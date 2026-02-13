Η διάσημη τεχνολογία εξοικονόμησης καυσίμου σταματά να είναι υποχρεωτική – Γιατί είναι θετικό;

Η EPA σταματά την υποχρεωτική εγκατάσταση του start-stop. Τι αλλάζει για οδηγούς και γιατί μπορεί να είναι θετικό.

Η λιγότερο αγαπητή «eco» λειτουργία των σύγχρονων αυτοκινήτων, το start-stop, μπαίνει στο στόχαστρο στις ΗΠΑ. Ο Lee Zeldin ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο ευρύτερης μεταρύθμισης η υπηρεσία κινείται για να καταργήσει τα λεγόμενα off-cycle credits (πιστώσεις/bonus κατανάλωσης–ρύπων) που ενθάρρυναν τους κατασκευαστές να τοποθετούν start-stop σχεδόν παντού.

Σημείωση που έχει σημασία: δεν ήταν ποτέ “νομικά υποχρεωτικό” το start-stop. Όμως, επειδή έδινε πόντους/credits στη συμμόρφωση με στόχους κατανάλωσης και εκπομπών, είχε γίνει στην πράξη “must” για πολλούς κατασκευαστές — ειδικά στα μοντέλα μαζικής παραγωγής.

Τι είναι το start-stop και γιατί εκνευρίζει τόσο κόσμο

Το start-stop σβήνει τον κινητήρα όταν το αυτοκίνητο σταματήσει (π.χ. σε φανάρι) και τον ξαναβάζει μπροστά μόλις αφήσεις φρένο ή πατήσεις συμπλέκτη (ανάλογα με το σύστημα). Στόχος φυσικά είναι η μείωση της άσκοπης κατανάλωσης καυσίμου στο ρελαντί και φυσικά των εκπομπών.

Το πρόβλημα είναι ότι στην καθημερινότητα πολλοί οδηγοί δείχνουν να αντιπαθούν τη συγκεκριμένη τεχνολογία λόγω:

«νευρικού» restart στην εκκίνηση,

μικρή καθυστέρηση/ασυνέπεια στην κίνηση μέσα στην πόλη,

επιπλέον θόρυβο/κραδασμό σε κάποιες εφαρμογές,

άγχος για μακροχρόνια φθορά (έστω κι αν τα περισσότερα σύγχρονα συστήματα είναι σχεδιασμένα για περισσότερους κύκλους).

Ναι, δουλεύει: τι κερδίζει σε κατανάλωση

Παρά τη γκρίνια, το start-stop όντως βελτιώνει την κατανάλωση σε πραγματικές συνθήκες. Εκτιμήσεις που επικαλούνται στοιχεία της EPA μιλούν για περίπου 4%–5% κέρδος (με μεγαλύτερο όφελος σε μποτιλιάρισμα/πολλά φανάρια).

Σε αυστηρά αστικό περιβάλλον, το κέρδος μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερο, ακριβώς επειδή ο χρόνος στο ρελαντί είναι δυσανάλογα υψηλός.

Γιατί μπορεί να είναι θετικό που “παύει να είναι de facto υποχρεωτικό”

Το θετικό δεν είναι ότι «καταργείται» από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι ότι αλλάζει το κίνητρο:

Περισσότερη επιλογή και καλύτερο calibration

Αν ο κατασκευαστής δεν “κυνηγά” credits, έχει μεγαλύτερη ελευθερία να κρατήσει start-stop μόνο όπου δουλεύει πραγματικά καλά, και όχι ως checkbox σε όλη τη γκάμα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερο ενοχλητικές ρυθμίσεις ή σε εκδόσεις όπου το σύστημα είναι πιο ομαλό/διακριτικό. Πιο πιθανό να γίνει “default off” (αν το κρατήσουν)

Το πιθανότερο σενάριο που συζητιέται είναι ότι αρκετοί θα το διατηρήσουν, αλλά θα μπορούν να το έχουν απενεργοποιημένο ως προεπιλογή ή με πιο λογική λειτουργία, χωρίς να το σβήνεις κάθε φορά από την αρχή. Λιγότερη «κόπωση» στην εμπειρία οδήγησης

Σε αστικά κέντρα τύπου Αθήνας (μποτιλιάρισμα, μικρές μετακινήσεις, πολλά φανάρια), το start-stop είναι από τα features που κουράζουν ψυχολογικά. Το να μην είναι πια “μονόδρομος” για όλους, μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα.

Το μεγάλο πλαίσιο: η κίνηση συνδέεται με ευρύτερη απορρύθμιση

Η εξαγγελία για τα credits του start-stop εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο που περιλαμβάνει κινήσεις γύρω από το 2009 “Endangerment Finding” και τα μεταγενέστερα standards για εκπομπές. Αυτό είναι κομβικό γιατί εξηγεί γιατί η συζήτηση δεν αφορά μόνο ένα «ενοχλητικό κουμπί», αλλά τη συνολική κατεύθυνση πολιτικής στις ΗΠΑ υπό τον Donald Trump, σε σύγκριση με το πλαίσιο που είχε τεθεί την εποχή Barack Obama.

Τι να περιμένουμε στην πράξη

Δεν θα εξαφανιστεί άμεσα : ακόμη κι αν αλλάξει το ρυθμιστικό κίνητρο, οι κύκλοι εξέλιξης/παραγωγής είναι αργοί.

Πιο ρεαλιστικό είναι να δούμε αλλαγή “λογικής” : λιγότερη καθολική εφαρμογή, πιο συχνά “default off”, ή πιο ομαλή λειτουργία όπου παραμείνει.

Ευρώπη ≠ ΗΠΑ: το τι θα γίνει εδώ εξαρτάται από ευρωπαϊκούς κανονισμούς/στόχους και από το πώς κάθε εταιρεία στήνει το παγκόσμιο product plan της.

Τι κρατάμε;