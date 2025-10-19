Η CUPRA δίνει ένα Formentor σε κάποιον τυχερό εργαζόμενο – Τι γιορτάζει;

Επτά χρόνια, επτά μοντέλα και μια μάρκα που κατάφερε να ταράξει τα νερά της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας

Η CUPRA πέτυχε ένα ορόσημο που λίγες μάρκες μπορούν να διεκδικήσουν: την παραγωγή του εκατομμυριοστού της αυτοκινήτου, μέσα σε μόλις επτά χρόνια από την ίδρυσή της. Το αυτοκίνητο που σφράγισε αυτό το επίτευγμα ήταν ένα CUPRA Formentor, το πιο αναγνωρίσιμο και επιτυχημένο μοντέλο της μάρκας, κατασκευασμένο στο εργοστάσιο του Martorell στη Βαρκελώνη.

Από την ιδέα στο φαινόμενο

Όταν η CUPRA παρουσιάστηκε το 2018 ως αυτόνομη φίρμα του Ομίλου Volkswagen, λίγοι πίστεψαν ότι θα μπορούσε να σταθεί ανάμεσα σε mainstream και premium κατασκευαστές. Επτά χρόνια μετά, όχι μόνο τα κατάφερε, αλλά εξελίχθηκε σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μάρκες στην Ευρώπη, συνδυάζοντας το πάθος της ισπανικής σχεδίασης με τη γερμανική τεχνογνωσία.

Η φιλοσοφία της CUPRA είναι ξεκάθαρη: να προσφέρει αυτοκίνητα με έντονη προσωπικότητα, που δεν ακολουθούν τα καθιερωμένα. Από το πρώτο CUPRA Ateca μέχρι το ηλεκτρικό Born, η μάρκα διατηρεί μια ταυτότητα που εστιάζει στην απόδοση, το συναίσθημα και τη διαφορετικότητα.

Το ορόσημο Formentor

Το εκατομμυριοστό αυτοκίνητο που βγήκε από τη γραμμή παραγωγής είναι ένα CUPRA Formentor e-HYBRID σε ματ απόχρωση Magnetic Tech – ένα μοντέλο που συμπυκνώνει ό,τι πρεσβεύει η μάρκα. Διαθέτει τον νέο υβριδικό κινητήρα 1.5 TSI συνδυασμένο με ηλεκτροκινητήρα, για συνολική ισχύ 272 ίππων, και μπαταρία 19,7 kWh, που προσφέρει αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία.

Η σχεδίαση παραμένει χαρακτηριστικά CUPRA: το «shark nose» εμπρός μέρος, τα Matrix LED φώτα σε τριγωνικό μοτίβο και το φωτιζόμενο λογότυπο στο πίσω μέρος τονίζουν τον δυναμισμό του. Το εσωτερικό, πλήρως ανασχεδιασμένο, δείχνει τη μετάβαση της μάρκας σε ανώτερο επίπεδο ποιότητας και αισθητικής.

Πίσω από τα νούμερα – οι άνθρωποι

Για την CUPRA, το επίτευγμα του ενός εκατομμυρίου δεν είναι απλώς ένα στατιστικό ορόσημο αλλά μια συλλογική επιτυχία. Για να τιμήσει το προσωπικό της, η εταιρεία θα προσφέρει – μέσω εσωτερικής κλήρωσης – ένα Formentor e-HYBRID για τριετή χρήση σε έναν εργαζόμενο. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο θα ενταχθεί αργότερα στη συλλογή ιστορικών μοντέλων της CUPRA, ως σύμβολο αυτής της πρώτης μεγάλης καμπής στην πορεία της.

Η διεθνής διάσταση

Η CUPRA δεν περιορίζεται πια στην Ευρώπη. Το 2025 επεκτείνει το δίκτυό της με νέα City Garages στη Βιέννη και το Μάντσεστερ, φτάνοντας τα 12 καταστήματα εμπειρίας παγκοσμίως. Επόμενος σταθμός, η Μέση Ανατολή, όπου η μάρκα βλέπει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης.

Με τον τρόπο αυτό, η CUPRA εξελίσσεται σε παγκόσμιο brand ισπανικής καταγωγής, που εξάγει όχι μόνο προϊόν αλλά και πολιτισμό – έναν διαφορετικό τρόπο να αντιλαμβάνεσαι την οδήγηση.

Επόμενο κεφάλαιο: CUPRA Raval

Το 2026 θα παρουσιαστεί το CUPRA Raval, ένα compact ηλεκτρικό που θα φέρει τη φιλοσοφία της μάρκας σε μια πιο προσιτή κατηγορία. Θα βασίζεται σε νέα πλατφόρμα, θα παράγεται επίσης στο Martorell και θα απευθύνεται στη νέα γενιά οδηγών που αναζητούν συναίσθημα, design και βιωσιμότητα στο ίδιο πακέτο.

Η CUPRA έφτασε το πρώτο εκατομμύριο οχήματα μέσα σε λιγότερο από μια δεκαετία. Το επίτευγμα αυτό δεν αφορά μόνο τον όγκο παραγωγής αλλά συμβολίζει την ανάδυση μιας νέας σχολής σκέψης γύρω από το αυτοκίνητο — πιο τολμηρής, πιο συναισθηματικής, πιο αυθεντικής.

Ήταν το 2018 που ξεκίνησε ως «πειραματική» μάρκα και το 2025, αποτελεί πλέον μία από τις πιο αναγνωρίσιμες δυνάμεις της ευρωπαϊκής αγοράς.

Τι κρατάμε

1.000.000 οχήματα σε μόλις επτά χρόνια

Formentor e-HYBRID : το αυτοκίνητο-ορόσημο, με 272 ίππους και νέο σχεδιασμό

Ένα τυχερός εργαζόμενος θα το έχει στη διάθεση του, για τρια χρόνια

Διεθνής επέκταση με παρουσία σε 12 χώρες και νέα ανοίγματα στη Μέση Ανατολή

