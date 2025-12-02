Η δωρεάν υπηρεσία που δίνει η Nissan για όλο το χειμώνα – Έκπτωση σε ανταλλακτικά/αξεσουάρ

Αυτόν τον χειμώνα η Nissan σε βοηθά να απολαύσεις όλες σου τις εξορμήσεις με ασφάλεια, με δωρεάν υπηρεσίες και εκπτώσεις

Με το χειμερινό πρόγραμμα προσφορών, All Clear Service, η Nissan προσφέρει δωρεάν έλεγχο 25 σημείων για όλα της τα μοντέλα, προνομιακές εκπτώσεις, καθώς και όλη την απαραίτητη φροντίδα για ξέγνοιαστες χειμερινές διαδρομές.

Συγκεκριμένα, οι πελάτες Nissan έχουν την δυνατότητα να επωφεληθούν από:

ΔΩΡΕΑΝ Χειμερινό Έλεγχο 25 Σημείων

25% ΕΚΠΤΩΣΗ στα Ανταλλακτικά Service (περιλαμβάνονται: λιπαντικό κινητήρα, αντιψυκτικό υγρό, AdBlue, υγρά φρένων, βαλβολίνες, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρα, φίλτρο καυσίμου, φίλτρο καμπίνας, μπουζί, μάκτρα υαλοκαθαριστήρων) και στα Ανταλλακτικά Επισκευής (περιλαμβάνονται: μπαταρία, τακάκια, δισκόπλακες, σιαγόνες, ταμπούρα, συμπλέκτης, αμορτισέρ, εξάτμιση, εξωτερικοί ιμάντες, σετ ιμάντα χρονισμού, προθερμαντήρες, θερμοστάτης)

25% ΕΚΠΤΩΣΗ στα Γνήσια Αξεσουάρ Nissan

ΔΩΡΕΑΝ Nissan Assistance για Ένα Έτος, με Πανευρωπαϊκή Κάλυψη

Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό της Nissan, με κορυφαία διαγνωστική τεχνολογία και γνήσια ανταλλακτικά, εγγυάται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας.

Σχετικές πληροφορίες και λεπτομέρειες, παρέχονται στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων επισκευαστών Nissan, αλλά και στo www.nissan.gr

