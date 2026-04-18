Η εργοστασιακή Corvette ZR1X ταπεινώνει μία Koenigsegg Jesko – Κοστίζει 10 φορές λιγότερο

$230.000 εναντίον $2,5 εκατ. στην ευθεία: κι όμως η νέα Corvette ZR1X τα κατάφερε – Τα έβαλε και με το γρηγορότερο αυτοκίνητο στον κόσμο

Επιδόσεις hypercar σε τιμή supercar προσφέρει η Chevrolet με τη νέα Corvette ZR1X, ένα αυτοκίνητο που καλύτερα να μην πετύχεις δίπλα σου στο φανάρι, ειδικά αν έχεις ξοδέψει εκατομμύρια για να οδηγείς ότι πιο γρήγορο κυκλοφορεί στον δρόμο.

Στο νέο βίντεο του καναλιού The Hamilton Collection, η νέα ZR1X έρχεται αντιμέτωπη με το καθηλωτικό Koenigsegg Jesko, αλλά και το γρηγορότερο αυτοκίνητο παραγωγής στον κόσμο, Rimac Nevera.

Tο λες και γρήγορο

O λόγος για τη νέα Corvette ZR1X, η οποία μέχρι πρόσφατα κατείχε το ρεκόρ γρηγορότερου γύρου για αμερικάνικα αυτοκίνητα στο Nurburgring, ρεκόρ που «έσπασε» το νέο Ford GT. Μπορεί τα δύο να βρίσκονται στην ίδια κατηγορία, ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ τους είναι τεράστιες, αφού μιλάμε για ένα αυτοκίνητο παραγωγής των περίπου $200.000 εναντίον ενός track-only «τέρατος» με ταμπελάκι 1,7… εκατομμυρίων δολαρίων.

Η νέα ZR1X τροφοδοτείται από έναν twin-turbo V8 κινητήρα 5,5 λίτρων και έναν ηλεκτροκινητήρα, με τη συνδυαστική απόδοση να ανέρχεται στους 1.250 ίππους. Χάρη και στο σύστημα τετρακίνησης, η νέα Corvette μπορεί να κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα, το 400άρι σε κάτω από 9, ενώ κοστίζει περίπου το 1/10 από το αυτοκίνητο που αντιμετώπισε πρώτο στο βίντεο που θα δούμε.

Ο λόγος για την τρομακτική Koenigsegg Jesko, ένα σουηδικό θηρίο με ισχύ περίπου 1.300 ίππων, τελική ταχύτητα 450 χλμ./ώρα και τιμή κοντά στα $3,5 εκατ., δηλαδή περίπου 3 εκατ. ευρώ. Τροφοδοτείται από έναν twin-turbo V8 κινητήρα 5,0 λίτρων ο οποίος συνδέεται με ένα Light Speed Transmission κιβώτιο 9 σχέσεων, ενώ η απόδοση του κινητήρα μπορεί να φτάσει και τους 1.600 ίππους με μείγμα αιθανόλης (E85).

Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει σχεδιαστεί για να έχει το σπάσιμο ρεκόρ ταχύτητας ως… χόμπι.

Κι όμως έφαγε… κολώνα

Κι ενώ κάποιος θα περίμενε πως η Corvette θα είναι αξιόμαχη μόνο στην αρχή της κόντρας, λόγω τετρακίνησης, το αποτέλεσμα του αγώνα ήταν σοκαριστικό. Η ZR1X εκτοξεύθηκε σαν πραγματικός πύραυλος και δεν κοίταξε ποτέ πίσω, αφήνοντας την 10 φορές πιο ακριβή Jesko πολλά μέτρα πίσω. Εξίσου σοκαριστικό ήταν και το αποτέλεσμα του roll race, με την Jesko να αδυνατεί για άλλη μια φορά να σταθεί δίπλα στον πύραυλο εδάφους-εδάφους που ακούει στο όνομα ZR1X.

H πραγματική κόντρα ήταν με το ανυπέρβλητο (μέχρι σήμερα) Rimac Nevera, το οποίο κατέχει τα “bragging rights” του πιο γρήγορου αυτοκινήτου στον κόσμο και δεκάδες ρεκόρ ταχύτητας στο εντυπωσιακό παλμαρέ του. To Nevera διαθέτει ισχύ 1.914 ίππων και 2.360 Nm ροπής που προέρχονται από τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, ενώ μπορεί να κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε περίπου 1,75 δευτερόλεπτα.

Η κόντρα μεταξύ Corvette ZR1X και Nevera ήταν από τις καλύτερες που έχουμε παρακολουθήσει, με τα παιδιά του The Hamilton Collection να χρειάζονται τη βοήθεια του photo finish για να βρουν τον νικητή. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, η νέα Corvette ZR1X απέδειξε πως τα hypercars δεν έχουν μονοπώλιο στις κορυφαίες επιδόσεις, πραγματοποιώντας εντυπωσιακά γρήγορους γύρους στο Nurburgring και βάζοντάς τα με πραγματικά θηρία 10πλάσιας αξίας στην ευθεία σε διάστημα λίγων μηνών.

Το αποτέλεσμα θα ήταν σίγουρα πιο πανηγυρικό αν η Corvette αντιμετώπιζε το Nevera χωρίς την τεράστια αεροτομή, η οποία κόβει δευτερόλεπτα στην πίστα, αλλά και χιλιόμετρα στην ευθεία.

