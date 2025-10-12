Η διαφήμιση τύπου James Bond για το Polestar 5 (video)

Είδαμε τη διαφήμιση -τύπου James Bond- του Polestar 5 για να μην χρειαστεί να το κάνετε εσείς

H Polestar αποκάλυψε το νέο 5 στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου, ένα αυτοκίνητο που σίγουρα είναι το πιo εντυπωσιακό της γκάμας της, αφού μην ξεχνάμε πως πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό «τέρας» με ιπποδύναμη και επιδόσεις που θα ζήλευαν και supercars. Κι ενώ θα μπορούσαν να πάρουν μια σελίδα από το βιβλίο της Tesla, βάζοντας το να περνάει κάποιον ανταγωνιστή ρυμουλκώντας άλλο αυτοκίνητο (βλέπε Cybertruck), επέλεξαν άλλον τρόπο να… το παρουσιάσουν.

Διαφήμιση τύπου James Bond λοιπόν, με τον Alexander Skarsgård (που παραδόξως έκανε εξαιρετική δουλειά) σε ρόλο Bond και έναν άτυχο πωλητή σε ρόλο Q.

Prepare to cringe

H διαφήμιση ξεκινά με την κλασσική “Bond meets Q” σκηνή, με τον Skarsgård να αντικρίζει για πρώτη φορά το Polestar 5 κι έναν πωλητή να τον ρωτά αν χρειάζεται βοήθεια. Ο Bond μένει έκθαμβος από το 5 και ζητά να μάθει αν έχει ανατεθεί σε άλλον πράκτορα. Ο 007 αρχίζει τις γνωστές «ερωτήσεις» που συναντάμε στις σχετικές ταινίες, όπως «πως γίνεται αόρατο», κάτι που έκανε η Aston Martin Vanquish στο Die Another Day.

O… όχι-Q πωλητής προσπαθεί να εξυπηρετήσει τον Bond, ο οποίος συνεχίζει «τον χαβά του», ρωτώντας για το… φλογοβόλα. Το όλο διαφημιστικό είναι ένα ατελείωτο “cringefest”, με τον πωλητή ουσιαστικά να απαριθμεί τις τεχνολογίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Polestar 5.

Αυτό είναι το Polestar 5

Στην εισαγωγική του έκδοση, το Polestar 5 διαθέτει ηλεκτρική ισχύ 748 ίππων (550 kW) με 812 Nm ροπής, κάτι που του επιτρέπει να κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 3,9 δευτερόλεπτα, ενώ η αυτονομία του φτάνει τα 670 χλμ. στον κύκλο WLTP. Παράλληλα, η κορυφαία έκδοση, Performance, όπως αυτή του βίντεο, διαθέτει ισχύ 884 ίππων (650 kW) με 1.015 Nm ροπής, ρίχνοντας τον χρόνο του 0-100 χλμ./ώρα στα 3,2 δευτερόλεπτα, ενώ η αυτονομία του φτάνει τα 565 χλμ.

Το Polestar 5 θα κυκλοφορήσει αρχικά σε 24 χώρες, με την Ελλάδα να μην είναι μια από αυτές.

Τι κρατάμε:

Διαφήμιση τύπου James Bond επέλεξαν στην Polestar για το νέο 5

Alexander Skarsgård σε ρόλο Bond και ένας πωλητής σε ρόλο Q

Η διαφήμιση είναι μια παραγωγή της ομάδας της Polestar και είναι ακριβώς όσο cringe φαντάζεστε

