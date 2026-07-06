Η δωρεάν εφαρμογή που σου βρίσκει (;) θέση πάρκινγκ στην Αθήνα σε δευτερόλεπτα

Το Parkout είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων που δείχνει διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο.

Το ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ στην Αθήνα είναι μία από τις πιο κουραστικές καθημερινές συνήθειες για χιλιάδες οδηγούς. Ο Δήμος Αθηναίων επιχειρεί τώρα να δώσει μια πρακτική λύση με το Parkout, μια νέα δωρεάν εφαρμογή που ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο τους οδηγούς για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης.

Η λογική της εφαρμογής είναι απλή: ένας οδηγός που φεύγει από μια θέση δηλώνει μέσω του app ότι το σημείο ελευθερώνεται. Οι υπόλοιποι οδηγοί βλέπουν τη διαθέσιμη θέση σε πραγματικό χρόνο και μπορούν να πλοηγηθούν προς αυτή με ένα κλικ.

Το Parkout διατίθεται δωρεάν για Android και iOS και αφορά περιοχές του Δήμου Αθηναίων όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.

Τι είναι το Parkout

Το Parkout δεν παρουσιάζεται απλώς ως ακόμη μία εφαρμογή για πάρκινγκ. Η ίδια η πλατφόρμα το περιγράφει ως μια έξυπνη και βιώσιμη λύση αστικής κινητικότητας για τις πόλεις του μέλλοντος.

Ο στόχος είναι διπλός. Από τη μία, να βοηθήσει τον οδηγό να βρει πιο γρήγορα θέση και να μειώσει το άγχος της καθημερινής μετακίνησης. Από την άλλη, να περιορίσει την άσκοπη κυκλοφορία στους δρόμους, δηλαδή τα συνεχόμενα «γυροβολήματα» μέχρι να βρεθεί χώρος στάθμευσης.

Αυτό έχει σημασία, γιατί το ψάξιμο για πάρκινγκ δεν κοστίζει μόνο σε χρόνο. Αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου, δημιουργεί περισσότερη κίνηση και επιβαρύνει την πόλη με επιπλέον εκπομπές ρύπων.

Πώς λειτουργεί

Η εφαρμογή βασίζεται σε μοντέλο συνεργασίας μεταξύ οδηγών. Δεν απαιτεί αισθητήρες στους δρόμους, ούτε νέες υποδομές. Η πληροφορία έρχεται από τους ίδιους τους χρήστες.

Η διαδικασία γίνεται σε τρία βήματα:

Βήμα Τι συμβαίνει 1 Ο οδηγός που αποχωρεί δηλώνει ότι η θέση του ελευθερώνεται 2 Οι άλλοι οδηγοί βλέπουν τη διαθεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο 3 Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει τη θέση και πλοηγείται προς αυτή

Με αυτόν τον τρόπο, το Parkout μετατρέπει μια απλή πληροφορία, ότι δηλαδή κάποιος φεύγει από μια θέση, σε χρήσιμο εργαλείο για όλους τους οδηγούς που βρίσκονται στην περιοχή.

Real-time δεδομένα και έξυπνη πλοήγηση

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Parkout είναι ότι λειτουργεί με real-time δεδομένα. Ο οδηγός δεν βλέπει έναν στατικό χάρτη ή γενικές εκτιμήσεις. Βλέπει πληροφορίες που προκύπτουν από άλλους χρήστες, τη στιγμή που μια θέση ελευθερώνεται.

Παράλληλα, η εφαρμογή διαθέτει smart navigation, οδηγώντας τον χρήστη απευθείας στο σημείο που έχει επιλέξει. Έτσι, μειώνεται ο χρόνος αναζήτησης και ο οδηγός δεν χρειάζεται να κινείται άσκοπα γύρω από τον προορισμό του.

Η εφαρμογή δίνει επίσης έμφαση στην ασφάλεια και στην αξιοπιστία των δεδομένων, με την Parkout να αναφέρει ότι χρησιμοποιεί σύγχρονα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια των πληροφοριών των χρηστών.

Σε ποιες περιοχές της Αθήνας λειτουργεί

Το Parkout λειτουργεί σε περιοχές του Δήμου Αθηναίων όπου δεν ισχύει ελεγχόμενη στάθμευση. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί η εφαρμογή δεν αντικαθιστά το υπάρχον σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Αντίθετα, έρχεται να καλύψει γειτονιές όπου η αναζήτηση θέσης γίνεται με τον κλασικό τρόπο.

Σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, το Parkout υποστηρίζεται στις εξής περιοχές:

Περιοχές όπου λειτουργεί το Parkout Προμπονά Ριζούπολη Άνω Πατήσια Πατήσια Άγιος Ελευθέριος Νιρβάνα Σεπόλια Κοκκινιά Ακαδημία Πλάτωνος Κολωνός Βοτανικός Ελαιώνας Ρουφ ΟΣΕ Πλατεία Αττικής Πλατεία Αμερικής Κυψέλη Άνω Κυψέλη Νέα Κυψέλη Πεδίο Άρεως – Ευελπίδων Γκύζη Πολύγωνο Γηροκομείο Ελληνορώσων Αμπελόκηποι Γουδή Παγκράτι Ζάππειο Στάδιο Προφήτης Ηλίας Α΄ Νεκροταφείο Νέος Κόσμος Γούβα Δουργούτι Άνω Πετράλωνα Κάτω Πετράλωνα

Η εφαρμογή καλύπτει αρκετές από τις πιο δύσκολες γειτονιές της Αθήνας για καθημερινό παρκάρισμα, όπως Παγκράτι, Κυψέλη, Αμπελόκηποι, Νέος Κόσμος και Πετράλωνα.

Πού δεν λειτουργεί

Το Parkout δεν υποστηρίζεται στις περιοχές όπου ισχύει ελεγχόμενη στάθμευση. Επομένως, δεν λειτουργεί σε σημεία όπως:

Περιοχές όπου δεν λειτουργεί το Parkout Εμπορικό Τρίγωνο – Μοναστηράκι – Πλάκα Ακρόπολη Μακρυγιάννη – Κουκάκι – Βεΐκου – Φιλοπάππου Μουσείο – Εξάρχεια – Νεάπολη Κολωνάκι Ιλίσια Λυκαβηττός Κουντουριώτικα

Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός πρέπει να γνωρίζει πως η εφαρμογή λειτουργεί μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές. Επίσης, δεν δίνει δικαίωμα στάθμευσης σε σημεία όπου απαγορεύεται το παρκάρισμα.

Δεν είναι σύστημα κράτησης θέσης

Ένα σημείο που χρειάζεται προσοχή είναι ότι το Parkout δεν «κρατάει» θέση στον δρόμο. Η εφαρμογή ενημερώνει για μια θέση που ελευθερώνεται και καθοδηγεί τον οδηγό προς αυτή, όμως η θέση παραμένει δημόσιος χώρος στάθμευσης.

Άρα, η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τον χρόνο αντίδρασης, την κίνηση στην περιοχή και τη συμμετοχή των χρηστών. Όσο περισσότεροι οδηγοί χρησιμοποιούν σωστά την εφαρμογή, τόσο πιο χρήσιμη γίνεται για όλους.

Τι λέει ο Δήμος Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων παρουσιάζει το Parkout ως ένα δωρεάν ψηφιακό εργαλείο που στοχεύει στη βελτίωση της καθημερινότητας των οδηγών. Η εφαρμογή υλοποιείται από τη ΔΑΕΜ, σε συνεργασία με την ParkEasy, και εντάσσεται στη λογική των έξυπνων πόλεων.

Η βασική ιδέα είναι ότι η τεχνολογία μπορεί να δώσει λύσεις μόνο όταν συνδυάζεται με τη συμμετοχή των πολιτών. Στην περίπτωση του Parkout, οι ίδιοι οι οδηγοί τροφοδοτούν την εφαρμογή με χρήσιμη πληροφορία, δημιουργώντας ένα συνεργατικό δίκτυο στάθμευσης.

Τι πρέπει να προσέξεις

Το Parkout δεν καταργεί τους κανόνες στάθμευσης. Ο οδηγός πρέπει πάντα να σέβεται τον ΚΟΚ, τις διαβάσεις, τις ράμπες ΑμεΑ, τις στάσεις λεωφορείων, τις εισόδους γκαράζ και κάθε σημείο όπου απαγορεύεται η στάθμευση.

Επίσης, η εφαρμογή δεν αντικαθιστά την προσοχή του οδηγού. Η χρήση της πρέπει να γίνεται με ασφάλεια και όχι την ώρα που ο οδηγός κινείται χωρίς έλεγχο στον δρόμο.

Τι κρατάμε;