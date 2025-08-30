Η χρυσή οδηγία για τη συντήρηση της μπαταρίας στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που όλοι κατάλαβαν λάθος

Νέα έρευνα πάνω στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και την φθορά στις μπαταρίες τους έβγαλε συμπεράσματα που κάποιοι μάλλον κατάλαβαν λάθος.

Η νέα έρευνα έφτασε στο συμπέρασμα πως η «δυναμική λειτουργία» μεγαλώνει τον κύκλο ζωής μιας μπαταρίας

Πολλοί κατάλαβαν λάθος, πιστεύοντας πως αυτό σημαίνει «όσο γρηγορότερα οδηγείς, τόσο καλύτερα για τη μπαταρία σου»

Στην πραγματικότητα, αυτό το συμπέρασμα δεν θα μπορούσε να είναι πιο λάθος

Η νέα έρευνα του Nature γύρω από της μπαταρίες στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα γέννησε νέο κύκλο συζητήσεων, με κάποιους να λένε πως τα αποτελέσματά της απέδειξαν το προφανές, ενώ άλλοι μάλλον κατάλαβαν λάθος. Ο κύκλος ζωής μιας μπαταρίας σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει μεγάλη σημασία για τον ιδιοκτήτη του, αφού το κόστος αντικατάστασης εξακολουθεί να είναι αρκετά υψηλό.

Πάτα γκάζι για το καλό της μπαταρίας σου: Γράψε λάθος

Η δυναμική λειτουργία μάλλον μπέρδεψε πολλούς από αυτούς που διάβασαν την εν λόγω έρευνα, κάνοντάς τους να πιστέψουν πως όσο πιο δυναμικός είναι ο τρόπος που οδηγούν, τόσο πιο πολλά χρόνια θα αντέξει η μπαταρία τους μέχρι να χρειαστεί να την αντικαταστήσουν. Στην πραγματικότητα, η έρευνα απέδειξε το προφανές: ότι δηλαδή η γρήγορη οδήγηση φθείρει πιο γρήγορα την μπαταρία στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Το πραγματικό συμπέρασμα

Κι ενώ πολλοί ήταν σίγουρα αυτοί που διάβασαν την έρευνα και βγήκαν για μια γρήγορη βόλτα με το ηλεκτρικό τους αυτοκίνητο για να… σώσουν την μπαταρία τους, στην πραγματικότητα αυτό είναι σαν να βγήκαν να φάνε σουβλάκια και μπέργκερς για να ζήσουν μέχρι τα… 100. Για να σας κρατήσει περισσότερα χρόνια η μπαταρία σας, ακούστε τις συμβουλές που έχουν να δώσουν οι ειδικοί στη διάγνωση μπαταριών της Aviloo.

Αφού δοκίμασαν περισσότερα από 400 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το συμπέρασμα ήταν πως η γρήγορη οδήγηση στην πραγματικότητα μειώνει τη ζωή της μπαταρίας, αφού η πιο γρήγορη οδήγηση σημαίνει πιο γρήγορη αποφόρτιση, άρα και περισσότερες φορτίσεις στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

«Αν οδηγείτε οικονομικά, εξοικονομείτε περίπου το δέκα τοις εκατό της ενέργειας στον κύκλο ζωής της μπαταρίας», δήλωσε ο Nikolaus Mayerhofer της Aviloo. «Αυτό σημαίνει ότι 110.000 χλμ. με οικονομική οδήγηση αντιστοιχούν περίπου σε 100.000 χλμ. με επιθετικό στυλ οδήγησης».

Πως να «χαρίσεις χρόνια» στην μπαταρία σου

Η Aviloo έδωσε και μια σειρά χρήσιμων οδηγιών για όσους κάτοχους ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν θέλουν να αλλάξουν τις μπαταρίες τους μία ώρα αρχύτερα:

Οδηγείται οικονομικά

Όχι γρήγορη φόρτιση (εκτός αν αυτό είναι απαραίτητο)

Όχι φόρτιση πάνω από 80%

Μην αφήνετε το αυτοκίνητο με γεμάτη μπαταρία για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. διακοπές)

Κι αν το να ακολουθείτε καθημερινά αυτούς τους κανόνες φαντάζει δύσκολο, στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται να αγχώνεστε και τόσο, ειδικά για τους δύο τελευταίους. Αυτό αφού, σε πρόσφατη έρευνα, ένα Volkswagen ID.3 έχασε μόλις 13 χλμ. αυτονομίας από την μπαταρία του μετά από 4 χρόνια και 172.000 χλμ., παρά το γεγονός πως φορτιζόταν πάντα πλήρως και έμενε σταθμευμένο με γεμάτη μπαταρία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

