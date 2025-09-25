Η εταιρεία που φτιάχνει σκούπες τώρα ετοιμάζει SUV ίδιο με τη Rolls-Royce Cullinan

Μετά την Bugatti Chiron, η κινέζικη εταιρεία που φτιάχνει σκούπες τώρα κάνει «ξεπατικωτούρα» και την Rolls-Royce.

Πριν λίγο καιρό είχαμε την ατυχία να δούμε κάτι σαν «στρετσαρισμένη» Bugatti Chiron σε τετράθυρη έκδοση, από μια κινέζικη εταιρεία που ειδικεύεται στις… σκούπες. Ναι, καλά ακούσατε, μια κινέζικη εταιρεία με σκούπες έλεγε πως ετοιμάζει ένα hypercar «μαϊμού» Bugatti – Δεν πρόκειται για ανέκδοτο!

Τώρα, η ίδια εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες teaser φωτογραφίες ενός νέου SUV που κάποιος «τοξικός» θα μπορούσε να πει πως είναι αντιγραφή της Rolls-Royce Cullinan.

Η απάντηση της Κίνας στην Apple

Έτσι αυτοαποκαλείται η Dreame, η οποία ιδρύθηκε το 2017 και σχεδιάζει να κάνει ένα δυναμικό «μπάσιμο» στον χώρο του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με το Car News China, το εργοστάσιό της θα βρίσκεται στο Βερολίνο, δίπλα στο Gigafactory της Tesla. Μέχρι στιγμής, η Dreame έχει παρουσιάσει δύο μοντέλα: το Bugatti “ripoff” που αναφέραμε και τη νέα Rolls-Royce «μαϊμού».

Στις φωτογραφίες μπορούμε να δούμε ένα αναμφισβήτητα επιβλητικό SUV, με μια τεράστια μάσκα τύπου Rolls-Royce, ενώ το τετράγωνο σχήμα του αμαξώματος παραπέμπει επίσης στην Cullinan. Το ίδιο ακριβώς μοντέλο μας έρχεται στο μυαλό κι όταν κοιτάμε το SUV της Dreame από πίσω, με τα πίσω φώτα να είναι επίσης πολύ παρόμοια με αυτά του SUV της Rolls-Royce.

Ντεμπούτο το 2027

Οι «κλώνοι» των, Bugatti Chiron και Rolls-Royce Cullinan θα κυκλοφορήσουν το 2027, ενώ θα κατασκευάζονται σε εργοστάσια της εταιρείας στη Γερμανία. Το πρώτο θα αποκαλυφθεί στο CES στο Λας Βέγκας τον επόμενο Ιανουάριο, ενώ το νέο SUV θα παρουσιαστεί πλήρως στο αυριανό Παγκόσμιο Συνέδριο Στρατηγικών Συνεργατών.

Ο ιδρυτής της Dreame, Yu Hao, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του νέου SUV, λέγοντας πως η εταιρεία εργάζεται πάνω σε μια νέα τεχνολογία προθέρμανσης του (πιθανότατα υβριδικού) κινητήρα, με στόχο αυτός να λειτουργεί πάντα στη βέλτιστη θερμοκρασία. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η κατανάλωση καυσίμου μειώνεται με αυτόν τον τρόπο κατά 38%, ενώ οι εκπομπές ρύπων μειώνονται επίσης κατά 43%.

Παράλληλα, τα πρώτα στοιχεία για την… κάτι σαν Chiron ακούγονται άκρως εντυπωσιακά: το ηλεκτρικό hypercar θα έχει συντελεστή οπισθέλκουσας 0,185, ενώ στη λειτουργία “Super Track” το μοντέλο θα επιταχύνει από τα 0 στα 100 χλμ./ώρα σε κάτω από 1,8 δευτερόλεπτα.

Τι κρατάμε:

Η Dreame ετοιμάζεται να μπει στον χώρο της αυτοκίνησης με δύο μοντέλα που θυμίζουν Bugatti Chiron και Rolls-Royce Cullinan

Πρόκειται για μια εταιρεία που ειδικεύεται στις… σκούπες και αυτοαποκαλείται “η απάντηση της Κίνας στην Apple”

Τα δύο μοντέλα θα κατασκευάζονται στη Γερμανία και θα κυκλοφορήσουν το 2027

Πηγή: Carscoops.com

