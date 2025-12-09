Η εταιρεία που θέλει να έχει 100.000 αυτόνομα αυτοκίνητα στην Ευρώπη μέσα στα επόμενα 10 χρόνια

Μαζί με κολοσσό της αυτοκίνησης στοχεύουν να αναπτύξουν από κοινού 100.000 αυτόνομα αυτοκίνητα επιπέδου 4, δηλαδή χωρίς οδηγό

Bolt και Stellantis ανακοίνωσαν τη νέα τους συνεργασία για την από κοινού διερεύνηση και ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων επιπέδου 4. Στόχος της Bolt είναι να κυκλοφορούν 100.000 αυτόνομα οχήματά της στους δρόμους της Ευρώπης μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.

Μια στρατηγική συνεργασία

Η νέα συνεργασία συνδυάζει τις πλατφόρμες AV-Ready Platforms™ της Stellantis με το εκτεταμένο δίκτυο της Bolt, μιας εταιρείας που επί του παρόντος παρέχει υπηρεσίες ride-hailing σε περισσότερες από 50 χώρες, 23 εξ αυτών μέλη της ΕΕ. Επόμενος στόχος είναι η ενσωμάτωση αυτόνομων οχημάτων της Stellantis, τα οποία θα παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες χωρίς τη βοήθεια οδηγών.

Οι πλατφόρμες της Stellantis έχουν σχεδιαστεί ώστε να πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και αξιοπιστίας, βελτιστοποιώντας παράλληλα το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας για τους φορείς παροχής υπηρεσιών, καθιστώντας τες μία από τις πιο ανταγωνιστικές λύσεις στον κλάδο.

Οι δοκιμές θα ξεκινήσουν το 2026 σε ευρωπαϊκές χώρες, με την έναρξη της παραγωγής να έχει προγραμματιστεί για το 2029.

Win-win για τις δύο εταιρείες

Η νέα συνεργασία με την Bolt επιτρέπει στη Stellantis να επεκτείνει το αναπτυσσόμενο δίκτυο συνεργατών της στην Ευρώπη, προωθώντας παράλληλα τη στρατηγική της για αυτόνομη κινητικότητα επιπέδου 4 (χωρίς οδηγό), αξιοποιώντας της πλατφόρμες AV-Ready Platforms™.

Από την άλλη πλευρά, η συνεργασία αποτελεί ένα ακόμα για την Bolt προς την επίτευξη του στόχου της να διαθέτει 100.000 αυτόνομα οχήματα στους δρόμους της Ευρώπης έως το 2035.

Ο Antonio Filosa, Διευθύνων Σύμβουλος της Stellantis, δήλωσε: «Οι πλατφόρμες AV-Ready™ έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη ευελιξία, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους Ευρωπαίους πελάτες. Οι αυτόνομοι στόλοι μπορούν επίσης να συμβάλουν σε χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα, επιτρέποντας μια κοινή και βελτιστοποιημένη κινητικότητα, μειώνοντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τις εκπομπές. Η συνεργασία με την Bolt έχει ως στόχο να φέρει αυτό το όραμα πιο κοντά στην πραγματικότητα, συνδυάζοντας την τεχνική μας εμπειρία με την επιχειρησιακή τους εμβέλεια, με την ελπίδα να καταστήσει την κινητικότητα χωρίς οδηγό ένα αξιόπιστο μέρος της καθημερινής ζωής στην Ευρώπη».

Ο Markus Villig, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Bolt, δήλωσε: «Αυτή η συνεργασία φέρνει κοντά δύο εταιρείες που κατανοούν τη συγκεκριμένη δυναμική λειτουργίας στην Ευρώπη. Συνδυάζοντας τις πλατφόρμες AV-Ready™ της Stellantis και την επιχειρησιακή μας εμπειρία, σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε την καλύτερη προσφορά αυτόνομων οχημάτων που είναι προσαρμοσμένη στις ευρωπαϊκές ανάγκες, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, την οποία εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Η συνεργασία σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στη φιλοδοξία μας να έχουμε 100.000 αυτόνομα οχήματα στην πλατφόρμα Bolt έως το 2035».

