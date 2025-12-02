quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η δωρεάν υπηρεσία που δίνει η Nissan για όλο το χειμώνα – Έκπτωση σε ανταλλακτικά/αξεσουάρ

ΤΡΙΤΗ | 02.12.2025
Autotypos Team
i-dorean-ypiresia-pou-dinei-i-nissan-gia-olo-to-cheimona-ekptosi-se-antallaktika-axesouar-738249

Αυτόν τον χειμώνα η Nissan σε βοηθά να απολαύσεις όλες σου τις εξορμήσεις με ασφάλεια, με δωρεάν υπηρεσίες και εκπτώσεις

Με το χειμερινό πρόγραμμα προσφορών, All Clear Service, η Nissan προσφέρει δωρεάν έλεγχο 25 σημείων για όλα της τα μοντέλα, προνομιακές εκπτώσεις, καθώς και όλη την απαραίτητη φροντίδα για ξέγνοιαστες χειμερινές διαδρομές.

Συγκεκριμένα, οι πελάτες Nissan έχουν την δυνατότητα να επωφεληθούν από:

  • ΔΩΡΕΑΝ Χειμερινό Έλεγχο 25 Σημείων
  • 25% ΕΚΠΤΩΣΗ στα Ανταλλακτικά Service (περιλαμβάνονται: λιπαντικό κινητήρα, αντιψυκτικό υγρό, AdBlue, υγρά φρένων, βαλβολίνες, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρα, φίλτρο καυσίμου, φίλτρο καμπίνας, μπουζί, μάκτρα υαλοκαθαριστήρων) και στα Ανταλλακτικά Επισκευής (περιλαμβάνονται: μπαταρία, τακάκια, δισκόπλακες, σιαγόνες, ταμπούρα, συμπλέκτης, αμορτισέρ, εξάτμιση, εξωτερικοί ιμάντες, σετ ιμάντα χρονισμού, προθερμαντήρες, θερμοστάτης)
  • 25% ΕΚΠΤΩΣΗ στα Γνήσια Αξεσουάρ Nissan
  • ΔΩΡΕΑΝ Nissan Assistance για Ένα Έτος, με Πανευρωπαϊκή Κάλυψη

Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό της Nissan, με κορυφαία διαγνωστική τεχνολογία και γνήσια ανταλλακτικά, εγγυάται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας.

Σχετικές πληροφορίες και λεπτομέρειες, παρέχονται στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων επισκευαστών Nissan, αλλά και στo www.nissan.gr

Όλες οι ειδήσεις

Το supercar των 700.000 ευρώ και 1.015 PS που οδηγούσε ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων που πιάστηκε με 216 km/h

Νέα έκθεση: Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

Full Hybrid B-SUV με 204 PS, πραγματική κατανάλωση 4,6 lt/100km και 12 χρόνια εγγύηση – Τιμή από 22.990 ευρώ

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Nissan
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-neo-yvridiko-nissan-qashqai-petyche-katanalosi-54-lt-100km-se-episimes-dokimes-poso-kostizei-stin-ellada-780228

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

23.10.2025

Το νέο υβριδικό Nissan Qashqai πέτυχε κατανάλωση 5,4 lt/100km σε επίσημες δοκιμές – Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα
nissan-leaf-posi-pragmatiki-aftonomia-vgazei-an-taxidevei-me-ta-oria-tis-ethnikis-stin-ellada-778211

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.10.2025

Nissan LEAF: Πόση πραγματική αυτονομία βγάζει αν ταξιδεύει με τα όρια της εθνικής στην Ελλάδα;
i-nissan-ekpaidevei-paidia-ilikias-9-16-eton-kai-tora-oi-protoi-bainoun-sti-grammi-paragogis-777704

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.10.2025

Η Nissan εκπαιδεύει παιδιά ηλικίας 9-16 ετών και τώρα οι πρώτοι μπαίνουν στη γραμμή παραγωγής
i-nissan-parousiazei-to-propilot-me-techniti-noimosyni-neas-genias-777307

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.10.2025

Η Nissan παρουσιάζει το ProPILOT με τεχνητή νοημοσύνη νέας γενιάς
des-tis-technologies-pou-kanoun-to-yvridiko-nissan-qashqai-pio-oikonomiko-apo-pote-776521

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25.09.2025

Δες τις τεχνολογίες που κάνουν το υβριδικό Nissan Qashqai πιο οικονομικό από ποτέ
to-neo-nissan-micra-kykloforise-stous-dromous-pote-pataei-ellada-774761

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.09.2025

Το νέο Nissan Micra κυκλοφόρησε στους δρόμους – Πότε πατάει Ελλάδα;

Πρόσφατες Ειδήσεις