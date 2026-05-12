Η ΔΕΗ δώρισε στην ΕΛ.ΑΣ 90 οχήματα – Υβριδικά, SUV και μοτοσυκλέτες (Δες τα μοντέλα)

Η ΔΕΗ δώρισε 90 νέα οχήματα στην ΕΛ.ΑΣ., μεταξύ αυτών τα Ford Puma, MG 3 Hybrid, Yamaha Tracer 7 και Suzuki V-Strom 800.

Η Ελληνική Αστυνομία ενισχύει τον στόλο της Άμεσης Δράσης Αττικής με 90 νέα οχήματα, τα οποία προέρχονται από δωρεά του Ομίλου ΔΕΗ. Η παράδοση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, στις πρώην Σχολές της Αστυνομίας, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ΔΕΗ, Γεώργιου Στάσση, και του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου.

Η δωρεά περιλαμβάνει περιπολικά, υβριδικά αυτοκίνητα και δίκυκλες μοτοσυκλέτες, που θα διατεθούν στις υπηρεσίες της Άμεσης Δράσης Αττικής και στις ομάδες ΔΙ.ΑΣ., με στόχο την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης στις γειτονιές της Αττικής.

Ποια οχήματα δώρισε η ΔΕΗ στην ΕΛ.ΑΣ.

Η δωρεά του Ομίλου ΔΕΗ περιλαμβάνει συνολικά 90 οχήματα, χωρισμένα σε τέσσερις βασικές κατηγορίες. Ανάμεσά τους υπάρχουν σύγχρονα SUV, υβριδικά αυτοκίνητα πόλης και μοτοσυκλέτες με επιχειρησιακό προσανατολισμό.

Αναλυτικά, η δωρεά περιλαμβάνει:

Μοντέλο Τύπος Αριθμός οχημάτων Ford Puma Titanium 5D Επιβατικό περιπολικό / SUV 19 MG 3 1.5 Hybrid Υβριδικό επιβατικό περιπολικό 26 Yamaha Tracer 7 Δίκυκλη μοτοσυκλέτα 14 Suzuki V-Strom 800RQ Δίκυκλη μοτοσυκλέτα 31 Σύνολο 90

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στον νέο στόλο υπάρχουν και υβριδικά οχήματα, όπως το MG 3 1.5 Hybrid, δείχνοντας μια πιο σύγχρονη λογική στη χρήση υπηρεσιακών αυτοκινήτων μέσα στην πόλη, όπου η κατανάλωση, η ευελιξία και το κόστος χρήσης παίζουν σημαντικό ρόλο.

Πού θα χρησιμοποιηθούν τα νέα οχήματα

Τα νέα οχήματα θα ενισχύσουν τις υπηρεσίες της Άμεσης Δράσης Αττικής. Η χρήση τους θα ενταχθεί στο σχέδιο περιπολιών εμφανούς αστυνόμευσης που εφαρμόζεται στις γειτονιές της Αττικής, τόσο με περιπολικά όσο και με μοτοσυκλέτες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Στόχος είναι να ενισχυθεί η παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. σε περιοχές με αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες, αλλά και να βελτιωθεί ο χρόνος απόκρισης σε περιστατικά που απαιτούν άμεση επέμβαση.

Η Άμεση Δράση και οι ομάδες ΔΙ.ΑΣ. είναι συνήθως από τις πρώτες υπηρεσίες που καλούνται να φτάσουν σε επείγοντα συμβάντα. Αυτό αφορά από περιστατικά εγκληματικότητας και κλοπές μέχρι τροχαία, επεισόδια, οικογενειακές διαφορές ή υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Γιατί έχει σημασία η ανανέωση του στόλου

Η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της Αστυνομίας δεν εξαρτάται μόνο από το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και από τα μέσα που έχει στη διάθεσή της. Ένα σύγχρονο περιπολικό ή μια αξιόπιστη μοτοσυκλέτα μπορεί να κάνει διαφορά στον χρόνο απόκρισης, στην κάλυψη μιας περιοχής και στην ασφάλεια των ίδιων των αστυνομικών.

Ειδικά στην Αττική, όπου η κυκλοφορία, οι αποστάσεις και οι αυξημένες ανάγκες δημιουργούν συνεχείς απαιτήσεις, η κατάσταση του στόλου παίζει καθοριστικό ρόλο. Τα νέα οχήματα μπορούν να συμβάλουν σε πιο συχνές περιπολίες, καλύτερη κατανομή δυνάμεων και ταχύτερη πρόσβαση σε σημεία όπου απαιτείται επέμβαση.

Η προσθήκη μοτοσυκλετών έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα δίκυκλα μπορούν να κινηθούν πιο γρήγορα μέσα στην κίνηση και να φτάσουν σε σημεία όπου ένα περιπολικό ενδέχεται να καθυστερήσει.

Ford Puma και MG 3 Hybrid στον στόλο της ΕΛ.ΑΣ.

