Η ελληνική ΦΑΓΕ γίνεται παγκόσμιος χορηγός της Ferrari στους αγώνες!

Η πρώτη φορά που μια ελληνική εταιρεία θα έχει προβολή σε ένα παγκόσμιο και μεγάλης απήχησης event του μηχανοκίνητου αθλητισμού

Η FAGE International S.A. (η γνωστή σε όλους μας ΦΑΓΕ δηλαδή), ανακοίνωσε μια νέα παγκόσμια συνεργασία με τη Ferrari. Από το 2026, η FAGE θα ενταχθεί στο πλευρό της ομάδας Ferrari Hypercar στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής FIA (WEC) – το κορυφαίο πρωτάθλημα αγώνων sportscars στον κόσμο, που περιλαμβάνει τον θρυλικό αγώνα 24 Ώρες του Le Mans.

Στην επίσημη παρουσίαση της συνεργασίας παρευρέθηκαν στελέχη των δύο εταιρειών και οι οδηγοί της ομάδας Ferrari – AF Corse.

Η ανακοίνωση αυτή ακολουθεί τη συμμετοχή της FAGE το 2025 ως περιφερειακού χορηγού στο Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, μία από τις πιο γνωστές μονοσήμαντες αγωνιστικές σειρές στον κόσμο, και σηματοδοτεί μια σημαντική επέκταση της σχέσης μεταξύ δύο brands που συνδέονται με το πάθος, την απόδοση και τη δεξιοτεχνία.

Η ένωση δύο φιλοσοφιών: απόδοση και γεύση

Καθοδηγούμενη από αυτές τις αξίες, η FAGE επιλέγει να συμμετάσχει στο επιτυχημένο πρόγραμμα Ferrari Hypercar, εγκαινιάζοντας μια συνεργασία που συνδυάζει την αναζήτηση της απόδοσης με αυτή της γεύσης. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η FAGE θα δημιουργήσει γαστρονομικές εμπειρίες που θα αναδεικνύουν το πνεύμα της Ferrari και πέρα από την πίστα.

Strengthening a shared journey of passion and excellence. FAGE joins the select circle of partners supporting Ferrari’s Hypercar programme where authenticity, innovation, and performance come together in the pursuit of success. pic.twitter.com/HDRxFR1TWa — Ferrari Hypercar (@FerrariHypercar) November 6, 2025

Παράλληλα, η FAGE αναδεικνύεται σε πρεσβευτή της σωστής διατροφής – όχι μόνο ως θεμέλιο για μια υγιή ζωή, αλλά και ως κινητήρια δύναμη για κορυφαίες επιδόσεις. Όπως οι οδηγοί πρέπει να καλλιεργούν ισορροπία, δύναμη και αντοχή, έτσι και η FAGE εκφράζει τις ίδιες αρχές: ότι η συνειδητή διατροφή μπορεί να οδηγήσει στην αριστεία, εντός και εκτός πίστας.

Δηλώσεις των επικεφαλής

Ο Aθανάσιος Φιλίππου, Διευθύνων Σύμβουλος της FAGE, δήλωσε:

«Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεχή ανάπτυξη της συνεργασίας μας με τη Ferrari Hypercar. Αυτή η συμφωνία δείχνει τη δέσμευσή μας στην αριστεία, σε συνεργασία με ένα εμβληματικό brand που μοιράζεται το ίδιο πάθος. Επιπλέον, μας δίνει τη δυνατότητα να δείξουμε στους καταναλωτές πώς η σωστή διατροφή επηρεάζει θετικά τη συνολική απόδοση.»

Η παγκόσμια επέκταση και απήχηση της ΦΑΓΕ, προϋποθέτει επεξήγηση σε ότι αφορά στη σωστή προφορά του ονόματος της

Από την πλευρά της Ferrari, ο Antonello Coletta, Global Head of Endurance και Corse Clienti, ανέφερε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τη FAGE ως συνεργάτη μας. Μοιραζόμαστε κοινές αξίες όπως το πάθος, την αριστεία και τη συνεχή βελτίωση. Η αφοσίωση της FAGE στην ποιότητα και την αυθεντικότητα ταιριάζει απόλυτα με το πνεύμα του προγράμματος Hypercar της Ferrari. Εντάσσεται σε μια εκλεκτή ομάδα συνεργατών που συμβάλλουν στη διαρκή μας πορεία προς την καινοτομία και την επιτυχία.»

Σχετικά με τη FAGE

Η FAGE είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες γαλακτοκομικών προϊόντων στον κόσμο, με πάθος να μοιράζεται αυθεντικές και υψηλής ποιότητας γεύσεις με τους λάτρεις του φαγητού διεθνώς.

Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1926 και εξελίχθηκε σε διεθνές brand που προσφέρει τα προϊόντα του σε πάνω από 30 χώρες. Πιο γνωστή για το παραδοσιακό στραγγιστό ελληνικό γιαούρτι, η FAGE συνεχίζει να εμπνέει έναν υγιεινό και ισορροπημένο τρόπο ζωής, συνδυάζοντας παράδοση και καινοτομία.

Τι κρατάμε

Η FAGE γίνεται επίσημος συνεργάτης της Ferrari Hypercar στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής FIA.

στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής FIA. Η συνεργασία ξεκινά το 2026 , μετά τη φετινή παρουσία της FAGE στο Ferrari Challenge.

, μετά τη φετινή παρουσία της FAGE στο Ferrari Challenge. Οι δύο εταιρείες συνδέονται από κοινές αξίες : αριστεία, πάθος και τελειότητα στην εκτέλεση.

: αριστεία, πάθος και τελειότητα στην εκτέλεση. Η FAGE θα δημιουργήσει γαστρονομικές εμπειρίες εμπνευσμένες από το πνεύμα της Ferrari .

. Η συνεργασία προβάλλει τη διατροφή ως θεμέλιο της απόδοσης και της υγείας.

