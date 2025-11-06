quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η ελληνική ΦΑΓΕ γίνεται παγκόσμιος χορηγός της Ferrari στους αγώνες!

ΠΕΜΠΤΗ | 06.11.2025
Κώστας Γαμβρούλης
i-elliniki-fage-ginetai-pagkosmios-chorigos-tis-ferrari-stous-agones-782122

Η πρώτη φορά που μια ελληνική εταιρεία θα έχει προβολή σε ένα παγκόσμιο και μεγάλης απήχησης event του μηχανοκίνητου αθλητισμού

Η FAGE International S.A. (η γνωστή σε όλους μας ΦΑΓΕ δηλαδή), ανακοίνωσε μια νέα παγκόσμια συνεργασία με τη Ferrari. Από το 2026, η FAGE θα ενταχθεί στο πλευρό της ομάδας Ferrari Hypercar στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής FIA (WEC) – το κορυφαίο πρωτάθλημα αγώνων sportscars στον κόσμο, που περιλαμβάνει τον θρυλικό αγώνα 24 Ώρες του Le Mans.

Στην επίσημη παρουσίαση της συνεργασίας παρευρέθηκαν στελέχη των δύο εταιρειών και οι οδηγοί της ομάδας Ferrari – AF Corse.

Η ανακοίνωση αυτή ακολουθεί τη συμμετοχή της FAGE το 2025 ως περιφερειακού χορηγού στο Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, μία από τις πιο γνωστές μονοσήμαντες αγωνιστικές σειρές στον κόσμο, και σηματοδοτεί μια σημαντική επέκταση της σχέσης μεταξύ δύο brands που συνδέονται με το πάθος, την απόδοση και τη δεξιοτεχνία.

Η ένωση δύο φιλοσοφιών: απόδοση και γεύση

Καθοδηγούμενη από αυτές τις αξίες, η FAGE επιλέγει να συμμετάσχει στο επιτυχημένο πρόγραμμα Ferrari Hypercar, εγκαινιάζοντας μια συνεργασία που συνδυάζει την αναζήτηση της απόδοσης με αυτή της γεύσης. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η FAGE θα δημιουργήσει γαστρονομικές εμπειρίες που θα αναδεικνύουν το πνεύμα της Ferrari και πέρα από την πίστα.

Παράλληλα, η FAGE αναδεικνύεται σε πρεσβευτή της σωστής διατροφής – όχι μόνο ως θεμέλιο για μια υγιή ζωή, αλλά και ως κινητήρια δύναμη για κορυφαίες επιδόσεις. Όπως οι οδηγοί πρέπει να καλλιεργούν ισορροπία, δύναμη και αντοχή, έτσι και η FAGE εκφράζει τις ίδιες αρχές: ότι η συνειδητή διατροφή μπορεί να οδηγήσει στην αριστεία, εντός και εκτός πίστας.

Δηλώσεις των επικεφαλής

Ο Aθανάσιος Φιλίππου, Διευθύνων Σύμβουλος της FAGE, δήλωσε:

«Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεχή ανάπτυξη της συνεργασίας μας με τη Ferrari Hypercar. Αυτή η συμφωνία δείχνει τη δέσμευσή μας στην αριστεία, σε συνεργασία με ένα εμβληματικό brand που μοιράζεται το ίδιο πάθος. Επιπλέον, μας δίνει τη δυνατότητα να δείξουμε στους καταναλωτές πώς η σωστή διατροφή επηρεάζει θετικά τη συνολική απόδοση.»

