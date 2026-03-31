EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026 ανοίγει σήμερα τις πύλες της! – Δες μέχρι πότε και ώρες λειτουργίας

ΤΡΙΤΗ | 31.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Πέντε ημέρες γεμάτες μοτοσυκλέτα με πρεμιέρες νέων μοντέλων, τεχνολογία και εμπειρίες –  Γνωρίστε το παρόν και το μέλλον των δύο τροχών

Από την 1η έως τις 5 Απριλίου 2026, το Metropolitan Expo μετατρέπεται ξανά στο επίκεντρο της μοτοσυκλετιστικής σκηνής στην Ελλάδα, φιλοξενώντας την Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026. Πρόκειται για τη σημαντικότερη διοργάνωση του κλάδου στη χώρα, η οποία φέτος έρχεται πιο ανανεωμένη και πιο ουσιαστική από ποτέ, αποτυπώνοντας τις μεγάλες αλλαγές που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στον κόσμο των δύο τροχών.

Η φετινή έκθεση δεν περιορίζεται σε μια απλή παρουσίαση νέων μοντέλων. Αντίθετα, λειτουργεί ως «παράθυρο» στο μέλλον της μοτοσυκλέτας, με τις εταιρείες να φέρνουν στην Ελλάδα τεχνολογίες, πλατφόρμες και ιδέες που θα καθορίσουν την επόμενη δεκαετία.

Οι τάσεις που διαμορφώνουν το 2026

Το 2026 αναδεικνύεται σε χρονιά-ορόσημο για τη μοτοσυκλέτα, με πέντε βασικούς άξονες να ξεχωρίζουν και να κυριαρχούν στην έκθεση.

-Η κατηγορία Adventure συνεχίζει την ανοδική της πορεία, με νέα μοντέλα που εστιάζουν περισσότερο από ποτέ στην άνεση και την τεχνολογία. Οι ημι-ενεργητικές αναρτήσεις επεκτείνονται και σε μεσαία κυβικά, ενώ τα εξελιγμένα ηλεκτρονικά βοηθήματα –όπως cornering ABS και προηγμένα traction control– γίνονται πλέον στάνταρ. Παράλληλα, η εργονομία και η ταξιδιωτική ικανότητα φτάνουν σε επίπεδα που πριν λίγα χρόνια ανήκαν αποκλειστικά στην premium κατηγορία.

ηλεκτροκίνηση κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα μπροστά. Νέα scooters και μοτοσυκλέτες έρχονται με μεγαλύτερη αυτονομία, ταχύτερους χρόνους φόρτισης και αισθητά βελτιωμένες επιδόσεις, διευρύνοντας το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Από την καθημερινή μετακίνηση μέχρι τη sport χρήση, η ηλεκτρική πρόταση παύει να είναι εναλλακτική και γίνεται κανονικότητα.

Η εποχή του connected rider

Η τεχνολογία συνδεσιμότητας περνά πλέον στο επίκεντρο. Η μοτοσυκλέτα μετατρέπεται σε ένα «έξυπνο» όχημα που επικοινωνεί διαρκώς με τον αναβάτη και το περιβάλλον του. Στην έκθεση παρουσιάζονται ολοκληρωμένα infotainment συστήματα με ενσωματωμένη πλοήγηση, εφαρμογές που συνδέονται με smartphone, αλλά και συστήματα ασφαλείας όπως αυτόματη ειδοποίηση σε περίπτωση ατυχήματος (crash detection) και predictive safety modes.

Η ασφάλεια δεν είναι πλέον απλώς ένα σύνολο μηχανικών χαρακτηριστικών, αλλά ένα δυναμικό σύστημα που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Νέα δεδομένα στην αστική μετακίνηση

Η πόλη αλλάζει και μαζί της αλλάζει και η μοτοσυκλέτα. Οι κατασκευαστές επενδύουν σε ελαφριά, ευέλικτα και οικονομικά μοντέλα, με ιδιαίτερη έμφαση στις κατηγορίες 125–300cc. Τα νέα commuter και τα sport-inspired μικρού κυβισμού μοντέλα συνδυάζουν χαμηλό κόστος χρήσης με υψηλό επίπεδο εξοπλισμού, απευθυνόμενα τόσο σε νέους αναβάτες όσο και σε όσους αναζητούν μια πρακτική λύση για την καθημερινότητα.

Πρεμιέρες και εμπειρίες από κοντά

Η Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026 δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να δουν από κοντά όλα τα νέα μοντέλα της χρονιάς, πολλά από τα οποία πραγματοποιούν την πρώτη τους εμφάνιση στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο test rides, το κοινό μπορεί να οδηγήσει επιλεγμένες μοτοσυκλέτες και scooters, αποκτώντας άμεση εικόνα για τις δυνατότητές τους.

Οι διοργανωτές υπόσχονται επίσης ένα πλούσιο πρόγραμμα με παράλληλες εκδηλώσεις, παρουσιάσεις και happenings που ενισχύουν τον χαρακτήρα της έκθεσης ως εμπειρίας και όχι απλώς ως εμπορικού γεγονότος.

Η σημασία της διοργάνωσης

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδος (ΣΕΜΕ), Ιωάννης Σώκιαλης, η μοτοσυκλέτα σήμερα βρίσκεται σε ένα σημείο όπου η τεχνολογία, η βιωσιμότητα και η οδηγική εμπειρία συναντώνται. Από την πλευρά των διοργανωτών, τονίζεται ότι η φετινή έκθεση αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη αποτύπωση της νέας εποχής των δύο τροχών στην Ελλάδα.

Πληροφορίες και ώρες λειτουργίας

Η Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026 πραγματοποιείται από 1 έως 5 Απριλίου 2026 στο Metropolitan Expo, με το ακόλουθο ωράριο:

Τετάρτη 1 Απριλίου: 14:00 – 21:00

Πέμπτη 2 Απριλίου: 14:00 – 21:00

Παρασκευή 3 Απριλίου:14:00 – 21:00

Σάββατο 4 Απριλίου: 10:00 – 21:00

Κυριακή 5 Απριλίου: 10:00 – 21:00

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τις Be Best και ARENA Lamaris Productions, υπό την αιγίδα του ΣΕΜΕ.

#Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026#μοτοσυκλέτα
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Πρόσφατες Ειδήσεις