Η Ferrari 550 Maranello του Michael Jordan πουλήθηκε σε τιμή… ρεκόρ!

Η Ferrari 550 Maranello του Air Jordan διέλυσε κάθε προηγούμενο ρεκόρ σε δημοπρασία για το συγκεκριμένο μοντέλο

Μια Ferrari 550 Maranello του 1997 που ανήκε στον Michael Jordan απέκτησε πλέον τη δική της θέση στην ιστορία των δημοπρασιών. Το αυτοκίνητο πουλήθηκε έναντι 2.700.000 δολαρίων (περίπου 2,4 εκατ. ευρώ), καταγράφοντας τη μεγαλύτερη τιμή που έχει επιτευχθεί ποτέ σε δημόσια δημοπρασία για το συγκεκριμένο μοντέλο.

Η Ferrari του Jordan δημοπρατήθηκε μέσω της JOOPITER, σε συνεργασία με την CURATED, και η τελική τιμή ξεπέρασε κατά πολύ την αρχική εκτίμηση των 800.000 έως 1.300.000 δολαρίων. Παράλληλα, το ποσό ήταν περισσότερο από τέσσερις φορές υψηλότερο από το προηγούμενο ρεκόρ.

Από τις 800.000 στα 2,7 εκατ. δολάρια

Η δημοπρασία ολοκληρώθηκε στις 19:00 EDT την Τετάρτη, έπειτα από δύο εβδομάδες προσφορών, κατά τη διάρκεια της οποίας κατατέθηκαν συνολικά 43. Η τελική τιμή των 2,7 εκατ. δολαρίων ήταν υπερδιπλάσια από το υψηλότερο ποσό της αρχικής εκτίμησης της JOOPITER, ενώ ξεπέρασε περισσότερο από τέσσερις φορές το προηγούμενο ρεκόρ για μια Ferrari 550 Maranello. Η εταιρεία δεν αποκάλυψε ποιο ήταν ακριβώς το προηγούμενο ρεκόρ.

Η συγκεκριμένη δημοπρασία είχε ιδιαίτερη σημασία και για την ίδια τη JOOPITER, καθώς αποτέλεσε την πρώτη συνεργασία της με την CURATED, εταιρεία που ειδικεύεται σε συλλεκτικά και κλασικά supercars. Παράλληλα, ήταν η πρώτη φορά που η πλατφόρμα μπήκε στον χώρο των συλλεκτικών αυτοκινήτων, έχοντας μέχρι σήμερα επικεντρωθεί σε αθλητικά αναμνηστικά, αντικείμενα φυσικής ιστορίας και πολιτιστικά αντικείμενα.

«Η είσοδος της Joopiter στην αγορά των συλλεκτικών αυτοκινήτων σηματοδοτεί μια συναρπαστική επέκταση για εμάς και η επίτευξη τιμής-ρεκόρ για τη Ferrari 550 Maranello στην πρώτη μας δημοπρασία δείχνει τη δύναμη της συλλεκτικής μας κοινότητας», δήλωσε η Caitlin Donovan, Global Head of Sales της JOOPITER.

Η Ferrari που συνδέθηκε με τον Michael Jordan

Η 550 Maranello παραδόθηκε καινούργια στον Michael Jordan τον Μάιο του 1997. Το αυτοκίνητο συνδέθηκε έτσι με την περίοδο κατά την οποία ο θρύλος του NBA συνέχιζε την επιτυχημένη πορεία του με τους Chicago Bulls, κατακτώντας τον 5ο από τους συνολικά 6 τίτλους της καριέρας του. Η υπέροχη Maranello είναι φινιρισμένη σε απόχρωση Rosso Barchetta και διαθέτει μπεζ δερμάτινο εσωτερικό, ενώ εξακολουθεί να φέρει την πινακίδα του Illinois με την ένδειξη «MJ 5».

Το στοιχείο που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη συλλεκτική του αξία είναι μια φωτογραφία του Jordan πίσω από το τιμόνι. Ο διάσημος μπασκετμπολίστας φωτογραφήθηκε με τη Ferrari λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος τον Ιούνιο του 1997. Έτσι, το αυτοκίνητο απέκτησε μια ιστορία που ξεπερνά τα συνηθισμένα δεδομένα μιας συλλεκτικής Ferrari, καθώς συνδέεται άμεσα με μια από τις σημαντικότερες περιόδους της καριέρας του Jordan.

Ο John Temerian, CEO της CURATED, συνέδεσε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας με την αλλαγή στη γενιά των συλλεκτών και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται πλέον τέτοια αυτοκίνητα.

«Δεν πρόκειται μόνο για μια τιμή-ρεκόρ για μια Ferrari 550 Maranello. Είναι μια απόδειξη του πάθους γύρω από τον Michael Jordan, τους συλλέκτες Ferrari και μια νέα γενιά που αναζητά τα εμβληματικά αυτοκίνητα των δεκαετιών του 1990 και των αρχών του 2000», δήλωσε.

Δέκα χρόνια αναζήτησης για τη Ferrari

Η ιστορία της συγκεκριμένης 550 Maranello είχε ένα ακόμη ενδιαφέρον κεφάλαιο. Ο Jordan πούλησε το αυτοκίνητο το 2002 και από τότε τα ίχνη της εξαφανίστηκαν για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Ο Temerian χρειάστηκε περίπου δέκα χρόνια αναζήτησης μέχρι να εντοπίσει το αυτοκίνητο μέσα στο 2026. Η ομάδα της CURATED αξιοποίησε ιστορικά αρχεία αντιπροσώπων της Ferrari και τελικά κατάφερε να εντοπίσει τη 550 Maranello στα χέρια ενός ιδιοκτήτη στην Καλιφόρνια.

Ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης είχε κρατήσει το αυτοκίνητο για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν το είχε προσφέρει ποτέ προηγουμένως σε δημόσια δημοπρασία. Ο Temerian προχώρησε τελικά στην αγορά της χωρίς να έχει δει από κοντά το αυτοκίνητο και η Ferrari επέστρεψε στο Σικάγο στις 29 Μαΐου 2026, ακριβώς 29 χρόνια μετά την αρχική παράδοσή της στον Michael Jordan. Η χρονική σύμπτωση έδωσε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην ιστορία της, πριν από τη δημοπρασία που ολοκληρώθηκε με το ποσό των 2,7 εκατ. δολαρίων.

Κι ενώ τα 2,7 εκατ. δολάρια σίγουρα δεν είναι… φραγκοδίφραγκα, ενδεικτικό της «τρέλας» γύρω από οτιδήποτε σχετίζεται με τον κορυφαίο μπασκετμπολίστα όλων των εποχών είναι το γεγονός πως η εμφάνιση που φορούσε ο Jordan στο τελευταίο του παιχνίδι με τους Bulls (το λεγόμενο “Last Dance”), το 1998, πωλήθηκε έναντι… 12.260.000 δολαρίων!

Φωτογραφίες: Joopiter.com