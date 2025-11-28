Η Citroen μόλις αποκάλυψε το πιο στιλάτο coupe SUV

Η Citroën παρουσίασε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Σάο Πάολο 2025 μια πιο «άγρια» εκδοχή του Basalt / C3 X, του οικονομικού fastback crossover που προορίζεται για τις αγορές της Νότιας Αμερικής και της Ινδίας

Αν και το μοντέλο γεννήθηκε για πρακτικούς και προσγειωμένους αγοραστές, το νέο concept δίνει μια δόση χαρακτήρα σε ένα κατά βάση λιτό αυτοκίνητο. Η συγκεκριμένη μελέτη, που πέρυσι είχε εμφανιστεί ψηφιακά κατά την παρουσίαση του μοντέλου, επιστρέφει διατηρώντας την ονομασία Basalt Vision. Αυτή τη φορά η Citroën τη φέρνει σε πιο «performance» κατεύθυνση, με χαμηλωμένο αμάξωμα και αρκετές αισθητικές επεμβάσεις που επιχειρούν να μεταμορφώσουν την εικόνα του αυτοκινήτου.

Sportive πινελιές σε ένα κατά βάση απλό αυτοκίνητο

Το concept ξεχωρίζει χάρη στις κόκκινες λεπτομέρειες, στα διακριτικά αυτοκόλλητα που απλώνονται στα πλαϊνά και στο καπό, αλλά και στα λογότυπα «Vision» στις πόρτες. Η Citroën επέλεξε μάλιστα να χρησιμοποιήσει το παλιότερο έμβλημα με τα διπλά chevron, πλέον σε μαύρη απόχρωση.

Η βάση παραμένει το Basalt Dark Edition, η κορυφαία έκδοση στη Βραζιλία, πράγμα που σημαίνει ότι οι αλλαγές είναι καθαρά οπτικές. Κάτω από το πιο σπορτίφ περιτύλιγμα δεν κρύβεται καμία μηχανική αναβάθμιση.

Την κίνηση συνεχίζει να προσφέρει ο γνώριμος τρικύλινδρος 1.0 turbo, με ισχύ έως 128 ίππους (96 kW/130 hp) και 200 Nm ροπής όταν λειτουργεί με αιθανόλη. Η μετάδοση γίνεται στους εμπρός τροχούς μέσω ενός CVT κιβωτίου με επτά «εικονικές» σχέσεις.

Χαμηλωμένη ανάρτηση, 18άρες ζάντες και ένα… F1 φωτάκι

Η πιο χαμηλή ανάρτηση και οι νέες 18άρες ζάντες δίνουν στο Basalt μια πιο δεμένη και σπορ εικόνα, ιδιαίτερα σε σχέση με το κάπως αδέξιο, υπερυψωμένο μοντέλο παραγωγής που βασίζεται σε 16άρες.

Ωστόσο, το στοιχείο που τραβά αμέσως το βλέμμα είναι ο μεγάλος, γυαλιστερός μαύρος διαχύτης στον πίσω προφυλακτήρα. Είναι υπερβολικός — ίσως επίτηδες — και ενσωματώνει φως φρεναρίσματος τύπου Formula 1 και δύο χρωμιωμένες απολήξεις εξάτμισης.

Το fastback πίσω μέρος αποκτά επίσης μαύρο τμήμα που ενώνει τα LED φώτα, με εντονότερη έμφαση στο ducktail σπόιλερ, το οποίο πλαισιώνεται και από ένα μεγαλύτερο σπόιλερ οροφής.

Πειραματισμός σχεδίου – όχι πραγματική πρόγευση παραγωγής

Το Basalt Vision μοιάζει περισσότερο με αισθητικό πείραμα παρά με πρόγευση μιας πραγματικής έκδοσης παραγωγής. Παρ’ όλα αυτά, δεν θα εξέπληττε κανέναν αν οι πιο ήπιες λεπτομέρειες του concept μεταφερθούν σε ένα μελλοντικό appearance pack, αντίστοιχο με το C3 Sport Edition που διατίθεται στην Ινδία.

Το Basalt / C3 X πιθανότατα θα παραμείνει αποκλεισμός των αγορών της Νότιας Αμερικής και της Ινδίας. Την ίδια στιγμή, η Fiat ετοιμάζει ένα συγγενικό fastback, βασισμένο στην ίδια πλατφόρμα, το οποίο θα έρθει και στην Ευρώπη ως μέρος της διευρυμένης οικογένειας Panda.

