Η Cupra αποκάλυψε το όνομα του νέου της μοντέλου – Δες το εδώ

Η CUPRA ετοιμάζεται να αποκαλύψει το τολμηρό της όραμα για το μέλλον στην Έκθεση IAA Mobility 2025, που θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο, παρουσιάζοντας παράλληλα νέες καινοτόμες ιδέες.

Το νέο μοντέλο της CUPRA θα ονομάζεται Tindaya

Το νέο μοντέλο πήρε το όνομά του από ένα ηφαίστειο που βρίσκεται στην

Το CUPRA Tindaya θα αποκαλυφθεί στις 8 Σεπτεμβρίου στα πλαίσια της Έκθεσης ΙΑΑ Mobility 2025

Ανάμεσα στα βασικά σημεία της παρουσίας της μάρκας ξεχωρίζει η παγκόσμια πρεμιέρα του CUPRA Tindaya, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου, στις 19:30, κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου της CUPRA. Το CUPRA Tindaya αντλεί το όνομά του από ένα ηφαιστειακό βουνό που δεσπόζει στο νησί Φουερτεβεντούρα, στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Οι βράχοι του αντικατοπτρίζουν την ταυτότητα της CUPRA, ενώ η άγρια μορφολογία του συνδέεται αρμονικά με τα υλικά και τις υφές της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της μάρκας.

Διαβάστε επίσης: Παρουσίαση Nissan Juke Mk3: Θα έχει και έκδοση Nismo;

Με τον σχεδιασμό του – τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό – το CUPRA Tindaya εκφράζει μια ριζοσπαστική αλλά καθαρή ιδέα: «Χωρίς Οδηγούς, Χωρίς CUPRA». Πρόκειται για ένα πρωτότυπο μοντέλο που ενσωματώνει απόλυτα την έννοια της οδηγοκεντρικότητας, προσφέροντας παράλληλα μια ανεπανάληπτη εμπειρία και ενισχύοντας την αλληλεπίδραση του οδηγού με το όχημα.

Το πρωτότυπο CUPRA Tindaya αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το όραμα της μάρκας για το μέλλον και τη νέα σχεδιαστική της κατεύθυνση, αποτελώντας μια αρμονική σύνδεση ανθρώπου και μηχανής, όπου η οδήγηση μετατρέπεται σε εμπειρία γεμάτη συναίσθημα.

Νέο Audi Q3 Sportback: Δες την πρώτη τιμή και πότε έρχεται στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η πιο εντυπωσιακή έκδοση του Skoda Elroq – Δες τιμή

Πάνω από 70 συλλήψεις οδηγών για υπερβολική ταχύτητα από 1η Ιουλίου – Πού συνέβη και γιατί;