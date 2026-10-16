Η Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία κινδυνεύει: Τι φωνάζουν οι 3 μεγάλοι “παίκτες”

Οι επικεφαλής τριών ευρωπαϊκών κολοσσών ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει άμεσα αποφάσεις για να σώσει την αυτοκινητοβιομηχανία

Οι επικεφαλής των Stellantis, Renault και Volkswagen ζητούν άμεσες αποφάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους στόχους εκπομπών CO₂, την ανταγωνιστικότητα και τον ανταγωνισμό από την Κίνα. Προειδοποιούν ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση και χρειάζεται σταθερούς κανόνες, ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και ουσιαστική βιομηχανική πολιτική.

Το Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού δεν αποτέλεσε μόνο χώρο παρουσίασης νέων μοντέλων και πρωτότυπων αυτοκινήτων, αλλά και βήμα για ένα ηχηρό μήνυμα προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Στο Paris Automotive Summit, οι επικεφαλής των Stellantis, Renault και Volkswagen, Antonio Filosa, François Provost και Oliver Blume αντίστοιχα, κάλεσαν τις Βρυξέλλες να κινηθούν γρήγορα, προειδοποιώντας ότι οι καθυστερήσεις μπορεί να υπονομεύσουν το μέλλον του κλάδου.

«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο»

Οι τρεις όμιλοι συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ως προς την ανάγκη αλλαγών, κυρίως στους κανόνες για τις εκπομπές CO₂ και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής. Ο επικεφαλής της Stellantis, Antonio Filosa, δήλωσε ότι υπάρχει σύγκλιση απόψεων στο 90% των ζητημάτων και υπογράμμισε ότι προτεραιότητα πλέον είναι να επιτευχθούν οι αναγκαίοι συμβιβασμοί, ώστε να εγκριθούν άμεσα οι σχετικές ρυθμίσεις.

Ο ίδιος χαιρέτισε τη συμφωνία Γαλλίας και Γερμανίας για το CO₂ και τον Industrial Accelerator Act, επισημαίνοντας ωστόσο ότι απομένουν διαφωνίες που πρέπει να ξεπεραστούν. Όπως τόνισε, όλες οι πλευρές θα χρειαστεί να κάνουν υποχωρήσεις, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που θα καλύπτει τις βασικές ανάγκες της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Renault: «Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία κινδυνεύει»

Ακόμη πιο έντονη ήταν η προειδοποίηση του επικεφαλής της Renault, François Provost. Όπως ανέφερε, παρά την αυξανόμενη συνειδητοποίηση του προβλήματος, δεν έχουν ληφθεί συγκεκριμένες αποφάσεις για το χρονοδιάγραμμα των στόχων εκπομπών CO₂, τις κανονιστικές απαιτήσεις ή την εμπορική επέλαση των κινεζικών κατασκευαστών.

Ο Provost έθεσε ευθέως το ερώτημα αν η Ευρώπη θέλει να διατηρήσει μια αυτοκινητοβιομηχανία παγκόσμιας εμβέλειας. Κατά την άποψή του, η ΕΕ έχει δώσει υπερβολικό βάρος στις ρυθμίσεις και στο ελεύθερο εμπόριο, χωρίς να διαμορφώσει μια εξίσου φιλόδοξη βιομηχανική στρατηγική. Ο επικεφαλής της Renault ζητά, μεταξύ άλλων, πάγωμα της εισαγωγής νέων κανονισμών για δέκα χρόνια, ανάπτυξη ευρωπαϊκής αλυσίδας παραγωγής μπαταριών και προσωρινή στήριξη του λειτουργικού κόστους των σχετικών εργοστασίων. Παράλληλα, θέλει να ανασταλεί η επιβολή προστίμων για τις εκπομπές CO₂.

Μάλιστα, προειδοποίησε ότι, αν δεν υπάρξει εξαίρεση για το 2030, θα χρειαστεί μέσα σε έναν χρόνο να εισηγηθεί στο διοικητικό συμβούλιο της Renault περικοπές μοντέλων και μείωση της ευρωπαϊκής παραγωγής κατά 300.000 αυτοκίνητα.

Ζητά επίσης πιο ρεαλιστική πορεία προς την απανθρακοποίηση, με δυνατότητα τα plug-in hybrid να καλύπτουν το 20% της αγοράς το 2035. Για την Κίνα, υποστηρίζει ότι το πρόβλημα δεν είναι ο ανταγωνισμός ή η τεχνολογία, αλλά οι μεγάλες διαφορές κόστουςμεταξύ των ευρωπαϊκών κατασκευαστών και του κινεζικού βιομηχανικού οικοσυστήματος.

Η θέση του είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να περιορίσει τις εισαγωγές οχημάτων που δε δημιουργούν προστιθέμενη αξία στην τοπική βιομηχανία και να ενθαρρύνει τις κινεζικές επενδύσεις στην ήπειρο. Αυτό, όμως, θα πρέπει να συνοδεύεται από ουσιαστική παραγωγική δραστηριότητα και συνεργασία με Ευρωπαίους προμηθευτές, όχι μόνο από εργοστάσια συναρμολόγησης.

Volkswagen: Ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, αλλά με ανταγωνιστικό κόστος

Ανάλογη στάση κράτησε ο Oliver Blume, επικεφαλής του ομίλου Volkswagen, ζητώντας από την ΕΕ να συνδέσει τις προϋποθέσεις για τις ξένες άμεσες επενδύσεις με κίνητρα για κοινοπραξίες και μεταφορά τεχνογνωσίας. Όπως υποστήριξε, αυτός είναι ένας τρόπος να διασφαλιστεί το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο Blume κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία, τονίζοντας ότι οι κατασκευαστές χρειάζονται σταθερούς κανόνες για να σχεδιάσουν τις επενδύσεις και τα επόμενα μοντέλα τους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται με γραμμικό τρόπο και ότι οι κανονισμοί πρέπει να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πίεση που ασκούν οι κινεζικές εταιρείες στους κατασκευαστές αυτοκινήτων μαζικής παραγωγής. Για τον ίδιο, το «Made in Europe» δεν πρέπει να μετατραπεί σε πρόσθετη πηγή κόστους, η οποία θα μειώσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών μοντέλων.

Το μήνυμα των τριών ομίλων είναι σαφές: η ηλεκτροκίνηση και η μείωση των εκπομπών πρέπει να συμβαδίζουν με τη βιωσιμότητα της παραγωγής στην Ευρώπη. Οι κατασκευαστές ζητούν από τις Βρυξέλλες να κινηθούν άμεσα, ώστε οι περιβαλλοντικοί στόχοι να συνδυαστούν με κανόνες που θα επιτρέπουν στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις σε παγκόσμιο επίπεδο.