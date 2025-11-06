Η Dacia είναι επίσημος χορηγός του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας

Η Dacia γίνεται επίσημος χορηγός ΣΕΓΑΣ & Αυθεντικού Μαραθωνίου. Bigster «οδηγεί» τον αγώνα, στόλος στη διοργάνωση, δράσεις στο Sponsor’s Village.

Η Dacia, μέλος του Renault Group, είναι επίσημος χορηγός του ΣΕΓΑΣ και του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας, που διεξάγεται 8–9 Νοεμβρίου 2025. Η συνεργασία ενισχύει το μήνυμα της μάρκας γύρω από προσιτή κινητικότητα, αξιοπιστία στην καθημερινότητα και στήριξη θεσμών με αξίες αντοχής, συλλογικότητας και ευθύνης.

Γιατί έχει σημασία για τη μάρκα

Η Dacia διαγράφει ισχυρή εμπορική πορεία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, στηριγμένη στους τρεις πυλώνες της: essential but cool, robust & outdoor, eco smart. Η σύνδεση με κορυφαία δρομικά γεγονότα (όπως οι UTMB® World Series) και τώρα με τον ΣΕΓΑΣ, «κουμπώνει» με το προφίλ των μοντέλων: πρακτικά, ανθεκτικά, οικονομικά στη χρήση.

Ο 42ος ΑΜΑ με αριθμούς

Η φετινή διοργάνωση καταγράφει ρεκόρ συμμετοχών, με τους δρομείς που θα λάβουν μέρος να ξεπερνούν τις 82.000. Η κορύφωση έρχεται την Κυριακή 9/11, με τη μαραθώνια διαδρομή Μαραθώνας → Παναθηναϊκό Στάδιο.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά όλες τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική

Τι θα κάνει η Dacia στον αγώνα

Επίσημο αυτοκίνητο του Μαραθωνίου: το νέο Dacia Bigster. Θα ηγείται της κούρσας από τον Τύμβο του Μαραθώνα έως τον τερματισμό στο Καλλιμάρμαρο .

Στόλος οχημάτων για τις ανάγκες της διοργάνωσης: δίπλα στο Bigster, τα ευρωπαϊκά best sellers Sandero και Duster θα υποστηρίζουν μετακινήσεις στελεχών και αθλητών.

Τεχνολογία με έμφαση στο «eco smart»: παρουσία λύσεων διπλού καυσίμου (βενζίνη/LPG) και υβριδικών συστημάτων κίνησης που μειώνουν κόστος χρήσης και αποτύπωμα.

Πού θα δεις από κοντά το Bigster

Στο Sponsor’s Village στην Πλατεία Καραϊσκάκη (πέριξ Παναθηναϊκού Σταδίου), επισκέπτες και δρομείς θα γνωρίσουν από κοντά το νέο Dacia Bigster, με interactive εμπειρία και δώρα για το κοινό.

Τι κρατάμε;

Επίσημη χορηγία Dacia σε ΣΕΓΑΣ & 42ο ΑΜΑ (8–9/11/2025).

Bigster : επίσημο αυτοκίνητο, οδηγεί τη μαραθώνια διαδρομή Μαραθώνας → Καλλιμάρμαρο .

Στόλος υποστήριξης με Sandero και Duster · έμφαση σε LPG και υβριδικά .

82.000+ συμμετοχές: μεγάλη προβολή για τη μάρκα στο κορυφαίο δρομικό γεγονός.

Sponsor’s Village (Πλ. Καραϊσκάκη): live εμπειρία Bigster με activations & δώρα.

