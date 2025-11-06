quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Dacia είναι επίσημος χορηγός του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας

ΠΕΜΠΤΗ | 06.11.2025
Στέλιος Παππάς
i-dacia-einai-episimos-chorigos-tou-42ou-afthentikou-marathoniou-tis-athinas-782128

Η Dacia γίνεται επίσημος χορηγός ΣΕΓΑΣ & Αυθεντικού Μαραθωνίου. Bigster «οδηγεί» τον αγώνα, στόλος στη διοργάνωση, δράσεις στο Sponsor’s Village.

Η Dacia, μέλος του Renault Group, είναι επίσημος χορηγός του ΣΕΓΑΣ και του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας, που διεξάγεται 8–9 Νοεμβρίου 2025. Η συνεργασία ενισχύει το μήνυμα της μάρκας γύρω από προσιτή κινητικότητα, αξιοπιστία στην καθημερινότητα και στήριξη θεσμών με αξίες αντοχής, συλλογικότητας και ευθύνης.

Γιατί έχει σημασία για τη μάρκα

Η Dacia διαγράφει ισχυρή εμπορική πορεία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, στηριγμένη στους τρεις πυλώνες της: essential but cool, robust & outdoor, eco smart. Η σύνδεση με κορυφαία δρομικά γεγονότα (όπως οι UTMB® World Series) και τώρα με τον ΣΕΓΑΣ, «κουμπώνει» με το προφίλ των μοντέλων: πρακτικά, ανθεκτικά, οικονομικά στη χρήση.

Ο 42ος ΑΜΑ με αριθμούς

Η φετινή διοργάνωση καταγράφει ρεκόρ συμμετοχών, με τους δρομείς που θα λάβουν μέρος να ξεπερνούν τις 82.000. Η κορύφωση έρχεται την Κυριακή 9/11, με τη μαραθώνια διαδρομή Μαραθώνας → Παναθηναϊκό Στάδιο.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά όλες τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική

Τι θα κάνει η Dacia στον αγώνα

  • Επίσημο αυτοκίνητο του Μαραθωνίου: το νέο Dacia Bigster. Θα ηγείται της κούρσας από τον Τύμβο του Μαραθώνα έως τον τερματισμό στο Καλλιμάρμαρο.

  • Στόλος οχημάτων για τις ανάγκες της διοργάνωσης: δίπλα στο Bigster, τα ευρωπαϊκά best sellers Sandero και Duster θα υποστηρίζουν μετακινήσεις στελεχών και αθλητών.

  • Τεχνολογία με έμφαση στο «eco smart»: παρουσία λύσεων διπλού καυσίμου (βενζίνη/LPG) και υβριδικών συστημάτων κίνησης που μειώνουν κόστος χρήσης και αποτύπωμα.

Πού θα δεις από κοντά το Bigster

Στο Sponsor’s Village στην Πλατεία Καραϊσκάκη (πέριξ Παναθηναϊκού Σταδίου), επισκέπτες και δρομείς θα γνωρίσουν από κοντά το νέο Dacia Bigster, με interactive εμπειρία και δώρα για το κοινό.

Τι κρατάμε;

  • Επίσημη χορηγία Dacia σε ΣΕΓΑΣ & 42ο ΑΜΑ (8–9/11/2025).

  • Bigster: επίσημο αυτοκίνητο, οδηγεί τη μαραθώνια διαδρομή Μαραθώνας → Καλλιμάρμαρο.

  • Στόλος υποστήριξης με Sandero και Duster· έμφαση σε LPG και υβριδικά.

  • 82.000+ συμμετοχές: μεγάλη προβολή για τη μάρκα στο κορυφαίο δρομικό γεγονός.

  • Sponsor’s Village (Πλ. Καραϊσκάκη): live εμπειρία Bigster με activations & δώρα.

Τα νέα υβριδικά SUV της Hyundai ήρθαν στην Ελλάδα: Kona, Tucson και Santa Fe – Αναλυτικά όλες οι τιμές

Αυτό είναι το πιο premium οικογενειακό SUV που μπορείς να πάρεις με 28.990 ευρώ στην Ελλάδα

Η ελληνική ΦΑΓΕ γίνεται παγκόσμιος χορηγός της Ferrari στους αγώνες!

#Dacia
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
