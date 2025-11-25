Η χρυσή παράβαση που κόστισε 365.770 ευρώ σε πρόστιμα σε μία μόλις εβδομάδα

Πάνω από 1.200 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα. Υπολογισμός προστίμων με τον νέο ΚΟΚ, περιοχές και τι αλλάζει.

Η Ελληνική Αστυνομία ολοκλήρωσε την 21η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» (17–23/11/2025), πραγματοποιώντας 16.611 ελέγχους. Βεβαιώθηκαν 1.231 παραβάσεις σε δίκυκλα (1.105 σε οδηγούς και 126 σε επιβάτες). Παράλληλα καταγράφηκαν 199 παραβάσεις σε χρήστες Ε.Π.Η.Ο. (ηλεκτρικά πατίνια κ.λπ.).

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 906 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 48 διανομείς), 122 επιβάτες δίκυκλων και 199 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο..

Πού «έπεσαν» τα περισσότερα

Η Αττική είχε τις περισσότερες παραβάσεις (599), ακολούθησαν Δυτική Ελλάδα (92), Κρήτη (91), Θεσσαλονίκη (75), Θεσσαλία (71), Νότιο Αιγαίο (68) κ.ά. Το άθροισμα των περιφερειακών στοιχείων (1.231) αντιστοιχεί στις παραβάσεις οδηγών/επιβατών δικύκλων και δεν περιλαμβάνει τα 199 των Ε.Π.Η.Ο.

Διαβάστε επίσης: Το πρόστιμο των 200 ευρώ που λίγοι Έλληνες ξέρουν ότι υπάρχει

Ποια είναι τα πρόστιμα με τον νέο ΚΟΚ

Με τον νέο ΚΟΚ (Ν. 5209/2025), τα πρόστιμα για μη χρήση κράνους είναι:

350 € για οδηγό δικύκλου + αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες (ίδιες κυρώσεις αν δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

350 € για επιβάτη δικύκλου .

30 € για οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Σημείωση: Σε υποτροπή οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Η Αστυνομία τονίζει πως ο στόχος δεν είναι η τιμωρία, αλλά η καθολική χρήση πιστοποιημένου κράνους από οδηγούς και επιβάτες. Ταυτόχρονα, δίνεται έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και στις επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων, με ενημερωτικές δράσεις και εντατικούς ελέγχους.

Τι κρατάμε;

Πάνω από 1.200 παραβάσεις μέσα σε μία εβδομάδα δείχνουν ότι το πρόβλημα παραμένει εκτεταμένο .

Βαρύ πρόστιμο (350 €) και αφαίρεση άδειας για οδηγούς/επιβάτες δικύκλων χωρίς κράνος .

Στο στόχαστρο οι διανομείς και οι εταιρείες ενοικίασης , με συνεχείς ελέγχους.

Το κράνος σώζει ζωές – η εκστρατεία στοχεύει σε αλλαγή νοοτροπίας, όχι απλώς σε κυρώσεις.

Τα 5 best-seller SUV στην Ελλάδα για το 2025 – Τιμές

Το πρόστιμο των 200 ευρώ που λίγοι Έλληνες ξέρουν ότι υπάρχει

Το SUV των 120.065 ευρώ που έχει κάνει 132 πωλήσεις στην Ελλάδα μέσα στο 2025