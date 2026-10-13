Η Ευρώπη βάζει φρένο στους Κινέζους: Απαγόρευση στα μισά υβριδικά που έρχονται από Κίνα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να επιβάλει αυστηρές δασμολογικές ποσοστώσεις στους Κινέζους, «κόβοντας» στο μισό τις εισαγωγές υβριδικών

Μετά τα ηλεκτρικά, ήρθε η σειρά των υβριδικών κινέζικων μοντέλων να μπουν στο στόχαστρο. Η ΕΕ ετοιμάζει ένα ισχυρό και στοχευμένο «χτύπημα» στις εισαγωγές κινεζικών υβριδικών αυτοκινήτων, περιορίζοντας σημαντικά τον αριθμό τους τα επόμενα χρόνια. Η συμφωνία με το Πεκίνο αποσκοπεί στην προστασία των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών και στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος, ενώ οι κινεζικές εταιρείες στρέφονται ήδη στην παραγωγή εντός Ευρώπης.

Η επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κινεζικής προέλευσης οδήγησε αρκετούς κατασκευαστές από την ασιατική χώρα να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στα υβριδικά μοντέλα. Οι εξαγωγές τους προς την ευρωπαϊκή αγορά αυξήθηκαν με ταχύτατους ρυθμούς, προκαλώντας ανησυχία στους ευρωπαϊκούς ομίλους.

Τώρα, η ΕΕ ετοιμάζεται να βάλει όρια και σε αυτή την κατηγορία, με μια νέα εμπορική συμφωνία που προβλέπει σημαντική μείωση των εισαγωγών. Το σχέδιο δεν έχει λάβει ακόμη την τελική έγκριση των κρατών-μελών, ωστόσο προβλέπει ότι ο αριθμός των υβριδικών αυτοκινήτων που θα φτάνουν από την Κίνα στην Ευρώπη θα μειωθεί σε λιγότερο από τα μισά μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Πόσα κινεζικά υβριδικά θα εισάγονται στην Ευρώπη

Οι ακριβείς όροι της συμφωνίας δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως. Σύμφωνα με το Bloomberg, η ποσόστωση θα μπορούσε να οριστεί στις 350.000 υβριδικές μονάδες για το 2027, με το επιτρεπόμενο όριο να αυξάνεται κατά 6% κάθε χρόνο. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της αλλαγής, εκτιμάται ότι μέσα στο 2026 θα έχουν εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως και 800.000 υβριδικά αυτοκίνητα κινεζικής προέλευσης. Εάν εφαρμοστεί το όριο που αναφέρει το Bloomberg, η μείωση θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Ωστόσο, οι πληροφορίες δεν είναι ακόμη ενιαίες. Οι Financial Times αναφέρουν ότι η ποσόστωση για το επόμενο έτος ενδέχεται να διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα, μεταξύ 500.000 και 700.000 οχήματα. Συνεπώς, ο τελικός αριθμός και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου παραμένουν ανοιχτά. Η παρέμβαση της ΕΕ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα κινεζικά μοντέλα κερδίζουν ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο στην ευρωπαϊκή αγορά. Χωρίς περιορισμούς, οι κινεζικές μάρκες βρίσκονταν σε τροχιά να αποκτήσουν γρήγορα κυρίαρχη θέση στις πωλήσεις υβριδικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων.

Τα στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτυπώνουν την ταχύτητα της ανόδου. Τα κινεζικά plug-in hybrid αντιστοιχούσαν στο 25% των συνολικών πωλήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας στην Ευρώπη, από μόλις 2% το 2024. Αντίστοιχα, τα υβριδικά κινεζικής προέλευσης έφτασαν στο 14% των συνολικών πωλήσεων υβριδικών αυτοκινήτων, επίσης από 2% δύο χρόνια νωρίτερα.

Η συμφωνία με την Κίνα και το εμπορικό έλλειμμα

Η συμφωνία προέκυψε έπειτα από διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαίων και Κινέζων αξιωματούχων στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, με στόχο να αποτραπεί μια ευρύτερη εμπορική σύγκρουση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Κίνα έχει συμφωνήσει να μην προχωρήσει σε αντίποινα κατά των εισαγωγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως απάντηση στη νέα συμφωνία. Η εξέλιξη θεωρείται σημαντική, καθώς οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν ήδη επηρεάσει την αυτοκινητοβιομηχανία.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το νέο πλαίσιο μπορεί να συμβάλει στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος της ΕΕ έναντι της Κίνας κατά 10 έως 14 δισ. ευρώ. Το ανώτερο ποσό αντιστοιχεί σε περίπου 15,6 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις.

Πέρα από το εμπορικό ισοζύγιο, βασικός στόχος είναι η ενίσχυση των ευρωπαϊκών κατασκευαστών απέναντι στον αυξανόμενο ανταγωνισμό. Η άνοδος των κινεζικών ηλεκτρικών και υβριδικών μοντέλων έχει ασκήσει ισχυρή πίεση στις καθιερωμένες μάρκες, οι οποίες καλούνται να μειώσουν το κόστος και να ανακτήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Volkswagen, η οποία σχεδιάζει να περικόψει 100.000 θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να βελτιώσει τη θέση της απέναντι στον ανταγωνισμό.

Η απάντηση των κινεζικών εταιρειών: Παραγωγή στην Ευρώπη

Οι νέες ποσοστώσεις ενδέχεται, πάντως, να οδηγήσουν τις κινεζικές εταιρείες σε μια λύση που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη: τη δημιουργία μονάδων παραγωγής εντός Ευρώπης. Όπως φαίνεται, οι περιορισμοί αφορούν τα υβριδικά αυτοκίνητα που εισάγονται από την Κίνα και όχι εκείνα που κατασκευάζονται από κινεζικές εταιρείες σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτό σημαίνει ότι οι κατασκευαστές που θα παράγουν τα μοντέλα τους στην Ευρώπη θα μπορούσαν να αποφύγουν το συγκεκριμένο εμπόδιο.

Η BYD έχει ήδη δημιουργήσει εργοστάσιο στην Ουγγαρία, ενώ και άλλες κινεζικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι Dongfeng, Chery, Geely και Leapmotor, εργάζονται για την ανάπτυξη παραγωγικής παρουσίας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Εφόσον οι ποσοστώσεις εφαρμοστούν όπως σχεδιάζεται, η εξέλιξη αυτή μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι κινεζικές μάρκες εξυπηρετούν την Ευρώπη. Αντί να βασίζονται αποκλειστικά στις εξαγωγές από την Κίνα, θα έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάζουν αυτοκίνητα κοντά στις αγορές όπου πωλούνται, περιορίζοντας την έκθεσή τους στους νέους εμπορικούς περιορισμούς.