Από τα 45 επιβατικά οχήματα της δωρεάς, τα 19 είναι Ford Puma Titanium 5D και τα 26 MG 3 1.5 Hybrid. Το Ford Puma είναι ένα compact SUV 125 ίππων με ήπια υβριδική τεχνολογία και πρακτικές διαστάσεις για αστική χρήση, ενώ το MG 3 Hybrid φέρνει στη δωρεά και την πλήρως υβριδική τεχνολογία.

Το MG 3 Hybrid έχει ενδιαφέρον για χρήση σε αστικό περιβάλλον, καθώς τα υβριδικά συστήματα μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερη κατανάλωση σε συνθήκες συνεχών στάσεων και εκκινήσεων. Για υπηρεσιακά οχήματα που κινούνται καθημερινά μέσα στην πόλη, αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε χαμηλότερο κόστος καυσίμου και πιο αποδοτική χρήση, ενώ οι 195 ίπποι του συνόλου υπόσχονται και επιδόσεις όταν αυτές χρειαστούν.

Από την άλλη, το Ford Puma, ως compact SUV, προσφέρει αυξημένη πρακτικότητα, ψηλότερη θέση οδήγησης και καλύτερη ευχρηστία σε μεικτές συνθήκες κίνησης.

Yamaha Tracer 7 και Suzuki V-Strom 800RQ για τις δίκυκλες ομάδες

Η δωρεά περιλαμβάνει επίσης 45 δίκυκλες μοτοσυκλέτες, οι οποίες θα ενισχύσουν τις ανάγκες των υπηρεσιών που επιχειρούν καθημερινά στον δρόμο. Συγκεκριμένα, παραδόθηκαν 14 Yamaha Tracer 7 και 31 Suzuki V-Strom 800RQ.

Οι μοτοσυκλέτες αυτού του τύπου είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για υπηρεσίες όπως η ΔΙ.ΑΣ., καθώς συνδυάζουν ευελιξία, ισχύ και δυνατότητα γρήγορης μετακίνησης σε πυκνή κυκλοφορία. Σε μια πόλη όπως η Αθήνα, όπου οι καθυστερήσεις μπορούν να είναι μεγάλες, τα δίκυκλα αποτελούν κρίσιμο επιχειρησιακό εργαλείο.

Η επιλογή μοτοσυκλετών με πιο ολοκληρωμένο χαρακτήρα, όπως οι Tracer και V-Strom, δίνει δυνατότητα χρήσης όχι μόνο σε στενό αστικό περιβάλλον, αλλά και σε μεγαλύτερες διαδρομές ή σε περιοχές με πιο απαιτητικές συνθήκες.

Τι δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ευχαρίστησε τον Όμιλο ΔΕΗ και τον Γεώργιο Στάσση για τη δωρεά, τονίζοντας ότι ο νέος εξοπλισμός θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των μεταφορικών μέσων της ΕΛ.ΑΣ.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία που έχουν τα σύγχρονα μέσα για τις ομάδες της Άμεσης Δράσης και της ΔΙ.ΑΣ., καθώς πρόκειται για αστυνομικούς που ανταποκρίνονται πρώτοι σε δύσκολα περιστατικά. Ανέφερε επίσης ότι η ασφάλεια αποτελεί βασικό ζητούμενο για τους πολίτες και ότι η Αστυνομία οφείλει να απαντά με σχέδιο, παρουσία, τεχνολογία και σύγχρονο εξοπλισμό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, στα οποία οι αστυνομικοί πρώτης γραμμής καλούνται συχνά να επέμβουν άμεσα.

Η θέση της ΔΕΗ

Από την πλευρά του Ομίλου ΔΕΗ, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Γεώργιος Στάσσης, υπογράμμισε ότι η εταιρεία έχει ευθύνη να επιστρέφει αξία στην κοινωνία. Όπως ανέφερε, η ΔΕΗ στηρίζει δράσεις σε πολλούς τομείς, μεταξύ των οποίων ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και η προστασία του πολίτη.

Η συγκεκριμένη δωρεά εντάσσεται σε αυτή τη λογική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με στόχο την υποστήριξη του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Τι αλλάζει πρακτικά

Η προσθήκη 90 νέων οχημάτων δεν λύνει από μόνη της όλα τα επιχειρησιακά ζητήματα της Αστυνομίας. Αποτελεί όμως μια ουσιαστική ενίσχυση σε έναν τομέα όπου η καθημερινή φθορά είναι μεγάλη και οι ανάγκες συνεχείς.

Τα περιπολικά και οι μοτοσυκλέτες της Άμεσης Δράσης γράφουν πολλά χιλιόμετρα καθημερινά, κινούνται σε απαιτητικές συνθήκες και πρέπει να είναι διαθέσιμα άμεσα. Ένας πιο σύγχρονος στόλος μπορεί να βοηθήσει τόσο στην καλύτερη κάλυψη περιοχών όσο και στην ασφάλεια του προσωπικού.

Παράλληλα, η παρουσία περισσότερων οχημάτων στις γειτονιές μπορεί να ενισχύσει την ορατότητα της αστυνόμευσης, κάτι που παραμένει βασικό ζητούμενο για μεγάλο μέρος των πολιτών.

