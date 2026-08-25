Η ευρωπαϊκή χώρα που 8 στα 10 αυτοκίνητα που πωλήθηκαν τον Ιούλιο ήταν ηλεκτρικά

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ξεπέρασαν το 25% των πωλήσεων στη Ευρώπη τον Ιούλιο, με μια χώρα να ξεχωρίζει με ποσοστό 80,1%

Ένα στα τέσσερα νέα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην Ευρώπη τον Ιούλιο ήταν αμιγώς ηλεκτρικό, καθώς η αγορά των BEV συνεχίζει να ενισχύεται. Η σημαντική αύξηση των ταξινομήσεων σε Γαλλία και Γερμανία αντιστάθμισε τη χαμηλότερη ζήτηση που καταγράφηκε σε ορισμένες άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Οι Σκανδιναβικές χώρες εξακολουθούν να καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με τη Δανία να βρίσκεται στην κορυφή με μερίδιο που έφτασε το 80,1% τον Ιούλιο.

Γαλλία και Γερμανία στη θέση του οδηγού

Η σημαντική αύξηση των ταξινομήσεων σε Γαλλία και Γερμανία αντιστάθμισε τη χαμηλότερη ζήτηση που καταγράφηκε σε ορισμένες άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Σύμφωνα με τα στοιχεία των E-Mobility Europe, New Automotive και Fier Automotive, οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις 16 σημαντικότερες ευρωπαϊκές αγορές ανήλθαν τον Ιούλιο σε 224.266 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 13,6% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025.

Ως αποτέλεσμα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία (BEV) κατέκτησαν μερίδιο 25,7% επί των συνολικών νέων ταξινομήσεων. Με άλλα λόγια, περισσότερα από ένα στα τέσσερα καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στις συγκεκριμένες αγορές τον Ιούλιο ήταν αμιγώς ηλεκτρικά.

Σχεδόν 1,5 εκατ. ηλεκτρικά από την αρχή του έτους

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο χαρακτηριστική αν εξεταστεί το σύνολο του 2026 μέχρι σήμερα. Στην Ευρώπη έχουν ταξινομηθεί σχεδόν 1,5 εκατομμύριο ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αριθμός αυξημένος κατά 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση συνεχίζεται παρά τις σημαντικές διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν από χώρα σε χώρα.

Η Γαλλία βρέθηκε μεταξύ των αγορών με τη μεγαλύτερη άνοδο, καθώς τον Ιούλιο τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα έφτασαν σε μερίδιο 35%, με 44.378 ταξινομήσεις. Ακόμη υψηλότερος ήταν ο αριθμός στη Γερμανία, όπου ταξινομήθηκαν 78.609 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με το μερίδιό τους να διαμορφώνεται στο 29,3%.

Οι Σκανδιναβοί παραμένουν στην κορυφή

Παρά την εντυπωσιακή επίδοση των δύο μεγαλύτερων αγορών της Ευρώπης, οι Σκανδιναβικές χώρες και της περιοχής Benelux εξακολουθούν να καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά ανάπτυξης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η Δανία βρίσκεται στην κορυφή με μερίδιο BEV που έφτασε το 80,1% τον Ιούλιο. Ακολουθούν η Φινλανδία με 52,6%, η Ολλανδία με 47,3%, το Βέλγιο με 42,8% και η Σουηδία με 42,6%.

Οι συγκεκριμένες αγορές δείχνουν στην πράξη πόσο διαφορετικά μπορεί να εξελιχθεί η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση ανάλογα με τις πολιτικές, τα κίνητρα και τις υποδομές που υπάρχουν σε κάθε χώρα.

Η Ιταλία στην αντίπερα όχθη

Στον αντίποδα βρίσκεται η Ιταλία, όπου το μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών υποχώρησε σημαντικά τον Ιούλιο. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε στο 5,9%, από 10,1% τον Ιούνιο, μετά τη λήξη προηγούμενων κινήτρων. Χαμηλά παραμένουν και άλλες αγορές της Ευρώπης. Στην Πολωνία, τα BEV αντιπροσώπευσαν μόλις 4% των νέων ταξινομήσεων, ενώ στην Τσεχία το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 7,5%.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν έτσι και τη σημασία της σταθερής πολιτικής για την ηλεκτροκίνηση, καθώς οι αλλαγές στα οικονομικά κίνητρα μπορούν να έχουν άμεσο αντίκτυπο στη ζήτηση.

«Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα παραμένουν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ευρώπης το 2026 και οι κυβερνήσεις πρέπει να εφαρμόσουν σταθερές και προβλέψιμες πολιτικές, ώστε να παραμείνουν μέρος αυτής της ανάπτυξης», δήλωσε ο Chris Heron, γενικός γραμματέας της E-Mobility Europe.

Τι κρατάμε:

Ένα στα τέσσερα νέα αυτοκίνητα που πουλήθηκαν στην Ευρώπη τον Ιούλιο ήταν ηλεκτρικά

Σημαντική αύξηση σε Γαλλία και Γερμανία και «βουτιά» σε Ιταλία, Πολωνία και Τσεχία

Στην κορυφή η Δανία με ποσοστό 80,1%, με Φινλανδία, Ολλανδία, Βέλγιο και Σουηδία να ακολουθούν

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν πως οι πολιτικές και τα οικονομικά κίνητρα έχουν άμεσο αντίκτυπο

Πηγή: Reuters.com