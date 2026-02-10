Η επιτυχημένη μάρκα που 3 στους 4 οδηγούς στη Γερμανία αποφεύγει – Η μεγάλη πτώση και τα αίτια

Νέα έρευνα δείχνει βαθιά απαξίωση του brand, την ώρα που οι ανταγωνιστές της κερδίζουν έδαφος στην συγκεκριμένη αγορά

Η Tesla μπορεί να απασχολεί χιλιάδες εργαζομένους στο Gigafactory του Βερολίνου, όμως οι Γερμανοί καταναλωτές δεν δείχνουν καμία διάθεση να ανταποδώσουν αγοράζοντας τα αυτοκίνητά της. Αντιθέτως, νέα έρευνα αποκαλύπτει μια έντονη και πλέον ξεκάθαρη αποστροφή προς το brand, σε βαθμό που δεν μπορεί να θεωρηθεί απλώς συγκυριακή.

Σύμφωνα με στοιχεία του Γερμανικού Οικονομικού Ινστιτούτου, περισσότεροι από τρεις στους τέσσερις Γερμανούς δηλώνουν ότι η αγορά Tesla είναι εκτός συζήτησης. Από αυτούς, περίπου το 60% την απορρίπτει κατηγορηματικά, ενώ ένα επιπλέον 16% δηλώνει ότι μάλλον δεν θα προχωρούσε σε αγορά. Αυτή η τάση δείχνει πλέον παγιωμένη και συνιστά κατάρρευση εικόνας, όχι απλώς για κάμψη ενδιαφέροντος.

Η πτώση της Tesla δεν είναι θέμα ηλεκτροκίνησης

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο αποκαλυπτική αν συνδυαστεί με τις πωλήσεις. Η Tesla κατέγραψε πτώση 27% στην Ευρώπη το 2024. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η απόρριψη δεν αφορά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα συνολικά.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, αλλά και στοιχεία της Deutsche Welle, οι Γερμανοί παραμένουν θετικοί απέναντι στην ηλεκτροκίνηση, ιδίως όταν πρόκειται για εγχώριες μάρκες. Σήμερα, περίπου ένα στα πέντε νέα αυτοκίνητα που πωλούνται στη Γερμανία είναι αμιγώς ηλεκτρικό, ενώ τέσσερις στους δέκα ερωτηθέντες δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να αγοράσουν EV από γερμανική εταιρεία. Με άλλα λόγια, το πρόβλημα στην Γερμανία δεν είναι η αποδοχή των EV, είναι η Tesla.

Ο ρόλος του Elon Musk

Οι ερευνητές εντοπίζουν έναν καθοριστικό παράγοντα για αυτή την εξέλιξη, που δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Elon Musk. Οι δημόσιες πολιτικές του τοποθετήσεις, η ανοιχτή στήριξη προς το ακροδεξιό κόμμα AfD, η στενή σχέση του με τον Donald Trump και, κατ’ επέκταση, η σύνδεσή του με εμπορικούς δασμούς, γεωπολιτικές εντάσεις και απειλές κατά της ευρωπαϊκής ασφάλειας, έχουν δημιουργήσει ισχυρές αντιδράσεις.

Αυτό που παλαιότερα ήταν μια επιλογή βασισμένη στην τεχνολογία ή την οικολογία, έχει μετατραπεί σε πολιτικό / γεωπολιτικό ζήτημα. Για πολλούς Γερμανούς καταναλωτές, η αγορά Tesla δεν είναι πλέον ουδέτερη πράξη.

Ούτε οι «φυσικοί σύμμαχοι» της Tesla την στηρίζουν

Ακόμη και κοινωνικές ομάδες που παραδοσιακά στηρίζουν την ηλεκτροκίνηση, δείχνουν ψυχρές. Μεταξύ των ψηφοφόρων του Πράσινου Κόμματος, μόλις ένας στους δέκα δηλώνει ότι θα μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του πίσω από το τιμόνι ενός Tesla.

Στον αντίποδα, οι ψηφοφόροι του AfD εμφανίζουν γενικά χαμηλό ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα συνολικά, γεγονός που συμπιέζει ακόμη περισσότερο τη δυνητική βάση πελατών της Tesla στη Γερμανία.

Ευκαιρία για τις γερμανικές μάρκες

Για τους εγχώριους κατασκευαστές, η κατάσταση μοιάζει με απρόσμενο δώρο. Η αποδυνάμωση της Tesla αφήνει χώρο για τις γερμανικές μάρκες να προωθήσουν τα δικά τους ηλεκτρικά μοντέλα χωρίς να ανταγωνίζονται τον «μύθο της Silicon Valley».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το νέο BMW iX3, του οποία η προβλεπόμενη παραγωγή για το τρέχον έτος, έχει ήδη προπωληθεί. Η ζήτηση για ηλεκτρικά υπάρχει λοιπόν, απλώς κατευθύνεται αλλού.

Η Tesla κοιτάζει αλλού

Παρά την απώλεια εδάφους στην Ευρώπη, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ο Elon Musk ανησυχεί. Ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει ότι το ενδιαφέρον του στρέφεται πλέον πέρα από το αυτοκίνητο, με έμφαση στα ρομπότ και τα robotaxis, τομείς που θεωρεί ότι μπορούν να αποφέρουν πολύ μεγαλύτερα έσοδα.

Δεν είναι τυχαίο ότι πρόσφατα επιβεβαιώθηκε πως η παραγωγή των Model S και Model X θα διακοπεί, ώστε να απελευθερωθεί παραγωγική δυναμικότητα για το ανθρωποειδές ρομπότ Optimus.

Τι κρατάμε