Η Citroën ανεβάζει τον πήχη: Ηλεκτρικό SUV με 400 km αυτονομίας και τιμή από 20.900€

Η Citroën συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην ηλεκτροκίνηση, διευρύνοντας τη γκάμα της με νέες επιλογές που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζει το νέο ë-C3 Aircross Extended Range, μια έκδοση που δίνει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην αυτονομία και την ευελιξία.

Η συγκεκριμένη έκδοση έρχεται να προσφέρει αυξημένη αυτονομία έως 400 km (κύκλος WLTP), ενισχύοντας την αίσθηση ελευθερίας τόσο στην καθημερινή χρήση όσο και στα μεγαλύτερα ταξίδια. Απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα ευρύχωρο και ευέλικτο ηλεκτρικό SUV, ικανό να καλύψει πολλαπλές απαιτήσεις μετακίνησης με άνεση.

Με μπαταρία τεχνολογίας LFP χωρητικότητας 54 kWh και ηλεκτροκινητήρα ισχύος 113 hp βελτιωμένης απόδοσης, το ë-C3 Aircross Extended Range συνδυάζει αποδοτικότητα και πρακτικότητα. Η δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC έως 100 kW επιτρέπει φόρτιση της μπαταρίας από το 20% στο 80% σε λιγότερο από 30 λεπτά, μειώνοντας αισθητά τους χρόνους αναμονής και διευκολύνοντας τις μετακινήσεις σε αυτοκινητόδρομο αλλά και στην πόλη.

Το μοντέλο διατίθεται στις εκδόσεις εξοπλισμού YOU, PLUS και MAX, προσφέροντας υψηλό επίπεδο άνεσης χάρη στις αναρτήσεις Citroën Advanced Comfort®, ευρύχωρο εσωτερικό που το ξεχωρίζει στην κατηγορία, σύγχρονες τεχνολογίες και πληθώρα συστημάτων υποβοήθησης και ασφάλειας.

Η βασική έκδοση YOU προσφέρεται στην τιμή των 20.900€ (με κρατική επιδότηση και την ισχύουσα εμπορική πολιτική της εισαγωγικής εταιρείας), τιμή που είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη υβριδική έκδοση του μοντέλου. Στην τιμή περιλαμβάνεται καλώδιο φόρτισης για οικιακή χρήση σε ενισχυμένη πρίζα Green Up (14A), καθώς και καλώδιο Mode 3 για φόρτιση σε Wallbox, ενώ διατίθεται και προνομιακή τιμή για την απόκτηση φορτιστή (Wallbox) μέσω της εισαγωγικής εταιρείας.

Ευρύχωρο, πρακτικό και πλήρως εξοπλισμένο, με σύγχρονη σχεδίαση, το ë-C3 Aircross τοποθετείται ως μία από τις πιο ανταγωνιστικές προτάσεις στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV. Μέσα από τη νέα έκδοση Extended Range, η Citroën ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική της για προσιτή και βιώσιμη μετακίνηση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας ή ενός δραστήριου οδηγού που επιθυμεί ηλεκτρική αυτονομία χωρίς περιορισμούς.

Tι κρατάμε: