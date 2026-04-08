Η Δημοτική Αστυνομία επιστρέφει τα διπλώματα στους οδηγούς για το Πάσχα – Ποιοι εξαιρούνται;

Ο Δήμος Αθηναίων επιστρέφει από 7 Απριλίου διπλώματα που είχε αφαιρέσει η Δημοτική Αστυνομία. Δες ποιοι εξαιρούνται και τι δικαιολογητικά χρειάζονται.

Ο Δήμος Αθηναίων προχωρά και φέτος σε επιστροφή αδειών ικανότητας οδήγησης που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία, προκειμένου να διευκολυνθούν οι οδηγοί στις μετακινήσεις τους ενόψει Πάσχα. Η διαδικασία ξεκινά από την Τρίτη 7 Απριλίου 2026 και αφορά κατόχους αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, των οποίων τα διπλώματα είχαν αφαιρεθεί στο πλαίσιο ελέγχων της Δημοτικής Αστυνομίας.

Η απόφαση έχει καθαρά πρακτικό χαρακτήρα, καθώς κάθε χρόνο πριν από μεγάλες εορταστικές εξόδους δίνεται αντίστοιχη δυνατότητα, ώστε να εξυπηρετηθούν οι οδηγοί που θέλουν να ταξιδέψουν ή να μετακινηθούν τις ημέρες του Πάσχα. Ωστόσο, η επιστροφή δεν αφορά όλες τις περιπτώσεις και υπάρχουν σαφείς εξαιρέσεις που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

Από πότε και πού γίνεται η επιστροφή

Η παραλαβή των αδειών οδήγησης θα γίνεται από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, στη διεύθυνση Λιοσίων 22, ισόγειο, από τις 09:00 έως τις 14:30.

Άρα όποιος θέλει να πάρει πίσω το δίπλωμά του, θα πρέπει να προσέλθει στο συγκεκριμένο σημείο από τις 7 Απριλίου και μετά, μέσα στο ωράριο που έχει ανακοινωθεί.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται:

Για την παραλαβή της άδειας οδήγησης, ο Δήμος Αθηναίων ζητά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Συγκεκριμένα απαιτούνται:

άδεια κυκλοφορίας

ασφαλιστήριο συμβόλαιο

αστυνομική ταυτότητα

Αν την άδεια πρόκειται να την παραλάβει τρίτο πρόσωπο, τότε απαιτείται και θεωρημένη εξουσιοδότηση.

Ποιοι εξαιρούνται

Εδώ βρίσκεται και η πιο σημαντική λεπτομέρεια της ανακοίνωσης. Ο Δήμος ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επιστραφούν οι άδειες οδήγησης που έχουν αφαιρεθεί για αντικοινωνική στάθμευση.

Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται παραβάσεις όπως:

στάθμευση σε ράμπα ΑμεΑ

στάθμευση στις πινακίδες Ρ-71

στάθμευση στις πινακίδες Ρ-72

Επίσης, εξαιρούνται και οι περιπτώσεις που αφορούν εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από δικαστικές αρχές.

