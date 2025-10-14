Η επετειακή σπορ BMW που θα σε κάνει να νοσταλγήσεις

Η BMW ξέρει πώς προκαλεί έντονα συναισθήματα πριν καν οδηγήσεις. Μια λωρίδα χρώματος, ένα παλιό λογότυπο, και ξαφνικά δεν μιλάμε για ίππους αλλά για αναμνήσεις.

Υπάρχουν αυτοκίνητα που δεν στοχεύουν στην ταχύτητα, ούτε καν στην επίδειξη. Δεν σε προκαλούν να τα συγκρίνεις με νούμερα ή να τα βάλεις απέναντι σε ανταγωνιστές. Αντίθετα, σε κοιτάζουν και σου λένε «θυμάσαι;». Θυμάσαι μια εποχή που οι BMW δεν ήταν απλώς premium, ήταν ωμές, ανήσυχες, με έναν ήχο που θύμιζε ότι κάτι ζούσε εκεί κάτω από το καπό; Αυτή είναι η βάση της BMW M2 Turbo Design Edition.

Ένα λευκό καπό, τρεις γραμμές και μια υπογραφή από το ’74

Η BMW δεν έφτιαξε απλώς μια ειδική έκδοση για marketing. Αποτίει φόρο τιμής στην ιστορία της. Η M2 Turbo Design Edition έρχεται αποκλειστικά σε Alpine White, με τις τρεις ρίγες της BMW Motorsport να τρέχουν κατά μήκος του καπό και της ουράς, όπως ακριβώς στο BMW 2002 Turbo του 1974 — το πρώτο πραγματικό “τσαμπουκαλεμένο” compact της μάρκας. Το «Turbo» γραμμένο πάνω από το μπροστινό σπλίτερ δεν είναι διακόσμηση. Είναι δήλωση. Σου ψιθυρίζει ότι δεν έχει σημασία αν υπάρχουν σήμερα πιο γρήγορα EV. Αυτό εδώ υπάρχει για άλλο λόγο: για να σε βάλει ξανά στο κάθισμα του οδηγού, όχι στο ρόλο του επιβάτη της τεχνολογίας.

Μπαίνεις μέσα και νιώθεις ότι δεν είσαι σε μία ακόμα M2. Ναι, η τεχνολογία είναι εκεί, οι οθόνες παραμένουν σύγχρονες, αλλά υπάρχει κάτι λιγότερο “ψηφιακό” στην ατμόσφαιρα. Μαύρο δέρμα Vernasca, ραφές στις τρεις αποχρώσεις της M, μαρσπιέ που γράφουν M2 Turbo, ένα look φτιαγμένο για οδήγηση και όχι για φωτογραφίες. Αν κάποιος θέλει κάτι πιο «άγριο», τα M Carbon Bucket Seats είναι εκεί, σχεδόν θεατρικά — όχι για άνεση, αλλά για δέσιμο με το αμάξι.

Ο εξακύλινδρος ζει

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνώριμος 3λιτρος twin-turbo εξακύλινδρος S58 με 480 ίππους και 550Nm ροπής. Το 0-100 km/h έρχεται σε μόλις 4,2 δευτερόλεπτα. Ναι, καλά όλα αυτά. Αλλά το πραγματικό σοκ έρχεται όταν διαβάζεις την προδιαγραφή που σε κάνει να σταθείς: μόνο χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων. Χωρίς paddles πίσω από το τιμόνι. Χωρίς «βάλτο σε Sport Automatic». Όχι. Εδώ βάζεις συμπλέκτη, ταχύτητα, στροφές. Ξανά από την αρχή. Για όσους μπήκαν πρώτη φορά σε BMW και έμαθαν να τη σέβονται στο ανέβασμα από δευτέρα σε τρίτη με 5.500 στροφές!

Λίγες μονάδες, πολλή νοσταλγία

Η BMW δεν ανακοίνωσε επίσημα πόσα κομμάτια θα παραχθούν, αλλά οι insiders μιλούν για πολύ περιορισμένη παραγωγή, αποκλειστικά για την αγορά των ΗΠΑ. Η τιμή; 84.075 δολάρια, δηλαδή περίπου 15.000 δολάρια πάνω από μια κανονική M2.

Στην Ελλάδα; Ρεαλιστικά, δεν θα τη δούμε ποτέ επίσημα. Ακόμα κι αν κάποιος το φέρει ιδιωτικά, θα μιλάμε για ένα συλλεκτικό κομμάτι που θα του κοστίσει πάνω από 120.000€ς. Αλλά ίσως… δεν έχει σημασία. Υπάρχουν αυτοκίνητα που ακόμα κι αν δεν τα δεις ποτέ από κοντά, σε κάνουν να θυμηθείς γιατί αγαπάς τα αυτοκίνητα.

Τι κρατάμε;

Η BMW M2 Turbo Design Edition περιορισμένης παραγωγής

Χειροκίνητο κιβώτιο, εξακύλινδρος και ρίγες Motorsportη

Φόρος τιμής στη 2002 Turbo

Δεν θα διατεθεί στην Ελλάδα

