Η Ευρώπη θα πληρώσει τον «λογαριασμό»: Γιατί ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να κοστίσει περισσότερο στην ευρωπαϊκή οικονομία

Ακόμη κι αν η ένταση στη Μέση Ανατολή αποκλιμακωθεί, η αστάθεια αναμένεται να διαρκέσει και το αντίκτυπο θα είναι μεγάλο για την Ευρώπη

Η γεωπολιτική ένταση γύρω από το Ιράν δεν είναι απλώς ένα περιφερειακό γεγονός, πρόκειται για μια κρίση με άμεσες συνέπειες στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα, στις εμπορικές ροές και τελικά στη βιομηχανία. Αν και οι διεθνείς αγορές συχνά αντιδρούν έντονα στην αρχή και στη συνέχεια σταθεροποιούνται, οι οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι ακόμη και σε περίπτωση αποκλιμάκωσης, η αστάθεια στη Μέση Ανατολή μπορεί να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ευρώπη εμφανίζεται ως ο πιο ευάλωτος κρίκος της αλυσίδας.

Η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ευρώπης είναι η ενεργειακή της δομή. Παρά την πρόοδο στις ανανεώσιμες πηγές, η ήπειρος εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενη ενέργεια. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο και υγροποιημένο LNG αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της ενεργειακής τροφοδοσίας των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες που διαθέτουν τεράστια εγχώρια παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου η Ευρώπη πρέπει να εισάγει μεγάλο μέρος των ενεργειακών της πόρων. Αυτό σημαίνει ότι κάθε αναταραχή στις διεθνείς αγορές ενέργειας μεταφράζεται σχεδόν άμεσα σε αυξήσεις τιμών για τη βιομηχανία και τα νοικοκυριά.

Η ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία έδειξε πόσο ευάλωτο μπορεί να είναι το ευρωπαϊκό οικονομικό σύστημα και μια νέα γεωπολιτική κρίση στον Περσικό Κόλπο θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες, πρόσθετες πιέσεις.

Το Στενό του Ορμούζ

Κεντρικό σημείο της εξίσωσης είναι το Στενό του Ορμούζ, ένα από τα πιο σημαντικά ενεργειακά περάσματα στον κόσμο. Από αυτή τη θαλάσσια δίοδο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και σημαντικό μέρος του διεθνούς εμπορίου φυσικού αερίου.

Ακόμη και μια απλή απειλή για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή μπορεί να προκαλέσει αυξήσεις στις τιμές ενέργειας και στα ασφάλιστρα μεταφοράς. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν ιδιαίτερα την Ευρώπη, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές καυσίμων.

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που διαθέτουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτάρκεια, το σοκ είναι πιο εύκολο να απορροφηθεί. Για την Ευρώπη όμως, η αύξηση των τιμών μπορεί να μεταφερθεί γρήγορα σε ολόκληρη την οικονομία.

Η βιομηχανία στο επίκεντρο

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στο ενεργειακό κόστος και το γεγονός αυτό αφορά άμεσα και την αυτοκινητοβιομηχανία, έναν από τους σημαντικότερους βιομηχανικούς κλάδους της ηπείρου.

Η παραγωγή αυτοκινήτων απαιτεί μεγάλες ποσότητες ενέργειας και ένα εκτεταμένο δίκτυο εφοδιαστικής αλυσίδας. Η αύξηση των τιμών ενέργειας επηρεάζει άμεσα το κόστος παραγωγής, ενώ η άνοδος των ναύλων και οι καθυστερήσεις στις μεταφορές δημιουργούν επιπλέον πίεση στις εταιρείες.

Ταυτόχρονα, πρώτες ύλες όπως το αλουμίνιο και άλλα βιομηχανικά μέταλλα, που χρησιμοποιούνται ευρέως στην κατασκευή οχημάτων, επηρεάζονται επίσης από τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις διαταραχές στο εμπόριο.

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση

Η ενεργειακή αστάθεια επηρεάζει και τη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση. Από τη μία πλευρά, η αύξηση της τιμής των καυσίμων μπορεί να ενισχύσει την ελκυστικότητα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Από την άλλη, η αύξηση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να περιορίσει μέρος αυτού του πλεονεκτήματος.

Για την Ευρώπη το ζήτημα είναι ακόμη πιο περίπλοκο. Η παραγωγή μπαταριών και ηλεκτρικών οχημάτων απαιτεί μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Αν το ενεργειακό κόστος παραμείνει υψηλό για μεγάλο διάστημα, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά.

Η αστάθεια δεν τελειώνει εύκολα

Ακόμη και αν υπάρξει αποκλιμάκωση των εντάσεων, πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η αστάθεια στη Μέση Ανατολή δεν θα εξαφανιστεί γρήγορα. Οι γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις στην περιοχή έχουν βαθιές ρίζες και συχνά δημιουργούν κύκλους έντασης που διαρκούν χρόνια.

Αυτό σημαίνει ότι οι αγορές ενέργειας μπορεί να παραμείνουν νευρικές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι αυξομειώσεις στις τιμές, οι διαταραχές στις μεταφορές και η γενικότερη αβεβαιότητα μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ευρωπαϊκή οικονομία.

Σε μια εποχή όπου η παγκόσμια οικονομία είναι πιο διασυνδεδεμένη από ποτέ, οι γεωπολιτικές κρίσεις έχουν άμεσες οικονομικές συνέπειες. Για την Ευρώπη, που βρίσκεται γεωγραφικά πιο κοντά στη Μέση Ανατολή και εξαρτάται περισσότερο από τις εισαγωγές ενέργειας, το κόστος μιας παρατεταμένης αστάθειας μπορεί να είναι μεγαλύτερο.

Ακόμη κι αν η κρίση στο Ιράν δεν εξελιχθεί σε ευρύτερο πόλεμο, η αβεβαιότητα που δημιουργεί είναι αρκετή για να επηρεάσει τις αγορές ενέργειας, τις μεταφορές και τη βιομηχανική παραγωγή.

Και σε αυτή τη γεωοικονομική εξίσωση, η Ευρώπη φαίνεται πως θα είναι εκείνη που θα κληθεί να πληρώσει το μεγαλύτερο μέρος του λογαριασμού.

Τι κρατάμε