Η Δημοτική Αστυνομία επιστρέφει τα διπλώματα στους οδηγούς για το Πάσχα – Ποιοι εξαιρούνται;

Ο Δήμος Αθηναίων προχωρά και φέτος σε επιστροφή αδειών ικανότητας οδήγησης που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία, προκειμένου να διευκολυνθούν οι οδηγοί στις μετακινήσεις τους ενόψει Πάσχα. Η διαδικασία ξεκινά από την Τρίτη 7 Απριλίου 2026 και αφορά κατόχους αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, των οποίων τα διπλώματα είχαν αφαιρεθεί στο πλαίσιο ελέγχων της Δημοτικής Αστυνομίας.
Η απόφαση έχει καθαρά πρακτικό χαρακτήρα, καθώς κάθε χρόνο πριν από μεγάλες εορταστικές εξόδους δίνεται αντίστοιχη δυνατότητα, ώστε να εξυπηρετηθούν οι οδηγοί που θέλουν να ταξιδέψουν ή να μετακινηθούν τις ημέρες του Πάσχα. Ωστόσο, η επιστροφή δεν αφορά όλες τις περιπτώσεις και υπάρχουν σαφείς εξαιρέσεις που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.
Από πότε και πού γίνεται η επιστροφή
Η παραλαβή των αδειών οδήγησης θα γίνεται από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, στη διεύθυνση Λιοσίων 22, ισόγειο, από τις 09:00 έως τις 14:30.
Άρα όποιος θέλει να πάρει πίσω το δίπλωμά του, θα πρέπει να προσέλθει στο συγκεκριμένο σημείο από τις 7 Απριλίου και μετά, μέσα στο ωράριο που έχει ανακοινωθεί.
Τι δικαιολογητικά χρειάζονται:
Για την παραλαβή της άδειας οδήγησης, ο Δήμος Αθηναίων ζητά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Συγκεκριμένα απαιτούνται:
- άδεια κυκλοφορίας
- ασφαλιστήριο συμβόλαιο
- αστυνομική ταυτότητα
Αν την άδεια πρόκειται να την παραλάβει τρίτο πρόσωπο, τότε απαιτείται και θεωρημένη εξουσιοδότηση.
Ποιοι εξαιρούνται
Εδώ βρίσκεται και η πιο σημαντική λεπτομέρεια της ανακοίνωσης. Ο Δήμος ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επιστραφούν οι άδειες οδήγησης που έχουν αφαιρεθεί για αντικοινωνική στάθμευση.
Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται παραβάσεις όπως:
- στάθμευση σε ράμπα ΑμεΑ
- στάθμευση στις πινακίδες Ρ-71
- στάθμευση στις πινακίδες Ρ-72
Επίσης, εξαιρούνται και οι περιπτώσεις που αφορούν εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από δικαστικές αρχές.