Η παγκόσμια επέκταση και απήχηση της ΦΑΓΕ, προϋποθέτει επεξήγηση σε ότι αφορά στη σωστή προφορά του ονόματος της

Από την πλευρά της Ferrari, ο Antonello Coletta, Global Head of Endurance και Corse Clienti, ανέφερε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τη FAGE ως συνεργάτη μας. Μοιραζόμαστε κοινές αξίες όπως το πάθος, την αριστεία και τη συνεχή βελτίωση. Η αφοσίωση της FAGE στην ποιότητα και την αυθεντικότητα ταιριάζει απόλυτα με το πνεύμα του προγράμματος Hypercar της Ferrari. Εντάσσεται σε μια εκλεκτή ομάδα συνεργατών που συμβάλλουν στη διαρκή μας πορεία προς την καινοτομία και την επιτυχία.»

Σχετικά με τη FAGE

Η FAGE είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες γαλακτοκομικών προϊόντων στον κόσμο, με πάθος να μοιράζεται αυθεντικές και υψηλής ποιότητας γεύσεις με τους λάτρεις του φαγητού διεθνώς.

Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1926 και εξελίχθηκε σε διεθνές brand που προσφέρει τα προϊόντα του σε πάνω από 30 χώρες. Πιο γνωστή για το παραδοσιακό στραγγιστό ελληνικό γιαούρτι, η FAGE συνεχίζει να εμπνέει έναν υγιεινό και ισορροπημένο τρόπο ζωής, συνδυάζοντας παράδοση και καινοτομία.

 

Τι κρατάμε

  • Η FAGE γίνεται επίσημος συνεργάτης της Ferrari Hypercar στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής FIA.
  • Η συνεργασία ξεκινά το 2026, μετά τη φετινή παρουσία της FAGE στο Ferrari Challenge.
  • Οι δύο εταιρείες συνδέονται από κοινές αξίες: αριστεία, πάθος και τελειότητα στην εκτέλεση.
  • Η FAGE θα δημιουργήσει γαστρονομικές εμπειρίες εμπνευσμένες από το πνεύμα της Ferrari.
  • Η συνεργασία προβάλλει τη διατροφή ως θεμέλιο της απόδοσης και της υγείας.

Όλες οι ειδήσεις

Τα νέα υβριδικά SUV της Hyundai ήρθαν στην Ελλάδα: Kona, Tucson και Santa Fe – Αναλυτικά όλες οι τιμές

Αυτό είναι το πιο premium οικογενειακό SUV που μπορείς να πάρεις με 28.990 ευρώ στην Ελλάδα

Το εντυπωσιακό οικογενειακό SUV της Honda που μπορεί να κάνει 82 km χωρίς να κάψει σταγόνα βενζίνης

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Ferrari#Le Mans#WEC#Αγώνες Αντοχής#ΦΑΓΕ
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

afto-einai-to-mellon-tis-ferrari-prepei-na-anisychoume-780836

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.10.2025

Αυτό είναι το μέλλον της Ferrari; – Πρέπει να ανησυχούμε;
ferrari-paei-na-stripsei-san-porsche-kai-kataligei-pano-se-fortigo-video-780739

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.10.2025

Ferrari πάει να στρίψει σαν Porsche και καταλήγει πάνω σε φορτηγό (Video)
episimo-o-v12-tis-ferrari-den-prokeitai-na-pethanei-yparchei-elpida-778889

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.10.2025

Επίσημο: Ο V12 της Ferrari δεν πρόκειται να πεθάνει – Υπάρχει ελπίδα;
i-ferrari-eftiaxe-epitelous-nea-pista-dokimon-ti-tha-ginei-me-to-fiorano-778317

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.10.2025

Η Ferrari έφτιαξε επιτέλους νέα πίστα δοκιμών – Τι θα γίνει με το Fiorano;
pethane-o-claudio-lombardi-o-anthropos-piso-apo-tis-lancia-037-kai-delta-s4-777761

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.10.2025

Πέθανε ο Claudio Lombardi, ο άνθρωπος πίσω από τις Lancia 037 και Delta S4
einai-afti-i-pio-kits-nea-ferrari-776969

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.09.2025

Είναι αυτή η πιο κιτς νέα Ferrari;

Πρόσφατες Ειδήσεις