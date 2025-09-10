Η δράση «Γεμίστε ένα Ford – Κάντε τη Διαφορά» στην Ελλάδα

«Γεμίστε ένα Ford – Κάντε τη Διαφορά»: Μια Πρωτοβουλία της Ford για την Καταπολέμηση της Πείνας

Από τις 15 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2025, η Ford Ελλάδας συμμετέχει στη νέα δράση «Γεμίστε ένα Ford – Κάντε τη Διαφορά», καλώντας τον κόσμο να προσφέρει βασικά είδη διατροφής στους χώρους των εκθέσεων των Επίσημων Εμπόρων Ford σε όλη τη χώρα. Τα τρόφιμα που θα συγκεντρωθούν θα φορτωθούν σε ένα Ford Ranger και θα διατεθούν σε τοπικές οικογένειες και προγράμματα υποστήριξης, μέσω φορέων και οργανώσεων της κάθε περιοχής.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο κοινωνικό πρόγραμμα της εταιρείας, Ford Building Together, το οποίο υλοποιείται παγκοσμίως, με στόχο την υποστήριξη κοινοτήτων, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και στη σίτιση, καθώς και την παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών.

Ο στόχος της δράσης είναι φιλόδοξος: η συγκέντρωση 500 τόνων τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο από τους Επίσημους Εμπόρους Ford, με σκοπό να στηριχθούν όσοι το έχουν ανάγκη. Η Ford συνεργάζεται με τράπεζες τροφίμων και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, προκειμένου οι δωρεές να φτάσουν στους κατάλληλους αποδέκτες.

Τι μπορείτε να προσφέρετε:

Κονσέρβες (φαγητό, όσπρια, τόνος)

Ζυμαρικά, ρύζι

Δημητριακά σε συσκευασία

Γάλα σε σκόνη, βρεφικές τροφές

Συσκευασμένα τρόφιμα μακράς διαρκείας

⚠️ Παρακαλείστε να αποφύγετε προϊόντα με κοντινή ημερομηνία λήξης, ανοιχτές ή σπασμένες συσκευασίες, καθώς και τρόφιμα που χρειάζονται ψυγείο.

Τα τρόφιμα θα συγκεντρώνονται στους εκθεσιακούς χώρους των Επίσημων Εμπόρων Ford κατά τις ώρες λειτουργίας τους. Τα σημεία συλλογής θα ανακοινωθούν σύντομα.

Με τη συμμετοχή όλων μας, μπορούμε πραγματικά να κάνουμε τη διαφορά.

Η Ford ευχαριστεί θερμά για τη στήριξή σας!

