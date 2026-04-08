EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Δημοτική Αστυνομία επιστρέφει τα διπλώματα στους οδηγούς για το Πάσχα – Ποιοι εξαιρούνται;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 08.04.2026
AutoTypos Team
i-dimotiki-astynomia-epistrefei-ta-diplomata-stous-odigous-gia-to-pascha-poioi-exairountai-630673

Ο Δήμος Αθηναίων επιστρέφει από 7 Απριλίου διπλώματα που είχε αφαιρέσει η Δημοτική Αστυνομία. Δες ποιοι εξαιρούνται και τι δικαιολογητικά χρειάζονται.

Ο Δήμος Αθηναίων προχωρά και φέτος σε επιστροφή αδειών ικανότητας οδήγησης που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία, προκειμένου να διευκολυνθούν οι οδηγοί στις μετακινήσεις τους ενόψει Πάσχα. Η διαδικασία ξεκινά από την Τρίτη 7 Απριλίου 2026 και αφορά κατόχους αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, των οποίων τα διπλώματα είχαν αφαιρεθεί στο πλαίσιο ελέγχων της Δημοτικής Αστυνομίας.

Η απόφαση έχει καθαρά πρακτικό χαρακτήρα, καθώς κάθε χρόνο πριν από μεγάλες εορταστικές εξόδους δίνεται αντίστοιχη δυνατότητα, ώστε να εξυπηρετηθούν οι οδηγοί που θέλουν να ταξιδέψουν ή να μετακινηθούν τις ημέρες του Πάσχα. Ωστόσο, η επιστροφή δεν αφορά όλες τις περιπτώσεις και υπάρχουν σαφείς εξαιρέσεις που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

Από πότε και πού γίνεται η επιστροφή

Η παραλαβή των αδειών οδήγησης θα γίνεται από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, στη διεύθυνση Λιοσίων 22, ισόγειο, από τις 09:00 έως τις 14:30.

Άρα όποιος θέλει να πάρει πίσω το δίπλωμά του, θα πρέπει να προσέλθει στο συγκεκριμένο σημείο από τις 7 Απριλίου και μετά, μέσα στο ωράριο που έχει ανακοινωθεί.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται:

Για την παραλαβή της άδειας οδήγησης, ο Δήμος Αθηναίων ζητά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Συγκεκριμένα απαιτούνται:

  • άδεια κυκλοφορίας
  • ασφαλιστήριο συμβόλαιο
  • αστυνομική ταυτότητα

Αν την άδεια πρόκειται να την παραλάβει τρίτο πρόσωπο, τότε απαιτείται και θεωρημένη εξουσιοδότηση.

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Ποιοι εξαιρούνται

Εδώ βρίσκεται και η πιο σημαντική λεπτομέρεια της ανακοίνωσης. Ο Δήμος ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επιστραφούν οι άδειες οδήγησης που έχουν αφαιρεθεί για αντικοινωνική στάθμευση.

Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται παραβάσεις όπως:

  • στάθμευση σε ράμπα ΑμεΑ
  • στάθμευση στις πινακίδες Ρ-71
  • στάθμευση στις πινακίδες Ρ-72

Επίσης, εξαιρούνται και οι περιπτώσεις που αφορούν εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από δικαστικές αρχές.

Τι κρατάμε;

  • Ο Δήμος Αθηναίων επιστρέφει από 7 Απριλίου 2026 άδειες οδήγησης που είχε αφαιρέσει η Δημοτική Αστυνομία.
  • Η παραλαβή γίνεται στη Λιοσίων 22, από 09:00 έως 14:30.
  • Απαιτούνται άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ταυτότητα.
  • Αν παραλάβει τρίτος, χρειάζεται θεωρημένη εξουσιοδότηση.
  • Δεν επιστρέφονται άδειες που αφαιρέθηκαν για αντικοινωνική στάθμευση ή για υποθέσεις με δικαστικές αποφάσεις.

