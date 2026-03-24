Η ευρωπαϊκή μάρκα που έκανε χρονιά-ρεκόρ – Έφτασε τα 30 δισ. σε έσοδα

Πραγματοποίησε την καλύτερη χρονιά στην ιστορία της, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική της πορεία στην ευρωπαϊκή αγορά

Με πλέον εντυπωσιακό τρόπο έκλεισε το 2025 για τη Skoda, με την τσέχικη μάρκα να πραγματοποιεί την καλύτερη χρονιά στην ιστορία της και να επιβεβαιώνει την ανοδική της πορεία στην Ευρωπαϊκή αγορά. Η Skoda μπήκε στο 2026 όντας η τρίτη «δύναμη» σε πωλήσεις στην Ευρώπη, με επιδόσεις που δείχνουν ουσιαστική ανάπτυξη.

Πάνω από 1 εκατ. παραδόσεις

Τα οικονομικά αποτελέσματα αποτυπώνουν ξεκάθαρα αυτή την εικόνα: έσοδα που έφτασαν τα 30,1 δισ. ευρώ (+8,3%), λειτουργικά κέρδη 2,5 δισ. ευρώ (+8,6%) και περιθώριο κέρδους στο 8,3%. Την ίδια στιγμή, οι παραδόσεις ξεπέρασαν το 1 εκατ. (1,04) οχήματα (+12,7%), με τη Skoda να σπάει το «φράγμα» του ενός εκατ. για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια.

Στην Ευρώπη η μάρκα όχι μόνο κατέκτησε την τρίτη θέση συνολικά, αλλά διατήρησε τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης ανάμεσα στις δέκα κορυφαίες μάρκες (+9,6%). Παράλληλα, ενισχύει σταθερά τη θέση της στην ηλεκτροκίνηση, όπου βρέθηκε στην τέταρτη θέση, με τα εξηλεκτρισμένα μοντέλα να αποτελούν ήδη το 25,7% των συνολικών παραδόσεων: ουσιαστικά ένα στα τέσσερα αυτοκίνητα.

Πλούσια γκάμα

Σημαντικό ρόλο στην εν λόγω πορεία έπαιξε η γκάμα της, η οποία συγκαταλέγεται πλέον στις πιο πλήρεις και σύγχρονες της κατηγορίας. Το Skoda Octavia παραμένει το πιο δημοφιλές μοντέλο της μάρκας, ενώ τα SUV, όπως τα Kodiaq, Kamiq και Karoq, συνεχίζουν να ενισχύουν τις συνολικές επιδόσεις. Την ίδια ώρα, η στρατηγική εξηλεκτρισμού αποδίδει καρπούς, με τις παραδόσεις μοντέλων της κατηγορίας να υπερδιπλασιάζονται, φτάνοντας τις 218.700 και το Skoda Elroq να αναδεικνύεται το δεύτερο πιο δημοφιλές ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ευρώπη.

Εκτός ευρωπαϊκών συνόρων, η ανάπτυξη συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Στην Ινδία, οι πωλήσεις σχεδόν διπλασιάστηκαν, αγγίζοντας τα 70.600 οχήματα (+96,1%), ενώ παράλληλα ξεκίνησε η παραγωγή στο Βιετνάμ και ενισχύθηκε η παρουσία της εταιρείας σε περιοχές όπως η Νοτιοανατολική Ασία και η Μέση Ανατολή.

Αντίστοιχα, θετική πορεία καταγράφεται και σε αγορές όπως η Τουρκία, το Μαρόκο και η Αίγυπτος.

Η επόμενη μέρα

Το βλέμμα, ωστόσο, είναι ήδη στραμμένο στο επόμενο βήμα. Μέσα στο 2026, η Skoda σχεδιάζει να διπλασιάσει τη γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών της μοντέλων, με τα νέα Skoda Epiq και Peaq, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία της στην ηλεκτροκίνηση και κάνοντάς την πιο προσιτή σε ευρύτερο κοινό.

Με ισχυρή οικονομική βάση, ξεκάθαρη στρατηγική και συνεχή επένδυση στην αποδοτικότητα και την ψηφιοποίηση, η μέχρι τώρα πορεία της Skoda μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

