV αντιπροσωπεύουν πλέον το 35,3% του συνολικού στόλου, έχοντας ξεπεράσει τα diesel, τα οποία βρίσκονται στο 29,4%, αλλά και τα βενζινοκίνητα που αντιστοιχούν στο 22,9%.

Πρόκειται για μια σημαντική διαφορά σε σχέση με το μερίδιο των νέων ταξινομήσεων. Ακόμη και αν σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα που αγοράζονται σήμερα είναι ηλεκτρικά, απαιτείται χρόνος για να αντικατασταθούν τα εκατομμύρια παλαιότερα αυτοκίνητα που ήδη κυκλοφορούν στους δρόμους. Η τάση, ωστόσο, είναι πλέον δύσκολο να ανατραπεί.

Πώς κατάφερε η Νορβηγία να φτάσει στο 98,8%

Η θέση της Νορβηγίας δεν δημιουργήθηκε μέσα σε λίγα χρόνια. Η χώρα ακολουθεί εδώ και δεκαετίες μια συνεπή πολιτική που έκανε την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου οικονομικά ελκυστικότερη από την αντίστοιχη αγορά ενός θερμικού.

Φορολογικές ελαφρύνσεις, χαμηλότερες επιβαρύνσεις κατά την αγορά, ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση και επενδύσεις στις υποδομές φόρτισης έδωσαν σταδιακά στα EV ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Παράλληλα, όσο αυξανόταν η προσφορά ηλεκτρικών μοντέλων, περιορίστηκε και ένας από τους βασικότερους λόγους για τους οποίους ένας αγοραστής θα επέλεγε βενζίνη ή diesel.

Σήμερα η νορβηγική αγορά διαθέτει ηλεκτρικές επιλογές σχεδόν σε κάθε κατηγορία, από μικρότερα οικογενειακά μοντέλα μέχρι μεγάλα SUV και premium αυτοκίνητα. Έχει ενδιαφέρον μάλιστα ότι οι κρατικές ενισχύσεις αρχίζουν σταδιακά να περιορίζονται. Η κυβέρνηση έχει ήδη προτείνει περαιτέρω μείωση του ορίου μέχρι το οποίο εφαρμόζεται η απαλλαγή ΦΠΑ στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από το 2027, εκτιμώντας παρ’ όλα αυτά ότι το μερίδιό τους θα παραμείνει πάνω από το 95%.

Με άλλα λόγια, η νορβηγική αγορά φαίνεται να έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου η ηλεκτροκίνηση μπορεί να διατηρήσει τη δυναμική της ακόμη και με μικρότερη κρατική υποστήριξη.

Η Δανία πλησιάζει γρήγορα

Η Νορβηγία εξακολουθεί να αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση, όμως πλέον δεν είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα όπου τα ηλεκτρικά έχουν αποκτήσει εξαιρετικά υψηλό μερίδιο. Η Δανία έφτασε τον Σεπτέμβριο σε νέο ρεκόρ 88,8%, με 20.026 συνολικά νέα επιβατικά αυτοκίνητα. Στο τρίτο τρίμηνο του 2026 το μερίδιο των EV στη χώρα διαμορφώθηκε στο 85,4%.

Εντυπωσιακή είναι και η αλλαγή στον συνολικό στόλο της Δανίας. Τα αμιγώς βενζινοκίνητα αυτοκίνητα έχουν πλέον υποχωρήσει κάτω από το 50% των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους δρόμους, ενώ τα EV έχουν φτάσει στο 24,3%. Ακόμη περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές περνούν πλέον το όριο του 50%.

Στη Φινλανδία, το 62,1% των νέων αυτοκινήτων του Σεπτεμβρίου ήταν ηλεκτρικό, στην Ολλανδία το ποσοστό έφτασε το 52,8% και στο Βέλγιο το 50,9%. Η Σουηδία βρέθηκε οριακά χαμηλότερα, στο 49%, ενώ στην Πορτογαλία τα αμιγώς ηλεκτρικά έφτασαν το 47,7%.

Η Ευρώπη εξακολουθεί να κινείται με διαφορετικές ταχύτητες

Οι διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών παραμένουν πάντως τεράστιες. Στην άλλη άκρη βρίσκεται για παράδειγμα η Ιταλία, όπου τα ηλεκτρικά αντιπροσώπευαν μόλις το 7,6% των νέων αυτοκινήτων τον Σεπτέμβριο.

Στην Ισπανία το ποσοστό ήταν 16,4%, ενώ σε μεγαλύτερες αγορές, όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται γρήγορα χωρίς να βρίσκεται ακόμη κοντά στα σκανδιναβικά επίπεδα.

Αυτό δείχνει και το πραγματικό πρόσωπο της ηλεκτρικής μετάβασης στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει μία ενιαία αγορά που κινείται με τον ίδιο ρυθμό, αλλά χώρες με εντελώς διαφορετικές φορολογικές πολιτικές, αγοραστική δύναμη, υποδομές και συνήθειες.

Η Νορβηγία όμως αποτελεί σήμερα το πιο προχωρημένο παράδειγμα του πώς μπορεί να μοιάζει μία αγορά στην οποία ο θερμικός κινητήρας έχει ουσιαστικά πάψει να αποτελεί επιλογή για τον αγοραστή καινούργιου αυτοκινήτου.

Τι κρατάμε;